Мельхиоровая ложка

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Light_a_dark Просмотров: 559 Комментарии: 12 +9 Сегодня, 20:26 by

На 18-летие мне мама подарила набор мельхиоровых ложек и вилок. Мама его купила в Москве. В то время (это были 90-е)это был очень хороший подарок, тем более, что у меня через месяц намечалась свадьба. Он был очень красивый – в черной кожаной коробке с зеленой бархатной подложкой внутри. 6 столовых ложек и 6 вилок с витиеватым узором на ручках. В последующей жизни этот набор доставался только по случаю семейных праздников.Периодически их приходилось чистить, но это только доставляло мне удовольствие.Каждый раз после застолья я их трепетно пересчитывала, и если вдруг одна ложка или вилка где-то терялась в салатах, то была немедленно извлекаема и укладывалась после мытья и чистки в коробку.За все мое время хождения по гостям, вилок и ложек с таким рисунком на ручке мне нигде не попадалось.Через 12 лет мой брак, к моему счастью, распался, и я удачно вышла замуж второй раз.Счастливые часов не наблюдают, так и я во втором браке не заметила, как пролетели 14 лет. Столовый набор был переведен в разряд каждодневных. Ведь каждый день – праздник. К нам в гости иногда захаживали брат мужа с семьей (жена и сын). Естественно, что из столовых приборов на столе был мой любимый мельхиоровый набор. И в один не очень прекрасный день я замечаю, что одной ложки из набора НЕТ! Ее нет нигде. Было перерыто все. Отодвинуты кухонные шкафчики, вытрясено мусорное ведро, перебраны все продукты, ее НЕТ!Через некоторое время у жены мужниного брата умирает отец. Я иду помогать организовывать похороны в плане подготовки поминального стола. Придя к ним на кухню, я вдруг вижу в подставке мою ложку! Почему я решила, что мою? Во-первых - ложка из набора, где рисунок на всех ручках одинаков. Если бы у Светы был такой же набор, то я думаю, что либо бы она об этом сказала, либо я бы увидела остальные предметы. Тем более, что шансы иметь одинаковые наборы из 90-х стремятся к нулю. Одиночная мельхиоровая ложка, точь-в-точь как у меня, когда моя пропала. Я больше была склонна к мысли, что я ее на какой-то праздник завезла к свекрови, а оттуда она как-то попала к Свете. Но так как было не время выяснять, откуда здесь эта ложка, то я отложила вопрос на потом.Пока я выбирала подходящий момент и думала, как бы задать этот вопрос, чтобы никого не обидеть, брат мужа развелся. Я смирилась с тем, что набор будет неполный.Вскоре мы переезжали в новую квартиру. Все паковалось по коробкам, пакетам, мешочка. Ложки не было.Спустя год умирает моя мама. После похорон родного человека любые мелочи напоминают о нем. Как–то расставляя помытую посуду, я подумала: «Прости, мама, что не смогла целиком сохранить твой подарок».Прошла неделя. Я решила почистить набор. Я почистила 6 вилок, затем начала чистить ложки. И тут вдруг понимаю, что их точно не 5. Пересчитываю – ШЕСТЬ! Как? Откуда? Когда она появилась? Переехав из квартиры в квартиру, постоянно их пересчитывая и убеждаясь каждый раз, что одной не хватает и вдруг вот она!Ответа на вопрос у меня нет, только хочется узнать, осталась ли та ложка у Светы?

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