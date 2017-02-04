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Истории из жизни

Бунгало в Болгарии

Летом, с 6 июня по 30 августа, я находился на стажировке в Болгарии, на черноморском курорте Албена. Курорт так себе, не лучше и не хуже приазовской Кирилловки. Жили мы в бунгалах - домики такие курортные, с туалетом, душем и террасой. Ранее эти бунгало предназначались для туристов и назывались "Арабелла Бунгала 2* ". С 2012 года домики потеряли популярность среди туристов, и туда стали заселять стажёров из универов Украины и России. Никакой мистики: обычный домик, туалет, душ, 3 спальных места, зеркало, шкаф, 2 тумбочки открытого типа, терраса.
Практически всё лето до августа было без мистики. Но я как-то обратил внимание на три заброшенных бунгало, они находились на нашей территории, но не были нашей собственностью, какие-то "Вили-бич". Домики устрашающий вид имели: запыленные, куча листьев, не убранных на террасах, двери были заперты. Но туда часто наведывался заведующий нашими бунгалами Дидо. Ради любопытства и мы незаметно зашли. Набор вилок и ложек лежал, зеркало окислилось уже, электричество и вода отрезаны. Заходил туда с девками и ночью. Но речь пойдёт не об этих домиках.
Несколько стажёров, причём те, которые между собой не общаются, жаловались неоднократно на то, что в их комнате, в зеркале ночью было видно чью-то тень. Притом, что они сидели на диване, а тень стояла или ходила. Тень имела вид мужской статуры. Шляпа, пальто, трость в руке, но пальто было как будто в дырках. Позже мне и мой сосед по комнате рассказал, а ему рассказали новенькие, которые приехали и ничего не знали об этой бунгаловской страшилке. Причём Костя, который мой сосед, рассказал это перед сном.
Я ему говорил:
- Блин, Костя, ты это не мог рассказать уже в Украине, ну или в последнюю ночь? Нам же тут месяц ещё до конца сезона торчать. Это ты через 12 дней домой катишь, тебе пофиг.
Лично я оставался даже один в бунгало, но ничего такого не видел, правда, спал с везде включенным светом, а так пацаны, которые работают спасателями и живут в других бунгалах, в 300 метрах от нас, рассказывали такую же хрень.
Дабы успокоить всех и себя, в первую очередь, я всё спёр на физику, мол, у зеркал фотографическая память, и они могут периодически проявлять старые отражения. Мне доказывали обратное, ещё говорили, типа Албена ранее была в румынской Добрудже, и тут было куча сражений, может, это духи убитых воинов ходят. Я лишь смеялся, пока не нашёл кучу окопов и бункеров, но не лазил туда, ну нафиг, а вдруг они как катакомбы, чтобы не заблудиться.
В последний день почему-то хотелось как можно скорее покинуть бунгало, хорошо, что не последним оттуда вышел.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:59 by Злой полицейскийПросмотров: 1 528Комментарии: 11
+1

Ключевые слова: Лето бунгало тень страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Вареньевна
Сегодня, 09:36
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Вообще не о чем.
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#2 написал: Talisha
Сегодня, 10:05
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Так и не поняла, зачем описывались два заброшенных бунгала? А зеркала можно и завесить:-)
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#3 написал: Pmariam
Сегодня, 10:06
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тоже не поняла многого
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#4 написал: devilltotheday
Сегодня, 10:49
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Я понял, что лично автор ничего странного не увидел. А вот байки ходили что в зеркале видят чью то тень, среди спасателей. Сори, но на плюс не тянет.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#5 написал: marlin
Сегодня, 11:49
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Вон Дидо молодец, в заброшенные, мрачные бунгало с девками ночью ходит и ничего, весело ему там и не страшно laughing
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#6 написал: Злой полицейский
Сегодня, 12:51
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Цитата: marlin
Вон Дидо молодец, в заброшенные, мрачные бунгало с девками ночью ходит и ничего, весело ему там и не страшно laughing

С девками не Дидо, а я ходил
Зарегистрирован: 11.07.2016
#7 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 12:55
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А как по мне, так вполне себе нормальная история из жизни. Поставила себя на место главного героя. Жить в чужой стране, в непонятных домиках, рядом с заброшенными бунгало и окопами уже само по себе не приятно. А когда доходит до подобных рассказов, да еще и не связанных друг с другом ни кои образом людей, волей-неволей содрогнешься. +
Зарегистрирован: 4.08.2015
#8 написал: marlin
Сегодня, 13:02
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Видимо я не внимательно прочитал. Так тем более тогда - какая тут тень, полутень, светотень, когда такая канительНь. Не до призраков должно бытьwink
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#9 написал: Долгопят
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Это Бедросович на малой Родине пошаливает..
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#10 написал: акжана
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Может и было присутствие некой тени, ведь разговоры на пустом месте не бывают. Конечно история на порядок была бы интересней, если бы далее на фоне всего сказанного вдруг произошло бы нечто загадочное, не подающееся логике мистика.
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#11 написал: Halet
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Действительно, ни о чем...

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