Серафима

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:44

Причина: Авторская стилистика сохранена

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Серафима жила в небольшом городке, скорее даже - поселке.До постройки газовой котельной городок отапливала угольная котельная. Вот в этой котельной и работала Серафима кочегаром по сменам. Вопреки ожиданиям, по сложению она была отнюдь не здоровенная баба-дизель, а скорее даже, мелконькая-щупленькая, с острыми и не очень приятными чертами лица.Замуж вышла Серафима в далеко не юном для тех времен возрасте - в 27 лет. И не сказать так, чтобы удачно - муж ее любил выпить и поколачивал жену.К зданию угольной котельной, кроме большой кучи угля, примыкали две огромные ёмкости, которые были утеплены какими-то материалами, предполагаю, что ёмкости ("бочки") эти использовались для хранения холодной и горячей воды. Так вот, под ёмкостью с горячей водой, которая оставалась всегда теплой снаружи даже в серьезные морозы, щенились дворовые собаки. И мамаш, и щенков щедро прикармливала ребятня всего поселка, кого-то из щенков разбирали по дворам, а кому не повезло - пополняли ряды бродячих до первого отлова.Что случилось по осени, никто не знал, а только некого стало кормить местным детям - ни одного щенка не появлялось под бочкой. Собаки были, слонялись в округе, будто что-то искали, а щенков - не было.К весне стали поговаривать старшие ребята во дворе, что Серафима забирает щенков и сжигает их в топке котельной, но достоверно сей факт кто же станет проверять.Как ребятишки ни старались, ни увидеть, как Серафима берет щенят, никакого другого ее действия не смогли обнаружить. Нет-нет, да и залезала какая-нибудь местная Жучка под бочку, и через время появлялись там пушистые комочки, а вот как они исчезали, никто не видел. Договаривались, оставались дежурить возле "бочки", но, как только вечерело, всех загоняли домой - кому же позволят родители ночевать у котельной...Прошло время, в городке построили современную газовую котельную, а старую переоборудовали в какой-то склад, "бочки" остыли навсегда, а собаки нашли себе новые места для выведения потомства.Серафима ушла на пенсию и стала подолгу сидеть возле своего подъезда на лавке. Всё и все ее раздражали, а особенно - дети и животные. Я много раз видела, как зеленело от злости ее лицо, когда стайка детишек бежала мимо нее, как она орала им вслед злобные пожелания "переломать себе хребты и ноги"! А уж если собака или кот попадали в ее поле зрения... Громкая гневная тирада перемежалась отборными матюками.Сколько же злобы умещалось в этой сухонькой старушке, возраст которой нельзя было определить на вид - сколько помню, а всегда она выглядела как злобная Баба Яга.Неудивительно, что не дал Бог им с мужем детишек, жили вдвоем, пока не допился Серафимин муж до смерти, осталась она одна.В тот год было холодное лето в наших краях, и среди забот никто не заметил отсутствие злобной старухи на лавке у подъезда, пока соседи Серафимы не заметили запах в подъезде, а на стук и крики Серафима не открывала.Умерла Серафима совсем одна, дверь в квартиру была заперта изнутри, и надо ли говорить, что животных у нее никаких не было.Но тело ее было всё искусано, а лицо объедено. Как потом говорили соседи, в морге сказал врач - укусы собачьи.

Ключевые слова: Старуха злоба собаки щенки смерть авторская история

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