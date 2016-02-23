Чужой золотой крестик стал энергетическим вампиром

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 455 Комментарии: 12 +9 Сегодня, 13:40 by

Возвращаясь с работы, я нашла золотой крестик с цепочкой. Машинально наклонилась, взяла его в руки и только затем уже подумала, что нужно было не брать его. Но было уже поздно.Я слышала, что такие вещи люди оставляют специально, чтобы кто-нибудь подобрал, но мне не хотелось расставаться с ним, я подумала, что все равно уже взяла его, а может, он просто утерян. В общем, я взяла его себе.Живу одна, есть кошка, которая всегда спит со мной, даже днем, когда прилягу на часок. А тут она повела себя как-то странно, ушла на кухню и улеглась там на табуретке. Звала, но она меня просто игнорировала. Решила, что захочет, сама придет, с тем и уснула.Снится мне сон, что меня кто-то душит, а я кричу и никак не могу проснуться. Когда проснулась, то было такое ощущение, что у меня высосали всю энергию, не могла сразу даже пошевелиться. Вечером боялась ложиться спать. Кошка опять не пришла, и я поставила возле кровати икону (лучше бы я чужой крестик с шеи сняла!). Ночью все повторилось, а когда проснулась, увидела, что икона лежит, перевернута ликом вниз. Я поняла, что все это происходит из-за крестика, и чтобы не бросать его на улице (а то еще подберет такой человек, как я), отнесла в церковь. Там поставила свечку, она так коптила, что мне стало страшно. Тут подошла старушка, которая следит за всем в церкви, и я все ей рассказала. Она сказала, чтобы я молилась и ставила свечку, пока пламя не станет ясным без копоти.Сказала, что такие крестики специально люди бросают, чтобы избавиться от болезни или навести порчу. Через крестик мог приходить энергетический вампир и хорошо, что я его отнесла в церковь, где над ним проведут обряд очищения.

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