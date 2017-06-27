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Истории из жизни / Сны

Крестик надо снять

К религии я всегда относилась ровно. Ходила, конечно, иногда в церковь, свечки ставила, даже порой молилась про себя. Но вот никогда не углублялась в дела божие.

По мере взросления я стала считать, что религия - это миф чистой воды. Бог многогранен и запихивать его в Библию и церковь - неправильно. Слишком уж люди очеловечили То, что создало бесконечность.

На этой почве брат мягко спорил со мной. А он у меня верующий до мозга костей. Он не просто раз в год бегает в церковь, а действительно ходит каждый выходной день на службу, соблюдает все посты. В общем, живёт по слову божию, как говорится.

Брат очень переживал, что я немного странно рассуждаю о боге и вере. Говорил, мол, а если в ад попадёшь за такое, неужели не боишься? На что я смеялась и отвечала: "Зачем бояться того, чего нет?". На этом споры и заканчивались.

Прошу заметить, что мировоззрением своим я не жила, не навязывала никому и вообще относилась к нему так же ровно, как когда-то к религии.

И однажды приснился мне сон. Не совру, если скажу, что это самый реалистичный и жуткий по ощущениям сон в моей жизни. Как будто не сон видела, а наяву кино посмотрела.

Стою я посреди маленького уютного города. Вокруг люди радостные ходят, детишки играют. Погода чудесная. И вдруг резко все меняется. Чёрные тучи заволокли небо, начался сильный ветер. Небо как будто отяжелело от этой черноты и опустилось ближе к земле. Тут же молнии стали бить прямо в людей. Кругом дикие вопли, ураган деревья вырывает прям с корнями. Знаете, всё вокруг было похоже на какой-то апокалиптический ужастик.

И тут я побежала. Я чувствовала такой страх и ужас, что передать словами невозможно. Вскоре я поняла, что бежать попросту некуда. От бессилия и беспомощности я упала на колени и начала рыдать во весь голос. В голове носилась мысль: вот прямо сейчас я и умру. Каждой клеткой прочувствовала необратимость близкой смерти.

И вдруг, посреди этого хаоса, ко мне тихо идёт молодой парень в длинном плаще. Было такое чувство, что всё происходящее его вообще не волнует и не пугает.

Когда он подошёл совсем близко, я буквально была сражена его красотой. Таких красивых людей я прежде не видела и даже представить себе не могла. Смотрю на него, а у самой внутри спокойствие на смену страху, и какое-то непреодолимое желание быть с ним рядом всегда.

Парень немного наклонился ко мне, взял за подбородок и говорит: "Страшно тебе? Пойдем со мной, я знаю, где укрыться можно", – и улыбнулся так ласково, обворожительно.

Я уже готова была встать с колен и идти с ним, как вдруг он перевёл взгляд ниже и помрачнел.

"У тебя крестик висит? Снять надо, а то молния может в него ударить, и ты погибнешь. – И начинает сильно тянуть цепочку с крестиком, чтобы сорвать с шеи.

В этот момент у меня как будто что-то щёлкнуло в голове. Страх вновь сковал тело. Я резко вырвала у него из рук крест, прижала к груди и как заору: "А ну пошёл отсюда, проклятый!". Он оскалился и зарычал: "Что, узнала, да?".

И я проснулась.

Нет, в церковь я не побежала, и в Библию не вцепилась. Но задумалась, если честно. После этого сна в душе какой-то тяжёлый осадок остался, неприятный.

Верю ли я, что это какой-то знак? Не могу сказать, двоякое ощущение.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:43 by ПростоКвашкаПросмотров: 1 664Комментарии: 16
+30

Ключевые слова: Сон город люди молнии смерть парень крестик история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:55
+6
Группа: Посетители
Репутация: (273|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 626
За душой охотится, проверяет оборону.
+ коротко и ясно( про историю).
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: stahlratte
Вчера, 21:58
+5
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 118
как тут много раз обсуждали, вас защищает тот эгрегор к которому вы принадлежите. я в церковь не хожу, но когда мне жутко всегда за отче наш хватаюсь, а при особой жути и крещусь, хотя с глубоко верующими тоже спорю по случаю, вот такой вот парадокс. по мне так главное не грешить, а уж хождение в церквы это дело каждого и принуждать смысла ноль, главное что в душе. а сон прикольный, люблю такие
Зарегистрирован: 18.01.2013
#3 написал: Космонасть
Вчера, 22:39
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (603|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 1 253
А что было бы, если бы вы с ним пошли? Я всегда думала, что человек приходит к вере через какие-то житейские трудности, переосмысляет, что -то чинит в себе при помощи религии, как-то так. А тут невероятной красоты парень в длинном плаще.

