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Истории из жизни

Чужой золотой крестик стал энергетическим вампиром

Возвращаясь с работы, я нашла золотой крестик с цепочкой. Машинально наклонилась, взяла его в руки и только затем уже подумала, что нужно было не брать его. Но было уже поздно.
Я слышала, что такие вещи люди оставляют специально, чтобы кто-нибудь подобрал, но мне не хотелось расставаться с ним, я подумала, что все равно уже взяла его, а может, он просто утерян. В общем, я взяла его себе.

Живу одна, есть кошка, которая всегда спит со мной, даже днем, когда прилягу на часок. А тут она повела себя как-то странно, ушла на кухню и улеглась там на табуретке. Звала, но она меня просто игнорировала. Решила, что захочет, сама придет, с тем и уснула.

Снится мне сон, что меня кто-то душит, а я кричу и никак не могу проснуться. Когда проснулась, то было такое ощущение, что у меня высосали всю энергию, не могла сразу даже пошевелиться. Вечером боялась ложиться спать. Кошка опять не пришла, и я поставила возле кровати икону (лучше бы я чужой крестик с шеи сняла!). Ночью все повторилось, а когда проснулась, увидела, что икона лежит, перевернута ликом вниз. Я поняла, что все это происходит из-за крестика, и чтобы не бросать его на улице (а то еще подберет такой человек, как я), отнесла в церковь. Там поставила свечку, она так коптила, что мне стало страшно. Тут подошла старушка, которая следит за всем в церкви, и я все ей рассказала. Она сказала, чтобы я молилась и ставила свечку, пока пламя не станет ясным без копоти.
Сказала, что такие крестики специально люди бросают, чтобы избавиться от болезни или навести порчу. Через крестик мог приходить энергетический вампир и хорошо, что я его отнесла в церковь, где над ним проведут обряд очищения.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:40
Сегодня, 13:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 455Комментарии: 12
+9

Ключевые слова: Золотой крестик кошка сон икона энергия церковь свечка

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:41
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3196|0)
Публикаций: 323
Комментариев: 1 861
Тоже слышала, что такое трогать нельзя, а еще монеты и прочее - это мы как-то тут обсуждали.

P. S. Я раньше иконки постоянно находила: маленькие, средние - все тащила домой. Мама говорила, что иконку найти - к хорошему.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: dinka
Сегодня, 14:01
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 686
Нет в церкви обряда очищения.
Освящения есть.
Зарегистрирован: 20.09.2010
  
#3 написал: conjure one
Сегодня, 14:26
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Комментариев: 1 863
Этот тип историй я очень люблю) Здесь всё намешано: и крестики, и иконки, и ночные душители, и суеверия, и непонятные обряды в церкви, как на приеме у гадалки. Полный набор.

А вот эта фраза:
Тут подошла старушка, которая следит за всем в церкви
вообще ставит в тупик. Это что ещё за смотрящая такая появилась?! Хотя, в принципе, чему я удивляюсь? Поставлю плюс Сделано в СССР за работу.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Asheera
Сегодня, 14:34
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 277
Цитата: conjure one


А вот эта фраза:
Тут подошла старушка, которая следит за всем в церкви
вообще ставит в тупик. Это что ещё за смотрящая такая появилась?! Хотя, в принципе, чему я удивляюсь? Поставлю плюс Сделано в СССР за работу.


Есть такие постоянные прихожане, добровольно присматривают за порядком, всегда помогут советом или делом растерявшемуся человеку.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#5 написал: conjure one
Сегодня, 14:43
+1
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4123|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 863
Цитата: Asheera
Цитата: conjure one


А вот эта фраза:
Тут подошла старушка, которая следит за всем в церкви
вообще ставит в тупик. Это что ещё за смотрящая такая появилась?! Хотя, в принципе, чему я удивляюсь? Поставлю плюс Сделано в СССР за работу.


Есть такие постоянные прихожане, добровольно присматривают за порядком, всегда помогут советом или делом растерявшемуся человеку.


Я знаю про таких прихожанок, но, к сожалению, иногда среди них встречаются такие, что мешают веру и суеверие в одну кучу, как в этой истории. Послушаешь их, и ещё больше нагрешишь. Поэтому, если есть какие-то вопросы, то лучше обратиться к священнику.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Schwindler
Сегодня, 14:45
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Публикаций: 10
Комментариев: 69
По сути самой истории: подбирать такие вещи можно, но только с целью найти владельца. На себе носить не рекомендуется. Тут уже каждый для себя сам решит, по каким соображениям - суеверным или морально-этическим. Я один раз у подъезда подбрал крестик с иконкой на цепочке. Всё золотое. Написал объявление и за ним сразу пришла соседка по подъезду. Объяснила, что носила его всегда в кармане...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#7 написал: Космонасть
Сегодня, 14:48
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (245|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 567
Цитата: Lynx
Тоже слышала, что такое трогать нельзя, а еще монеты и прочее - это мы как-то тут обсуждали.

P. S. Я раньше иконки постоянно находила: маленькие, средние - все тащила домой. Мама говорила, что иконку найти - к хорошему.

Я в детстве нашла маленькую иконку с изображением Богородицы , только потом ,годы спустя узнала,что это была икона Владимирская
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#8 написал: Asheera
Сегодня, 14:52
0
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Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 277
Цитата: conjure one

Я знаю про таких прихожанок, но, к сожалению, иногда среди них встречаются такие, что мешают веру и суеверие в одну кучу, как в этой истории. Послушаешь их, и ещё больше нагрешишь. Поэтому, если есть какие-то вопросы, то лучше обратиться к священнику.


Есть и неадекваты среди них, которые особенно любят молодежь распугивать, нужно про таких настоятелю храма рассказать, он им хвост накрутит.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#9 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 16:08
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 0
Комментариев: 5 373
Нося крестик на шее ты в прямом смысле несешь свой КРЕСТ. И когда его теряешь-это к лучшему.Говорят все грехи свои сбросил. А вот находить и поднимать нельзя. Надеваешь на себя чужой КРЕСТ и понесешь по жизни чужие грехи.
Если уж есть искушение,то надо проводить обряд очищения вещи и только тогда носить.
Но... кресты лучше отнести в храм.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#10 написал: Talisha
Сегодня, 18:34
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Ужас. Ну нашла, ну жалко кинуть обратно, но на себя надевать зачем??? Ну надела, но после первой ночи оставлять - это как??
Мы как-то в Пятигорске около церкви нашли крестик, ночью, церковь была закрыта, мы просто его в забор на двор просунули, ведь чужой крестик - это чужой крест, зачем себе-то его брать?
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#11 написал: Вареньевна
Сегодня, 20:09
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Ну нашла и нашла, зачем сразу на шею вешать? Своих проблем мало, давай еще чужих на плечи себе закинем.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#12 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:09
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Комментариев: 58
Представляю, что за проблемы у человека были, что золото не пожалел, лишь бы поделиться своим "счастьем"
Зарегистрирован: 22.05.2017
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