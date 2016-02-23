Возмездие за гадание на кладбище

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:26

Nik_dk Просмотров: 25 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:26 by

Вспомнила я тут историю из своей жизни, как говорится, «историю давно ушедших дней». Хочу её вам рассказать.В далёкие 80-е годы я была студенткой филологического факультета Кубанского госуниверситета. Программа обучения тогда была очень интересной, и после первого курса нам предстояла фольклорная практика.В конце июня, после сессии, нас вывезли на две недели в одну из живописных станиц, дали в руки магнитофоны и велели ходить по дворам и записывать старинные песни, пословицы и легенды - всё, что потом пригодилось бы для научной работы в стенах родного универа.Представьте: лето, молодость, беззаботность и абсолютный кураж и счастье. Нас было шестнадцать девушек и с нами тридцатилетняя руководительница. Жили мы в местном интернате, там были фруктовые деревья и даже колодец во дворе, где мы умывались колодезной водой. Местные жители первое время к нам относились настороженно, но потом оттаяли. После двух-трёх стопок домашней вишнёвой наливки бабули веселели, голоса звучали увереннее, вспоминались забытые песни. Мы были довольны и записанным материалом, и вниманием внучков гостеприимных бабушек.Еще в городе наше начальство строго-настрого запретило нам интересоваться заговорами и ритуалами, но сами понимаете, было бы сказано. Для девушек, страстно мечтающих о безумной любви, преград и страхов на тот момент не существовало. И некоторые даже решились на приворот на кладбище. Чтобы не было страшно, поперли стадом, человек пять. Я не пошла — спать очень люблю, да и к магии я всегда относилась очень серьёзно, так воспитали.Как потом рассказали девчонки, ночь была лунная, ясная, светло как днем. Кладбище недалеко, из окон интерната были видны кресты и памятники. Выбрали могилы с подходящими именами, повязали ленты, пошептали нужные слова, посмеялись, и с чувством честного выполненного долга девчонки вернулись восвояси.Не могу сказать, что возмездие настигло искательниц счастья сразу же, время прошло немалое. Только у каждой жизнь как-то не заладилась. Одна из них, Настя, высокая и статная, вдруг выскочила замуж за инвалида гораздо старше её, хотя внимания парней ей было предостаточно. На недоумевающие вопросы отвечала, что «интересно было». Что именно интересно, мы так и не поняли. Другая, Лиза, погибла через полгода, оказавшись в центре направленного взрыва в редакции местной газеты (сейчас сказали бы - теракт). Ещё одна, Люба, вдруг ударилась в религию и ушла в монастырь замаливать грехи. Помню, у неё были очень красивые, густые и пышные волосы с рыжинкой, которые она безжалостно обстригла. Ещё одну сбила машина, и она долго лечилась, а потом выяснилось, что у неё никогда не будет детей. Очень жаль, тем более, что все девушки были редкостные умницы и красавицы.В общем, наши руководители были правы, когда просили нас не записывать и не практиковать народные заговоры и ритуалы — они работают. И в них слишком много тонкостей, которые не расскажешь, их надо видеть и чувствовать. И не надо надеяться, что всё сойдёт с рук, не сойдёт. Не всё так просто, а неумелый приворот ложится серьёзным негативом и на того, кто привораживает, и на того, к кому привораживают. Как бомба замедленного действия, никогда не знаешь, где и когда рванет. Но рванет точно.

Ключевые слова: Ритуал гадание кладбище расплата

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