Довоенная дача

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 363 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 10:18 by

Зимой 2004 года купила я старую довоенную дачу в престижном поселке Сиверский, что под Питером. Бабуля – хозяйка лет 80-ти, была с характером и после продажи (дорого взяла, долго я потом долги выплачивала) хотела летом квартировать в одной из комнат, чтоб была возможность свежие фрукты-ягоды из сада кушать. Когда я ей в этом желании отказала, прокляла она меня.Мистические события стали происходить на даче практически с первого дня моего туда переезда. По ночам слышались шаги на кухне, нередко я просыпалась от звука передвигаемых предметов: стульев, стола, тумбочек. Поначалу все списывала на то, что мне это приснилось или послышалось, но потом убедилась в реальности всего происходящего. Неоднократно я запоминала с вечера, где находился тот или иной предмет и проверяла его местоположение утром – стулья оставленные в углу стояли посреди комнаты; продукты в холодильнике были переставлены; ложки, ножи и вилки, аккуратно сложенные в ящик, были перемешаны.Все это продолжалось в течение нескольких лет, и я как-то даже привыкла к беспокойным ночам на летней даче. А потом я собралась выходить замуж и должна была ехать в другой город. Около полудня, за день до отъезда, сморил меня на даче полуденный зной. Не знаю, сколько я проспала, но, открыв глаза, почувствовала страшную тяжесть – как будто свинцовой плитой придавило нижнюю часть туловища до пояса (спала я на спине). Пытаюсь изо всех сил пошевелить ногами и не могу. Упираясь руками в кровать, я кое-как скатилась на пол и только после этого смогла встать на ватные, еще плохо слушавшиеся ноги. Я тут же собралась и уехала ночевать к родителям.Позднее я вычитала, что таким образом наваливается домовой, недовольный хозяевами.

Ключевые слова: дача бабуля беспокойные ночи страшная тяжесть пожар.

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