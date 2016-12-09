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Истории из жизни

Чёрная бабка

Дело было лет 30 назад, когда я ещё был подростком. У нас был загородный домик в местечке Веригино под Волоколамском. Мимо посёлка проходила дорога, с другой её стороны находился лес.

Однажды летом мы с друзьями гуляли по посёлку поздним вечером, как мы часто делали. Мы вышли на окраину деревни, там находилась беседка. Мы веселились, танцевали, и совсем незаметно начало смеркаться. Вдруг мой друг Антон, сейчас работающий лётчиком-испытателем, услышал странные звуки в лесу- то ли шорох, то ли шипение. Все затихли, и вдруг мы увидели в полумраке тёмный силуэт, ростом сантиметров 150-160.

Он стоял на расстоянии метров десяти, и я увидел, что у него нет глаз, только пустые глазницы. Ступор длился секунд пять, после мы, не думая о забытых вещах, что есть духу рванули обратно в посёлок. Мы перевели дух, взяли фонарики и пошли за нашими вещами. Какого было наше удивление, когда в беседке мы не обнаружили ни наших вещей, ни следов пребывания здесь кого-либо.

История стала постепенно забываться, но совсем недавно, на дне рождения нашего приятеля Володи, Антон вспомнил эту историю. Моя мама (женщина по своей натуре несуеверная), также находившаяся на празднике, вскрикнула. Все обернулись на неё и начали смотреть вопросительным взглядом. Мама рассказала, что когда она была ещё маленькой девочкой, в послевоенные годы, заведующий колхозом неподалёку от посёлка зарезал собственную бабушку ради наследства.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:42 by Владислав ГаврилюкПросмотров: 347Комментарии: 6
+1

Ключевые слова: Волоколамск бабка наследство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:53
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Комментариев: 3 023
То есть призрак зарезанной бабки сейчас тырит вещи?
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 15:54
0
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Репутация: (88|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 271
Может прикалывался кто. Нагримировался, оделся в чёрное, и угорал потом, когда убегают. Видимо в беседке часто молодежь сидела, а за одно и вещи забытые притыривали так, которые в спешке оставляют. Не привидение же их прикарманивает.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:02
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Репутация: (258|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 595
Кого то зарезали, кто то повесился, кого то застрелили и т.д., а шариться по ночам , лишь старая бабка. Бессонница у неё понимаешь. noknow
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#4 написал: Ольга 1981
Сегодня, 17:36
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 131
Что то я не совсем поняла, что прочитала. С чего вы взяли, что силуэтом рядом с беседкой была та зарезанная бабка? Да и вещи призраку ни к чему.. Кто то пугал вас просто.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#5 написал: Eulalia
Сегодня, 17:43
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 201
как-то резко приплели зарезанную бабку к безглазому фрику,логичнее было бы, если зав. колхозом выколол глаза бабушке..
Зарегистрирован: 11.05.2014
#6 написал: DRUID
Сегодня, 17:45
0
Онлайн
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Репутация: (83|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 405
30 лет назад, когда мне было 3 года я бы складнее историю рассказала.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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