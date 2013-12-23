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Истории из жизни

Мельхиоровая ложка

На 18-летие мне мама подарила набор мельхиоровых ложек и вилок. Мама его купила в Москве. В то время (это были 90-е)это был очень хороший подарок, тем более, что у меня через месяц намечалась свадьба. Он был очень красивый – в черной кожаной коробке с зеленой бархатной подложкой внутри. 6 столовых ложек и 6 вилок с витиеватым узором на ручках. В последующей жизни этот набор доставался только по случаю семейных праздников.

Периодически их приходилось чистить, но это только доставляло мне удовольствие.

Каждый раз после застолья я их трепетно пересчитывала, и если вдруг одна ложка или вилка где-то терялась в салатах, то была немедленно извлекаема и укладывалась после мытья и чистки в коробку.

За все мое время хождения по гостям, вилок и ложек с таким рисунком на ручке мне нигде не попадалось.

Через 12 лет мой брак, к моему счастью, распался, и я удачно вышла замуж второй раз.

Счастливые часов не наблюдают, так и я во втором браке не заметила, как пролетели 14 лет. Столовый набор был переведен в разряд каждодневных. Ведь каждый день – праздник. К нам в гости иногда захаживали брат мужа с семьей (жена и сын). Естественно, что из столовых приборов на столе был мой любимый мельхиоровый набор. И в один не очень прекрасный день я замечаю, что одной ложки из набора НЕТ! Ее нет нигде. Было перерыто все. Отодвинуты кухонные шкафчики, вытрясено мусорное ведро, перебраны все продукты, ее НЕТ!

Через некоторое время у жены мужниного брата умирает отец. Я иду помогать организовывать похороны в плане подготовки поминального стола. Придя к ним на кухню, я вдруг вижу в подставке мою ложку! Почему я решила, что мою? Во-первых - ложка из набора, где рисунок на всех ручках одинаков. Если бы у Светы был такой же набор, то я думаю, что либо бы она об этом сказала, либо я бы увидела остальные предметы. Тем более, что шансы иметь одинаковые наборы из 90-х стремятся к нулю. Одиночная мельхиоровая ложка, точь-в-точь как у меня, когда моя пропала. Я больше была склонна к мысли, что я ее на какой-то праздник завезла к свекрови, а оттуда она как-то попала к Свете. Но так как было не время выяснять, откуда здесь эта ложка, то я отложила вопрос на потом.

Пока я выбирала подходящий момент и думала, как бы задать этот вопрос, чтобы никого не обидеть, брат мужа развелся. Я смирилась с тем, что набор будет неполный.

Вскоре мы переезжали в новую квартиру. Все паковалось по коробкам, пакетам, мешочка. Ложки не было.

Спустя год умирает моя мама. После похорон родного человека любые мелочи напоминают о нем. Как–то расставляя помытую посуду, я подумала: «Прости, мама, что не смогла целиком сохранить твой подарок».

Прошла неделя. Я решила почистить набор. Я почистила 6 вилок, затем начала чистить ложки. И тут вдруг понимаю, что их точно не 5. Пересчитываю – ШЕСТЬ! Как? Откуда? Когда она появилась? Переехав из квартиры в квартиру, постоянно их пересчитывая и убеждаясь каждый раз, что одной не хватает и вдруг вот она!

Ответа на вопрос у меня нет, только хочется узнать, осталась ли та ложка у Светы?

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:26
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 20:26 by Light_a_darkПросмотров: 559Комментарии: 12
+9

Ключевые слова: Подарок мама пропажа смерть похороны история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:31
+4
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 324
Была внезапно появившаяся наволочка, а теперь блуждающая ложка. Или блудная. Сила мысли вернула её?
А у Светы можно взять и спросить! Чай, не на Марс переехала после развода.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 20:39
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (614|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 288
Цитата: зелёное яблочко
А у Светы можно взять и спросить! Чай, не на Марс переехала после развода.

Или всё-таки на Марс?...
Подозрительная какая-то история с точки зрения инопланетного разума. Тут либо Света выставлена воровкой либо я не знаю.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#3 написал: conjure one
Сегодня, 21:00
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5273|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 122
Иногда предметы имеют такую способность, как показывает жизнь и истории про наволочки. Главное, чтобы за шестой ложкой в наборе не появилась седьмая blush А Свету шугануть как следует horse +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 21:04
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (614|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 288
Цитата: conjure one
Иногда предметы имеют такую способность, как показывает жизнь и истории про наволочки. Главное, чтобы за шестой ложкой в наборе не появилась седьмая blush А Свету шугануть как следует horse +++

Зачем ей красть одну ложку? Ну или если она клептоман...
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#5 написал: conjure one
Сегодня, 21:12
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5273|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 122
Цитата: Космонасть
Цитата: conjure one
Иногда предметы имеют такую способность, как показывает жизнь и истории про наволочки. Главное, чтобы за шестой ложкой в наборе не появилась седьмая blush А Свету шугануть как следует horse +++

Зачем ей красть одну ложку? Ну или если она клептоман...


