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Истории из жизни

Волшебный молоточек

Говорят, что зима - волшебная пора. Но чудеса могут происходить всегда, в любое время года. Эта история приключилась в моём детстве, во время не менее прекрасного сезона, такого, как лето. Было ли чудо или нет тогда? Хочется верить, что да.

Был я на тот момент мелким пацаном лет семи, не больше. Имелась у нас дача, до которой от дома нужно было ехать за город, довольно-таки далеко. Помню, как сейчас, яркое солнечное утро, мы с мамой взяли пару корзинок и поехали собирать ягоду. Отец в этот день находился на работе, и поэтому нам пришлось добираться туда на автобусе.

Помнится мне, я и тогда ненавидел слово "дача". Терпеть не мог, когда все друзья резвились на улице, а мне приходилось торчать на участке все лето. Любил я в этих мытарствах одно - кататься на машине или на автобусе. Это скрашивало мои дачные будни. Я, как и все пацаны, наверное, получал от этого невероятное удовольствие. Но и первую игровую приставку "Sega" я, кстати, заработал на даче, беспрекословно делая то, что мне скажут родители. В основном, я собирал яблоки и ягоды. Так что и мечты о приставке давали мне невероятный стимул ездить туда беспрекословно.

Должен сказать, что наш участок находился практически на отшибе дачного массива и сразу за ним было поле. Ещё было у меня одно увлечение - бегать по этому полю и ловить бабочек и стрекоз сделанным мною сачком, который состоял из палочки и марли на конце. Эх детство... вернуться бы туда на миг, я бы и от дачи не отказался. Хочется вдохнуть воздух того беззаботного детства. Тогда он имел какой-то особенный, волшебный запах, особенно летом.

В очередной такой день, приехав на дачу вдвоем с мамой, идем мы и смотрим, сколько в округе много заросших "заброшек". Единственное, что на соседней даче, примыкающей к нашей, частенько находился один старичок. Поэтому мы не боялись ездить туда вдвоем, без отца.

Хозяином участка был Петр Васильевич. Любил он иногда захаживать к нам, а мы к нему. В общем, дружили и общались. Надо отметить, что Петр Васильевич был большим рукодельником. В дачном домике у него было, как в сказке. Вся мебель резная, сделанная своими руками, как и сам деревянный домик со всякими резными узорчиками. Это был пожилой немного сгорбленный человек с седыми волосами и синими глазами. Каждое лето его белоснежная голова постоянно мелькала на примыкающем к нашему забору его соседнем участке. Старичок был всегда заметен на фоне окружающей зелени из-за своих белых волос, создавая необычный контраст, как мне тогда казалось. Частенько он мне дарил всякие паровозики и машинки, которые делал сам - строгал из дерева. Видимо, ему было очень приятно их дарить мне. Когда он мне давал в очередной раз игрушку, его глаза наполнялись каким-то неземным светом и улыбка растягивалась во все лицо. Помню, что всегда с его участка слышался стук молотка или "хруст" пилы по дереву.

Дойдя с мамой до нашей дачи, мы закусили бутербродами, попили чай из термоса и принялись за дела. Собираем мы ягоду, и вдруг к нам в наглую заваливается человек шесть или восемь грязных мужиков в каких-то износившихся спецовках. Перегар был от них за версту. Я помню мамино перепуганное лицо и глаза, какими она посмотрела на меня. Мужики были все изрядно пьяные с сумками, полными яблок и ещё много с чем, что растёт на дачах. Видимо, ходили воровать по заброшенным участкам, а может, и не по заброшенным тоже. Запёрлись они к нам - да, именно запёрлись - и стали ходить по нашей даче, как у себя дома.
У меня от страха затряслись коленки, а они ходят, шепчутся: "О, какая антоновка тут у них". Срывают яблоки с дерева и пробуют. Мы же с мамой встали, как вкопанные. Стоим и молчим.
- Дай водички попить, хозяйка! - выкрикнул один из них моей маме.
- У нас с собой нет воды, - ответила она.
- Дай бокал, мы найдём где попить!

