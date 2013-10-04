Наволочка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:50

stahlratte Просмотров: 1 444 Комментарии: 25 +21 Сегодня, 11:50 by

Совсем недавно пыталась вспомнить и написать из своей жизни какую-нибудь историю, но - то руки не доходили, то память отказывалась сотрудничать. И вот совершенно неожиданно появилась тема, лично мной совсем неизученная.Я думаю, многие читали истории об исчезающих и появляющихся вещах, таких очень много. Говорят, домовой играет. Попросишь вернуть, и тут же находится пропажа. Не знаю, не поверяла. Но то, что прямо сейчас произошло со мной, этим не объяснить.Для начала немного предыстории. Несколько лет назад мы с мужем в "Икее" купили диван - раскладной, с матрасом, мы на нём спим. К нему мы тогда купили простынь на резинке в количестве одной штуки и четыре наволочки. Повторюсь - четыре наволочки. Пользуемся мы ими уже многие годы, выкидывать уже, в принципе, пора. Это я к тому, что все давно распакованы и много раз перестираны, количество я перепутать не могла. Так и меняю их парами - две на подушки, две в стирку. Но не сегодня.Сегодня я сняла днем с подушек и закинула стирать две штуки. Сейчас перед сном достаю из шкафа стопку белья этого цвета и начинаю одевать наволочки на подушки. Одну надела, вторую, стоп, что это лишнее лежит? Мама дорогая, пятая наволочка. У меня немного ум за разум зашел, я побежала в ванную считать сколько постиранных висит. Сдернула все с веревки, тащу в комнату. Мужу говорю:- Сколько у нас таких наволочек было?- Четыре.- А сейчас сколько?- Пять.И ржёт. Почкованием, говорит, размножаются. Или, говорит, в соседнем измерении другая ты прямо сейчас материшься, не досчитавшись одной. Он ржёт, а мне страшно до дыбом вставших волос. Ладно бы пропала, появилась-то она как? Вот и думай теперь, что за портал и в какое измерение у нас в шкафу находится. Квартира его бабушки, сам он лет десять тут живет, ну и я, получается, девять. Ничего такого раньше замечено не было.Вру, один раз видела вдоль стены двигающуюся воронку в воздухе, как дырка в пространстве, спиралью закручена, но списала всё на "показалось". А больше ничего такого-то и не было.Кто что думает? Ну... и как портал образовался?

Ключевые слова: Наволочка воронка портал авторская история

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