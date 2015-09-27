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Истории из жизни

"Ты со мной?"

Алкоголизм - страшная вещь. Моя сегодняшняя история о том, как дядька моего мужа пить бросил. Было это более тридцати лет назад.
Дядьки и его жены уже нет в живых, а вот история, рассказанная ими, периодически всплывает в памяти.

Степан служил прапорщиком в одной из военных частей нашего района. Пил он страшно, как рассказывал сам, - утро начиналось со стакана горячительного. К вечеру он просто терял человеческий облик, но умудрялся в таком состоянии построить свою жену Лену - спокойную и уравновешенную женщину.
Если честно, до сих пор не могу понять таких женщин: губить свою молодость, свою жизнь на алкаша, который ещё и руки распускает.

В один прекрасный момент дядюшка допился до чертей. Лена, вернувшись с работы, застала благоверного за необычным занятием: картошкой кидался в окна и стеклянные двери венгерской стенки. Оказалось, что несколько чертенят прыгают с места на место и дразнят Степана. Уж чего ей стоило подлечить супруга, так сказать, неофициально - я не знаю, но на какое-то время Степан успокоился. Пить, конечно, не перестал, но уже в меньшем количестве.

Детей и других родственников, рядом живущих, у пары не было. Характер у Степана был не подарок: когда пьёт, руки распускает, а когда мало пьёт, то жадность начинается. Считал каждую копейку и попрекал жену даже за бутылку кефира, хотя она работала на оборонном предприятии (парашюты шила) и прекрасно зарабатывала. Лене уже все это порядком надоело, и она объявила Степану, что будет подавать на развод. Заявление это было встречено очередной попойкой.
А теперь рассказ со слов Степана, о дальнейших событиях:

"Вроде бы и выпил много, а голова ясная. Лежу ночью и злюсь на Ленку. Что бабе не живётся? Деньги есть, квартира есть, детей нет, так не моя вина. На юг каждый год ездит. А то что пью, так все пьют, но мысль в голову засела: надо к знакомому врачу съездить, зашиться попробовать. Мысли не дают заснуть. Вдруг чувствую, что на кровать в ноги сел кто то. Странно, Лена не вставала, да и фигура, вижу, большая и чёрная.
В комнате нельзя сказать, что очень темно, но лица я не вижу, вижу два глаза красных. Моргнул пару раз и чётко так перед собой увидел: сидит на моей кровати огромный чёрт, глаза красные, рога торчат и ухмылка гладкая такая. А вот руки человеческие, копыт на них нет, а ноги я не видел. И держит это отродье в лапах своих большую бутыль с водкой, а может, и с самогоном. Видно, что холодная, аж запотевшая. У меня даже слюнки потекли. А он мне подмигивает и так ехидно спрашивает: "Степа, ты со мной?". А я не могу ни "да", ни "нет" ответить. Мычу ему, чтобы уходил, а у самого руки с ногами онемели.
Реально испугался я тогда. Понимаю, что все, заберет меня это чудище, сдохну сейчас.

И вдруг свет включился! И Ленкин голос: "Кто здесь? Степан, ты с кем? Степан!". Слышу, как скорую вызывает. Быстро они приехали, откачали меня. Врач сказал, что недолго мне осталось, алкогольная интоксикация, да плюс еще изношенное сердце. А мне ведь ещё и сорока лет нет.

На следующий день взял отпуск и поехал в Москву - в госпиталь на обследование. По состоянию сердца и по обследованиям поставили мне предынфарктное состояние. А доктор этот часто в наш район на рыбалку приезжал, хорошо меня знал. Сказал, если я пить не брошу, он даже года жизни мне не даст. А если справлюсь с пагубной привычкой, то ещё лет десять протяну. Тяжело было, но пить я бросил. И прожил уже больше десяти лет".

А теперь рассказ его жены Лены:
"После тяжёлого разговора с мужем о разводе напилась успокоительного и заснула. Не знаю, сколько было времени, но проснулась я от непонятных звуков.
В комнате какая-то не реальная звенящая тишина, и что-то такое слышится: "Ха-а-а-а-а-а-а, ха-а-а-а-а-а". То ли шипит, то ли хрипит кто. А у кровати Степана какая-то большая чёрная фигура. И понимаю, что звуки эти от неё исходят.
Рука протянулась лампу включить, а это как взглянет на меня: глаза красные, страшные. Рука не шевелится. В голове слова поплыли: "Отче наш, сущий на небесах...", и существо отвернулось, а рука заработала. Включила я свет, вижу: муж мой лежит и не шевелится, губы синие, что-то сказать пытается. Я быстрей скорую вызывать".