В 1994-1995 году жил я в общежитии для военнослужащих, точнее это был длинный барак с двумя общими кухнями. Так мне одна соседка с другого крыла жаловалась, что у неё ложки пропадают, а после она их стала примечать у одного прапорщика, который перевез в общагу свою мать-старушку. Та, как оказалось позже, целыми днями на кухне крутилась, попутно прибирая к рукам плохо лежащие столовые приборы)
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#6 написал: АхОставьте
Сегодня, 21:14
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 25
Вот у нас загадочное явление с десертными ложками. Не держатся в доме, сколько ни покупай. Остаются 1-2. Куда деваются- не понятно. С чайными все просто: сколько раз доставала из мусорного ведра- выкидывали вместе со стаканчиками из-под йогурта, и в итоге все на месте. А десертные просто постепенно исчезают... Может, мистика?)))
Зарегистрирован: 1.04.2018
#7 написал: Долгопят
Сегодня, 21:17
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 434
Может Света смекнула, что "запалили" ее и по-тихоньку вернула ложку через брата..ну помните , как воришек в школе прищучивали:- " Я сейчас выйду из класса,а когда войду скалярии опять будут плавать в аквариуме" и никого не накажут.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:20
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
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Публикаций: 912
Комментариев: 8 102
Плюсик за "мистическое " возвращение "блудной" ложки. +++ blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                         
#9 написал: Космонасть
Сегодня, 21:45
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (614|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 288
Цитата: АхОставьте
Вот у нас загадочное явление с десертными ложками. Не держатся в доме, сколько ни покупай. Остаются 1-2. Куда деваются- не понятно. С чайными все просто: сколько раз доставала из мусорного ведра- выкидывали вместе со стаканчиками из-под йогурта, и в итоге все на месте. А десертные просто постепенно исчезают... Может, мистика?)))

Вот ведь,надо же!! Вы не шутите? У нас тоже пропадают десертные ложки! Но это именно в этой квартире,где я сейчас живу. Год я тут не жила, и вот когда месяц назад переезжала, то ложки привезла с собой.Сейчас нет половины.Причем одна особенность : у меня есть серебрянные ложки, как реликвия,это от бабушкиной мамы ещё. Они не пропадают.Вообще. А обычные пропадают.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#10 написал: Asheera
Сегодня, 21:56
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Публикаций: 3
Комментариев: 384
Цитата: Космонасть
Цитата: АхОставьте
Вот у нас загадочное явление с десертными ложками. Не держатся в доме, сколько ни покупай. Остаются 1-2. Куда деваются- не понятно. С чайными все просто: сколько раз доставала из мусорного ведра- выкидывали вместе со стаканчиками из-под йогурта, и в итоге все на месте. А десертные просто постепенно исчезают... Может, мистика?)))

Вот ведь,надо же!! Вы не шутите? У нас тоже пропадают десертные ложки! Но это именно в этой квартире,где я сейчас живу. Год я тут не жила, и вот когда месяц назад переезжала, то ложки привезла с собой.Сейчас нет половины.Причем одна особенность : у меня есть серебрянные ложки, как реликвия,это от бабушкиной мамы ещё. Они не пропадают.Вообще. А обычные пропадают.

Недавно выудила из помойного ведра столовую ложку, на самом верху лежала. Кто-то из домашних по ошибке вместо мусора ложку выкинул )))

А история попахивает порчей, наведенной на ложку. Ничего не утверждаю, но очень уж подозрительно: развод, смерть, и находка.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#11 написал: АхОставьте
Сегодня, 23:05
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 25
Цитата: Космонасть
Цитата: АхОставьте
Вот у нас загадочное явление с десертными ложками. Не держатся в доме, сколько ни покупай. Остаются 1-2. Куда деваются- не понятно. С чайными все просто: сколько раз доставала из мусорного ведра- выкидывали вместе со стаканчиками из-под йогурта, и в итоге все на месте. А десертные просто постепенно исчезают... Может, мистика?)))

Вот ведь,надо же!! Вы не шутите? У нас тоже пропадают десертные ложки! Но это именно в этой квартире,где я сейчас живу. Год я тут не жила, и вот когда месяц назад переезжала, то ложки привезла с собой.Сейчас нет половины.Причем одна особенность : у меня есть серебрянные ложки, как реликвия,это от бабушкиной мамы ещё. Они не пропадают.Вообще. А обычные пропадают.

Кстати, у нас тоже из "парадного" набора не пропадают, только повседневные. И дело явно не в жилье, на второй квартире та же история. Вот ерунда- а непонятно. Если бы мы просто были растеряшами, то пропадали бы и другие столовые приборы, ножи, вилки и пр.?
Зарегистрирован: 1.04.2018
#12 написал: stahlratte
Сегодня, 23:37
0
Онлайн
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 130
Ооо да нашего полку прибыло. Добро пожаловать в мир материализующихся наволочек и ложек))
Зарегистрирован: 18.01.2013
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