Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Наволочка

Совсем недавно пыталась вспомнить и написать из своей жизни какую-нибудь историю, но - то руки не доходили, то память отказывалась сотрудничать. И вот совершенно неожиданно появилась тема, лично мной совсем неизученная.

Я думаю, многие читали истории об исчезающих и появляющихся вещах, таких очень много. Говорят, домовой играет. Попросишь вернуть, и тут же находится пропажа. Не знаю, не поверяла. Но то, что прямо сейчас произошло со мной, этим не объяснить.

Для начала немного предыстории. Несколько лет назад мы с мужем в "Икее" купили диван - раскладной, с матрасом, мы на нём спим. К нему мы тогда купили простынь на резинке в количестве одной штуки и четыре наволочки. Повторюсь - четыре наволочки. Пользуемся мы ими уже многие годы, выкидывать уже, в принципе, пора. Это я к тому, что все давно распакованы и много раз перестираны, количество я перепутать не могла. Так и меняю их парами - две на подушки, две в стирку. Но не сегодня.

Сегодня я сняла днем с подушек и закинула стирать две штуки. Сейчас перед сном достаю из шкафа стопку белья этого цвета и начинаю одевать наволочки на подушки. Одну надела, вторую, стоп, что это лишнее лежит? Мама дорогая, пятая наволочка. У меня немного ум за разум зашел, я побежала в ванную считать сколько постиранных висит. Сдернула все с веревки, тащу в комнату. Мужу говорю:

- Сколько у нас таких наволочек было?
- Четыре.
- А сейчас сколько?
- Пять.

И ржёт. Почкованием, говорит, размножаются. Или, говорит, в соседнем измерении другая ты прямо сейчас материшься, не досчитавшись одной. Он ржёт, а мне страшно до дыбом вставших волос. Ладно бы пропала, появилась-то она как? Вот и думай теперь, что за портал и в какое измерение у нас в шкафу находится. Квартира его бабушки, сам он лет десять тут живет, ну и я, получается, девять. Ничего такого раньше замечено не было.

Вру, один раз видела вдоль стены двигающуюся воронку в воздухе, как дырка в пространстве, спиралью закручена, но списала всё на "показалось". А больше ничего такого-то и не было.

Кто что думает? Ну... и как портал образовался?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:50
Сегодня, 11:50 by stahlratteПросмотров: 1 444Комментарии: 25
+21

Ключевые слова: Наволочка воронка портал авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Black Bagira
Сегодня, 12:00
+5
Группа: Посетители
Репутация: (570|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 986
Отличная история! Может скоро ещё один диванчик появится)) Впервые о таком слышу. Чтобы исчезало-читала много раз, а такое-впервые! +++++
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 12:03
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 96
Блин, действительно жутко. Чтоб пропадали вещи, сталкивалась с таким явлением, но чтобы появлялись... Какая то правда наволочка не от мира сего. А она ничем от других не отличается? По застиранности например, по яркости цвета? Я в порталах не сильна, не могу сказать ничего. Может как то попробовать выяснить какая наволочка "левая"? Например, с церковной свечой вокруг всех наволочек поводить, около какой затрещит, та и не ваша. Хотя не факт, что получится. Плюс, однозначно. Невероятно!
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 12:05
+10
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Ну что могу сказать... Обычно лишние трусы или лифчики в доме могут появиться smile
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: Qusto
Сегодня, 12:07
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (754|0)
Публикаций: 284
Комментариев: 2 253
Муж главной героини шутник, конечно. Типичный мужик, молодец! Появилась пятая наволочка, чем плохо? Главное, не пропала. Деньги тратить не надо! stuck_out_tongue_winking_eye Может, одна из четырёх на две порвалась от старости? stuck_out_tongue_closed_eyes

Плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#5 написал: Ранега
Сегодня, 12:08
+9
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 53
Странно. . Обычно после стирки теряется всякая мелочь, происки носкоеда smile Первый раз слышу, чтобы что-то само прибывало, кроме работы. А попробуйте на эту полку в шкафу положить шубу, станет две smirk
Зарегистрирован: 30.12.2015
#6 написал: Qusto
Сегодня, 12:12
+4
Группа: Редакторы
Репутация: (754|0)
Публикаций: 284
Комментариев: 2 253
Цитата: Ранега
А попробуйте на эту полку в шкафу положить шубу, станет две


Зачем две одинаковых шубы? Лучше деньги! wink
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#7 написал: семишна
Сегодня, 12:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (169|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 134
Цитата: Ранега
Странно. . Обычно после стирки теряется всякая мелочь, происки носкоеда smile Первый раз слышу, чтобы что-то само прибывало, кроме работы. А попробуйте на эту полку в шкафу положить шубу, станет две smirk

Или деньги...
Зарегистрирован: 26.07.2015
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:17
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1115|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 168
Цитата: Qusto
Лучше деньги!

Вот, что верно, то верно.
А ведь страшно получается люди. Вдруг они и по правде размножаться научились? А потом двигаться начнут?
scream .
Надеюсь, больше ни у кого пока нигде ничего не прибыло.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 12:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (226|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 531
Банальная забывчивость. Вы же не Саи Баба.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#10 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 12:26
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 214
Бгг. Точно. Надо у себя дома поискать, вдруг тоже найдётся подобная аномалия? Вот найду и туда положу свои шубки - пусть размножаются. Шуб у меня две, но много их не бывает, правильно? Духи можно положить любимые, косметику, платья, деньги - вдруг сработает?
Зарегистрирован: 18.07.2016
#11 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 12:30
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 217
Цитата: Ранега
Странно. . Обычно после стирки теряется всякая мелочь, происки носкоеда smile Первый раз слышу, чтобы что-то само прибывало, кроме работы. А попробуйте на эту полку в шкафу положить шубу, станет две smirk

Носкоед)) Угараю сижу. Постоянно носки пропадают после стирки, а это оказыаается носкоед. Так может носкоед, стал штамповать из них наволочки? Надо глянуть лейбл на наволочке, вдруг там не икеа, а made in noscoed.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#12 написал: Ранега
Сегодня, 12:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 53
Цитата: Qusto