С тех пор Степан в рот ни капли алкоголя не взял, характер его, правда, ещё хуже стал. Очень жадный и сварливый. Я познакомилась с ними в 1999-м году. Он был полон сил и бодрости.
Умер Степан в возрасте 76 лет, намного опередив возраст, отведённый ему врачом. До последних дней он был уверен, что именно чёрт приходил за ним в ту ночь. Хотя иногда спрашивал у жены, не она ли его разыграла? Но в квартире они были одни, оба видели чёрную сущность, да и дверь была заперта. В общем, не верить им оснований нет.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:31
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 12:31 by Mary3.11.Просмотров: 622Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Алкоголизм жадность черт черная фигура авторская история

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Комментарии

#1 написал: LudaM
Сегодня, 14:00
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Почему то верится Плюс
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#2 написал: Talisha
Сегодня, 15:24
+4
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Репутация: (1454|0)
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Комментариев: 2 959
Повезло мужику с женой. Не бросила, и потом терпела. Знаю на личном опыте, что бывший алкоголик ещё более невыносим становится:(((
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#3 написал: Asheera
Сегодня, 15:35
+2
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Репутация: (155|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 374
Алкоголику как правило глубоко плевать на детей, на родных, а как о своей жизни вопрос встает- сразу бросит пить. Не отстал от него черт, есть другие дорожки в душу.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#4 написал: Spivachka
Сегодня, 17:24
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 79
Вот так легко алкаша в ад затащить. Бутыль водки и потекшие на неё слюнки. Ох и дьявол. Вот только опять дьявол в страшном обличии. Он же красивым должен быть. Психика тончайшая и интереснейшая
Зарегистрирован: 8.11.2017
#5 написал: Asheera
Сегодня, 17:48
0
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Репутация: (155|0)
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Цитата: Spivachka
Вот так легко алкаша в ад затащить. Бутыль водки и потекшие на неё слюнки. Ох и дьявол. Вот только опять дьявол в страшном обличии. Он же красивым должен быть. Психика тончайшая и интереснейшая

Я в четыре года чуть концы не отдала от ложного крупа. Перед тем, как у меня начались судороги и остановка дыхания, я сказала маме: "Мама, здесь стоит голый волк. Он за мной пришел." Мама бросилась к соседке-медсестре, та провела реанимационные процедуры, пока скорая ехала. Потом до семи моих лет мама читала молитвы на ночь и спала рядом со мной. Никакого "голого волка" я не помню, а мама бледнеет до сих пор, когда рассказывает. Что за сущность я там видела на пороге миров, один Бог знает.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#6 написал: Spivachka
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Комментариев: 79
Никакого "голого волка" я не помню, а мама бледнеет до сих пор, когда рассказывает. Что за сущность я там видела на пороге миров, один Бог знает.[/quote]

Вот-вот. Психика. Какая тончайшая материя. Голого волка. Т. Е. где-то в подсознании это было. А может, и вправду в бреду видела что-то малышка. Только откуда оно взялось? И куда делось?
Зарегистрирован: 8.11.2017
#7 написал: FromSiberia
Сегодня, 18:11
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Публикаций: 10
Комментариев: 357
Цитата: Spivachka
Вот так легко алкаша в ад затащить. Бутыль водки и потекшие на неё слюнки. Ох и дьявол. Вот только опять дьявол в страшном обличии. Он же красивым должен быть. Психика тончайшая и интереснейшая

Так мужик-алкоголик же не барышня, чтоб его красотой завлекать... для него самая прекрасная вещь в мире и есть бутыль водки...
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#8 написал: ана аю
Сегодня, 18:58
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А почему когда"белочка" накроет, всегда именно чертей бедолаги видят? Заведуют , видимо, рогатые именно этой областью. Жизненная такая история. Плюс. Много таких мужиков, как чемодан без ручки. Бросить жалко и тащить тяжело.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
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