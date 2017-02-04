Бунгало в Болгарии

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Злой полицейский Просмотров: 1 528 Комментарии: 11 +1 Сегодня, 07:59 by

Летом, с 6 июня по 30 августа, я находился на стажировке в Болгарии, на черноморском курорте Албена. Курорт так себе, не лучше и не хуже приазовской Кирилловки. Жили мы в бунгалах - домики такие курортные, с туалетом, душем и террасой. Ранее эти бунгало предназначались для туристов и назывались "Арабелла Бунгала 2* ". С 2012 года домики потеряли популярность среди туристов, и туда стали заселять стажёров из универов Украины и России. Никакой мистики: обычный домик, туалет, душ, 3 спальных места, зеркало, шкаф, 2 тумбочки открытого типа, терраса.Практически всё лето до августа было без мистики. Но я как-то обратил внимание на три заброшенных бунгало, они находились на нашей территории, но не были нашей собственностью, какие-то "Вили-бич". Домики устрашающий вид имели: запыленные, куча листьев, не убранных на террасах, двери были заперты. Но туда часто наведывался заведующий нашими бунгалами Дидо. Ради любопытства и мы незаметно зашли. Набор вилок и ложек лежал, зеркало окислилось уже, электричество и вода отрезаны. Заходил туда с девками и ночью. Но речь пойдёт не об этих домиках.Несколько стажёров, причём те, которые между собой не общаются, жаловались неоднократно на то, что в их комнате, в зеркале ночью было видно чью-то тень. Притом, что они сидели на диване, а тень стояла или ходила. Тень имела вид мужской статуры. Шляпа, пальто, трость в руке, но пальто было как будто в дырках. Позже мне и мой сосед по комнате рассказал, а ему рассказали новенькие, которые приехали и ничего не знали об этой бунгаловской страшилке. Причём Костя, который мой сосед, рассказал это перед сном.Я ему говорил:- Блин, Костя, ты это не мог рассказать уже в Украине, ну или в последнюю ночь? Нам же тут месяц ещё до конца сезона торчать. Это ты через 12 дней домой катишь, тебе пофиг.Лично я оставался даже один в бунгало, но ничего такого не видел, правда, спал с везде включенным светом, а так пацаны, которые работают спасателями и живут в других бунгалах, в 300 метрах от нас, рассказывали такую же хрень.Дабы успокоить всех и себя, в первую очередь, я всё спёр на физику, мол, у зеркал фотографическая память, и они могут периодически проявлять старые отражения. Мне доказывали обратное, ещё говорили, типа Албена ранее была в румынской Добрудже, и тут было куча сражений, может, это духи убитых воинов ходят. Я лишь смеялся, пока не нашёл кучу окопов и бункеров, но не лазил туда, ну нафиг, а вдруг они как катакомбы, чтобы не заблудиться.В последний день почему-то хотелось как можно скорее покинуть бунгало, хорошо, что не последним оттуда вышел.

Ключевые слова: Лето бунгало тень страх авторская история

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