Зачем две одинаковых шубы? Лучше деньги! wink


Не. Деньги нельзя. На купюрах же будут одинаковые номера, станете фальшивомонетчиком. smiley Как вариант - монеты класть, тогда есть шанс обогатиться smile
Зарегистрирован: 30.12.2015
#13 написал: Бозкурт
Сегодня, 12:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 263
Наволочковый портал.
Надо вслух громко и четко сказать, чтоб и
шестую теперь принес. Чего с ней делать без пары?
У меня периодически теряются вещи , но это исключительно моя рассеяность. Запихнуть куда-то и забыть это прям моё. Но прибавление наволочек, носков, простыней и кастрюль - определённо лучше, чем их исчезновение.))
Зарегистрирован: 27.04.2016
#14 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:18
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1115|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 168
Самое главное, чтобы аномалия не вздумала разгуливать по квартире, а тихо в шкафу сидела.
А то моё бурное воображение уже нарисовало картину: засыпаешь такая одна, а просыпаются уже двое. И поди там, разбери, а которая самозванка)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#15 написал: amazonka
Сегодня, 13:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (62|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 104
а мой носкоед ест разные носки, гад (( ну хочешь носками закусить, ешь пару, зачем из разных пар по одному?!...вредитель stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 16.01.2015
#16 написал: Talisha
Сегодня, 13:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1425|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 892
Попросите домового воронку ту на кошелек направить, чтоб из два стало stuck_out_tongue_closed_eyes
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#17 написал: t.eir
Сегодня, 13:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 49
Необычно. Но чтоб прям так сразу и портал вряд ли.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#18 написал: conjure one
Сегодня, 13:48
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5050|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 078
Может, это знак такой, например, к прибавлению в семействе) За историю плюс, очень необычно. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#19 написал: Ольга 1981
Сегодня, 14:24
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 96
Всё думаю про вашу наволочку. Вот что пришло на ум: а не мог ли какой то человек, вхожий в дом, подкинуть вам эту пятую наволочку, с каким нибудь умыслом? Наговором например. Необязательно плохим, может хорошим. Хотя с хорошим вряд ли. Кто то знал, что вы любите эти наволочки. Незнакомая вещь сразу бы бросилась в глаза, а тут пока вы заметите, что их пять, пройдет время. Тем более постоянный контакт с наволочкой. Очень хорошо для наговоренной вещи. Подумайте. И ещё версия вышесказанного понравилась. Может к прибавлению? Хотя знак какой то слишком материальный. Вот как то такие мысли мне пришли в голову.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#20 написал: troja
Сегодня, 14:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 189
Автору так хотелось написать историю, на ум ничего не приходило.... А тут бац 5 наволочка, вот и сюжетец.... Хотя по моему мнению обычная забывчивость, с трудом верится в наволочковый портал))))
Зарегистрирован: 5.04.2013
#21 написал: Pmariam
Сегодня, 15:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (887|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 803
Цитата: Black Bagira
Ну... и как портал образовался
нуууу, на этот вопрос Вам никто из смертных не ответит
Цитата: Бозкурт
У меня периодически теряются вещи , но это исключительно моя рассеяность
прочитав это я вспомнила как две недели назад купила мужу в магазине 10 пачек Мальборо и положила их в простой прозрачный целофановый пакет т.к. дали мне их не в блоке.
помню, что их я вместе с продуктами довезла до дома (точно, не оставила в магазе). Но вот уже на следующий день муж спрашивает почему я не купила сигарет как он просил..Я отвечаю, что купила, что привезла домой. пусть вспоминает куда он их сам дел.
и так изо дня в день на протяжении недели (параллельно я уже новые ему купила): ну куда ты дела блок сигарет? Я: "сам вспоминай куда ты их засунул"
короче. через неделю муж нашел их в морозилке. Я видимо по запаре в морозилку стала загружать продукты и их туда же сунула.

а на счет наволочки, хотелось бы глянуть все пять на фото!

может кто из фосторовцев только взглянув на них сразу скажет какая откуда зачем и как появилась
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#22 написал: AngelWomen
Сегодня, 16:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 274
Интересная история, может еще проявиться портал и можно найти все вещи которые пропали.
Зарегистрирован: 24.05.2014
#23 написал: stahlratte
Сегодня, 16:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 79
спасибо за комментарии, посмеялась)) уже не так жутко
муж тоже сказал - вот если бы деньги размножились, я бы тоже был в шоке, а тут всего лишь наволочка
наволочка ничем от остальных не отличается. к нам никто не приходит, подложить не может, ну и они такие специфические, для ортопедических подушек, такую фиг где подберешь, нестандарт в общем. и самое главное - две недели назад я в шкафу вещи складывала и точно помню сколько их было, не было там лишней, вот правда
вот бы и правда деньги размножились... эх)
Зарегистрирован: 18.01.2013
#24 написал: stahlratte
Сегодня, 17:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 79
Цитата: Pmariam
а на счет наволочки, хотелось бы глянуть все пять на фото!

может кто из фосторовцев только взглянув на них сразу скажет какая откуда зачем и как появилась

да хотела сначала сфоткать, а потом подумала, ну какой смысл, она же не отличается, а как доказательство все равно никакое

...к прибавлению? ну тоже было бы неплохо, но сомнительно как то.
ну и сторонникам версии забывчивости, ну не могли мы забыть количество, тем более не лежали они годами в загашниках, к тому же у меня свидетель есть. вообще странная фигня какая то. странное чувство вообще возникает
обычно все что происходит нематериально и легко забывается, а эта зараза лежит и мозг мне ломает
Зарегистрирован: 18.01.2013
#25 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:24
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1909|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 563
Приятная странность однако, пятая наволочка для домового наверно.....завидки его доняли, мол хозяева на таких хороших наволочках спят, почему бы и мне такую не огоревать....вот и притащил таки в дом. smile
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.