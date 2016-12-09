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Истории из жизни

Довоенная дача

Зимой 2004 года купила я старую довоенную дачу в престижном поселке Сиверский, что под Питером. Бабуля – хозяйка лет 80-ти, была с характером и после продажи (дорого взяла, долго я потом долги выплачивала) хотела летом квартировать в одной из комнат, чтоб была возможность свежие фрукты-ягоды из сада кушать. Когда я ей в этом желании отказала, прокляла она меня.

Мистические события стали происходить на даче практически с первого дня моего туда переезда. По ночам слышались шаги на кухне, нередко я просыпалась от звука передвигаемых предметов: стульев, стола, тумбочек. Поначалу все списывала на то, что мне это приснилось или послышалось, но потом убедилась в реальности всего происходящего. Неоднократно я запоминала с вечера, где находился тот или иной предмет и проверяла его местоположение утром – стулья оставленные в углу стояли посреди комнаты; продукты в холодильнике были переставлены; ложки, ножи и вилки, аккуратно сложенные в ящик, были перемешаны.

Все это продолжалось в течение нескольких лет, и я как-то даже привыкла к беспокойным ночам на летней даче. А потом я собралась выходить замуж и должна была ехать в другой город. Около полудня, за день до отъезда, сморил меня на даче полуденный зной. Не знаю, сколько я проспала, но, открыв глаза, почувствовала страшную тяжесть – как будто свинцовой плитой придавило нижнюю часть туловища до пояса (спала я на спине). Пытаюсь изо всех сил пошевелить ногами и не могу. Упираясь руками в кровать, я кое-как скатилась на пол и только после этого смогла встать на ватные, еще плохо слушавшиеся ноги. Я тут же собралась и уехала ночевать к родителям.

Позднее я вычитала, что таким образом наваливается домовой, недовольный хозяевами.


Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 363Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: дача бабуля беспокойные ночи страшная тяжесть пожар.

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 10:27
0
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Репутация: (453|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 244
Ну и зря автор отказала старушке, надо было за деньги сдавать ей комнату с ягодами-фруктами)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: Lyubanya
Сегодня, 11:52
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Публикаций: 0
Комментариев: 8
Домовые разве могут вот так вредить? Да и что плохого ему сделала новая хозяйка? Про проклятье от бывшей владелицы ваще не поняла... Она натравила домового? Так что ли?
Зарегистрирован: 19.04.2017
#3 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 13:20
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 284
Бабуля пусть с Богом идёт куда подальше. Знаю я таких бабушек,продать-продала а прощаться не хочется.
С домовым надо было подружиться и все. Он видать к старой хозяйке привык,привык бы и к молодой. Зря испугались.Проблемы как таковой не вижу.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
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