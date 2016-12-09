Чёрная бабка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:42

Владислав Гаврилюк Просмотров: 347 Комментарии: 6 +1 Сегодня, 15:42 by

Дело было лет 30 назад, когда я ещё был подростком. У нас был загородный домик в местечке Веригино под Волоколамском. Мимо посёлка проходила дорога, с другой её стороны находился лес.Однажды летом мы с друзьями гуляли по посёлку поздним вечером, как мы часто делали. Мы вышли на окраину деревни, там находилась беседка. Мы веселились, танцевали, и совсем незаметно начало смеркаться. Вдруг мой друг Антон, сейчас работающий лётчиком-испытателем, услышал странные звуки в лесу- то ли шорох, то ли шипение. Все затихли, и вдруг мы увидели в полумраке тёмный силуэт, ростом сантиметров 150-160.Он стоял на расстоянии метров десяти, и я увидел, что у него нет глаз, только пустые глазницы. Ступор длился секунд пять, после мы, не думая о забытых вещах, что есть духу рванули обратно в посёлок. Мы перевели дух, взяли фонарики и пошли за нашими вещами. Какого было наше удивление, когда в беседке мы не обнаружили ни наших вещей, ни следов пребывания здесь кого-либо.История стала постепенно забываться, но совсем недавно, на дне рождения нашего приятеля Володи, Антон вспомнил эту историю. Моя мама (женщина по своей натуре несуеверная), также находившаяся на празднике, вскрикнула. Все обернулись на неё и начали смотреть вопросительным взглядом. Мама рассказала, что когда она была ещё маленькой девочкой, в послевоенные годы, заведующий колхозом неподалёку от посёлка зарезал собственную бабушку ради наследства.

Ключевые слова: Волоколамск бабка наследство авторская история

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