Я думаю, сам крестик не мог отпугнуть кого-то , ещё и во сне.Скорей всего, в глубине души, вы хоть и были сомневающимся человеком,но верили больше и лучше поступали, чем те, кто ходят в церковь каждую неделю.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#4 написал: Эмма Шульц
Вчера, 22:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Враг показал Вам, что он есть. Логика здесь простая - если он есть, то Бог тем более. Когда человеку становится действительно страшно или тяжело, то к чему или кому обращается он? Имен у Бога много, но суть одна. А душу врагу очень хочется заполучить, только реакция у Вас правильная случилась. Всё так и должно быть, дорога к Богу у каждого своя. История поучительная+++
Зарегистрирован: 13.04.2018
#5 написал: Ольга 1981
Сегодня, 00:03
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 138
Жуткий сон. Действительно враг рода человеческого не дремлет, стоит чуть дать слабину и он тут как тут. Каждая душа на вес золота...
Я вообще не понимаю, как можно не верить в Бога. Что случится и попросить о чуде, о помощи некого. И крестик никогда не снимаю, раз цепочка порвалась, день не носила крест и как голая прям.
Но, конечно, каждый имеет право верить или нет.
Очень мне нравятся Ваши истории. Пишите ещё. Спасибо.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#6 написал: DRUID
Сегодня, 06:27
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (88|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 430
++++++++++++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#7 написал: Estel_N
Сегодня, 09:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 37
хотел душу забрать, да раскололся так легко.
А в Бога верить нужно, Он всегда внутри нас, вот только вспоминаем мы о Нем, только когда нам нужно, а не просто так.
+++
Зарегистрирован: 26.06.2018
#8 написал: Spivachka
Сегодня, 09:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 69
Видите ли. Все представляют дьявола в страшном обличии, которое навязало нас телевидение и литература. Такой себе черно -красный огромный рогатый чертяка. Но он-то ангелом был. Ангелом. Мы говорим - ангельская внешность. Значит, он страшен своей коварностью- красивый ангельски, но с чёрной душой. Если это можно назвать душой. Ой как это всё интересно.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#9 написал: Ранега
Сегодня, 10:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 70
Говорят, что во сне можно увидеть только того человека, которого видел наяву хотя бы раз. Неважно, был ли это актер из кино или лицо в проезжающем мимо автобусе.
А о вере...
Давным-давно заметила, что атеисты, живущие в мире с самим собой и окружающими людьми, не совершающие опасные или вредные деяния, относятся к вопросам религиозности и веры спокойно и терпимо - ну есть такая потребность у человека - ходить на службы, молиться, ставить свечи и соблюдать посты.
К сожалению мало кто из действительно верующих может с такой же лояльностью относиться к признанию в атеизме - обычно сразу начинаются лекции, с разной степенью агрессивности желанием вернуть заблудшую душу в истину, иногда даже с неприкрытым презрением к этому самому атеисту.
Считаю, что отношение к вере - это глубоко личное. Кому-то нужно внешнее проявление этого личного (ношение крестика, свечи в церкви и пр.), для кого-то это необязательно или излишне. Но, безусловно, гораздо удобнее при собственной неудаче сказать "На все воля Божья", сняв лично с себя ответственность за произошедшее.

За историю плюс.
Зарегистрирован: 30.12.2015
 
#10 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 498
Приснится же такое! И волей неволей - поверишь, что есть Господь. Кому как, Бог у каждого в душе свой. В историю верю, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#11 написал: t.eir
Сегодня, 13:18
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Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 116
Как-то шла с почты домой. Глянь на дороге в пыли что-то блестит.Нагнулась, подняла оказался крест. Красивый такой жёлтый блестящий. Дома вытащила его из кармана показала всем. Мама говорит-золотой. Я на свет посмотрела действительно проба стоит Говорят нельзя кресты подбирать на улице. А вы что скажете?
Зарегистрирован: 18.05.2018
#12 написал: ПростоКвашка
Сегодня, 13:40
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Репутация: (3|0)
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Комментариев: 11
Цитата: t.eir
Говорят нельзя кресты подбирать на улице. А вы что скажете?

С точки зрения церкви, найти крест - это даже хорошо. Вы как будто спасли святой атрибут, не дали ему пропасть. Никакие чужие грехи от чужого креста вы не возьмёте. Находку обязательно освятить и смело можно носить самому, или же оставить в храме, как пожертвование.
А с точки зрения примет и суеверий, взять потерянный кем-то крест - это очень плохой знак.
Уж кто во что верит.
Зарегистрирован: 1.07.2018
#13 написал: Talisha
Сегодня, 13:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (1451|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 948
Ну, вы же крестик носите- значит, принадлежите христианском эгрегору. А там свои проверки и искушения.

Цитата: t.eir
Как-то шла с почты домой. Глянь на дороге в пыли что-то блестит.Нагнулась, подняла оказался крест. Красивый такой жёлтый блестящий. Дома вытащила его из кармана показала всем. Мама говорит-золотой. Я на свет посмотрела действительно проба стоит Говорят нельзя кресты подбирать на улице. А вы что скажете?

нельзя. Берете на себя крест того, кто его потерял, всю его негативную судьбу. Думаю, даже золото не стоит того...
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#14 написал: xlarafitum
Сегодня, 14:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 123
Часто ведьмы, прежде чем сделать то, с чем человек к ним обращается, просят снять крест, выкинуть.
Зарегистрирован: 27.01.2013
#15 написал: Iriia077
Сегодня, 15:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Цитата: Spivachka
Видите ли. Все представляют дьявола в страшном обличии, которое навязало нас телевидение и литература. Такой себе черно -красный огромный рогатый чертяка. Но он-то ангелом был. Ангелом. Мы говорим - ангельская внешность. Значит, он страшен своей коварностью- красивый ангельски, но с чёрной душой. Если это можно назвать душой. Ой как это всё интересно.


Люцифер был красавцем и любимейшим ангелом Бога. Согласно библейской трактовке, он был сотворён ангелом в чине херувима; Он был «печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты» и обитал в Эдеме среди «огнистых камней», но возгордившись (Иез.28:17) и пожелавши быть равным Богу (Ис.14:13-14), был низвержен на землю
Зарегистрирован: 27.05.2018
#16 написал: Шахерезада
Сегодня, 15:21
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 557
Можно носить крестик, но при этом служить дьяволу, мало что ли случаев среди попов педофилов? Да не нужны крестики дьяволу, не этим он искушает людей. Ищите Бога в своем сердце, а не в религиозных символах и тогда никакой диавол вас не искусит.
Зарегистрирован: 24.05.2014
 
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