Я побежал в домик за бокалом. Слышу, двое отошли и говорят: "Девка какая молодая, хорошая, и они тут одни с сопляком". Тут меня вообще как кипятком обдало. Иду, несу стакан, ноги трясутся. Вижу - на маме лица вообще нет. Донес бокал, и алкаши стали пить воду по очереди прямо из грязной емкости, в которой плавали водомеры и всякие непонятные мелкие букашки.

Я хоть и маленький был, но понимал, что на этом все не закончится и они просто так не уйдут. Вдруг у нас на другом конце участка, прямо за домиком, кто-то застучал молотком: тук-тук-тук.
- Позови отца! - сказала мне мама.
- Папа, иди сюда! - звонко выкрикнул я, тут же смекнув, что к чему.
Один из мужиков произнёс: " Они тут не одни, а с отцом". Вся их компания резко засуетилась, они взяли свои баулы и ушли.

Мы сначала подумали, что это Пётр Васильевич опять что-то мастерил и стучал своим молотком. Сразу же пошли к нему на участок, а его там и нет. Дверь домика закрыта. Соседние дачи заброшены в основном, да и не было в округе никого. Тем не менее, стук молотка тогда доносился именно на нашем участке, возле как раз таки нашего домика, а именно за ним. Далее там было уже поле.

На дачу вдвоем с мамой мы после этого случая больше не ездили. Она вообще осуждала себя, что поехали мы тогда без отца. К сожалению, Петра Васильевича я больше не видел в своей жизни и не увижу. Вскоре я узнал, что этот светлый человек умер ещё в начале лета у себя в городской квартире. Про это моим родителям сказала его дочь, которую они встретили, когда очередной раз приезжали на дачу. На следующий год почти все дачи сровняли землёй, и на этом месте сейчас стоят различные предприятия.

Пётр Васильевич у меня всегда ассоциируется, как один из светлых "моментов" моего детства. И спасибо ему за это. А именно за особое тепло души, поистине золотые руки и его волшебный молоточек.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:43 by МертвецкиЖивПросмотров: 256Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Дача детство стук авторская история

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Комментарии

#1 написал: troja
Сегодня, 13:04
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 190
Очень светлая история!!!! Однозначно дедушка - сосед вам помог
Зарегистрирован: 5.04.2013
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:06
0
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Публикаций: 61
Комментариев: 3 174
Кто бы это ни был, хорошо что спаслись.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 13:20
0
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Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 215
"Девка какая молодая, хорошая, и они тут одни с сопляком", - привязать бы каждого из компашки к машине и поехать на огромной скорости (моралфаги, фас!)
Чтоб неповадно другим было женщин за кусок мяса считать.
А имя Пётр Васильевич вызвало у меня вначале смутные такие ассоциации... Потом поняла. У нас на даче тоже был сосед Пётр Васильевич. И фамилия такая распространённая... До сих пор помню. Однополчанин прадеда, кажется. Да... тоже из детства.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Крапива
Сегодня, 13:21
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Публикаций: 0
Комментариев: 81
восемь человек испугались одного папы? вы гоните.
Зарегистрирован: 1.08.2016
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 13:29
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Публикаций: 4
Комментариев: 219
Цитата: Крапива
восемь человек испугались одного папы? вы гоните.

Нет, я просто поделился, не на кого, и никому гнать ничего не собирался. Я же написал, что их было шесть, семь, или восемь. Сколько, я не считал, да и не помню уже. Но их было много.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:31
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 533
Цитата: зелёное яблочко
Кто бы это ни был, хорошо что спаслись.
Согласен!
Хорошо, что всё закончилось для вас благополучно.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#7 написал: npoxopova
Сегодня, 13:40
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Комментариев: 146
Цитата: Крапива
восемь человек испугались одного папы? вы гоните.


Я тоже об этом подумала. Что папа бы сделал один, будь он там, с 8-ю мужиками?
Ну, очень повезло маме и сыну, что мужики ушли, прямо отвадил их кто-то оттуда, а так бы они могли постоять и подождать где там папа и поняли бы, что нет тут никого.
Зарегистрирован: 8.03.2018
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