Крестик надо снять

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

ПростоКвашка Просмотров: 1 664 Комментарии: 16 +30 Вчера, 21:43 by

К религии я всегда относилась ровно. Ходила, конечно, иногда в церковь, свечки ставила, даже порой молилась про себя. Но вот никогда не углублялась в дела божие.По мере взросления я стала считать, что религия - это миф чистой воды. Бог многогранен и запихивать его в Библию и церковь - неправильно. Слишком уж люди очеловечили То, что создало бесконечность.На этой почве брат мягко спорил со мной. А он у меня верующий до мозга костей. Он не просто раз в год бегает в церковь, а действительно ходит каждый выходной день на службу, соблюдает все посты. В общем, живёт по слову божию, как говорится.Брат очень переживал, что я немного странно рассуждаю о боге и вере. Говорил, мол, а если в ад попадёшь за такое, неужели не боишься? На что я смеялась и отвечала: "Зачем бояться того, чего нет?". На этом споры и заканчивались.Прошу заметить, что мировоззрением своим я не жила, не навязывала никому и вообще относилась к нему так же ровно, как когда-то к религии.И однажды приснился мне сон. Не совру, если скажу, что это самый реалистичный и жуткий по ощущениям сон в моей жизни. Как будто не сон видела, а наяву кино посмотрела.Стою я посреди маленького уютного города. Вокруг люди радостные ходят, детишки играют. Погода чудесная. И вдруг резко все меняется. Чёрные тучи заволокли небо, начался сильный ветер. Небо как будто отяжелело от этой черноты и опустилось ближе к земле. Тут же молнии стали бить прямо в людей. Кругом дикие вопли, ураган деревья вырывает прям с корнями. Знаете, всё вокруг было похоже на какой-то апокалиптический ужастик.И тут я побежала. Я чувствовала такой страх и ужас, что передать словами невозможно. Вскоре я поняла, что бежать попросту некуда. От бессилия и беспомощности я упала на колени и начала рыдать во весь голос. В голове носилась мысль: вот прямо сейчас я и умру. Каждой клеткой прочувствовала необратимость близкой смерти.И вдруг, посреди этого хаоса, ко мне тихо идёт молодой парень в длинном плаще. Было такое чувство, что всё происходящее его вообще не волнует и не пугает.Когда он подошёл совсем близко, я буквально была сражена его красотой. Таких красивых людей я прежде не видела и даже представить себе не могла. Смотрю на него, а у самой внутри спокойствие на смену страху, и какое-то непреодолимое желание быть с ним рядом всегда.Парень немного наклонился ко мне, взял за подбородок и говорит: "Страшно тебе? Пойдем со мной, я знаю, где укрыться можно", – и улыбнулся так ласково, обворожительно.Я уже готова была встать с колен и идти с ним, как вдруг он перевёл взгляд ниже и помрачнел."У тебя крестик висит? Снять надо, а то молния может в него ударить, и ты погибнешь. – И начинает сильно тянуть цепочку с крестиком, чтобы сорвать с шеи.В этот момент у меня как будто что-то щёлкнуло в голове. Страх вновь сковал тело. Я резко вырвала у него из рук крест, прижала к груди и как заору: "А ну пошёл отсюда, проклятый!". Он оскалился и зарычал: "Что, узнала, да?".И я проснулась.Нет, в церковь я не побежала, и в Библию не вцепилась. Но задумалась, если честно. После этого сна в душе какой-то тяжёлый осадок остался, неприятный.Верю ли я, что это какой-то знак? Не могу сказать, двоякое ощущение.

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