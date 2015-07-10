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Истории из жизни

Серафима

Серафима жила в небольшом городке, скорее даже - поселке.
До постройки газовой котельной городок отапливала угольная котельная. Вот в этой котельной и работала Серафима кочегаром по сменам. Вопреки ожиданиям, по сложению она была отнюдь не здоровенная баба-дизель, а скорее даже, мелконькая-щупленькая, с острыми и не очень приятными чертами лица.
Замуж вышла Серафима в далеко не юном для тех времен возрасте - в 27 лет. И не сказать так, чтобы удачно - муж ее любил выпить и поколачивал жену.

К зданию угольной котельной, кроме большой кучи угля, примыкали две огромные ёмкости, которые были утеплены какими-то материалами, предполагаю, что ёмкости ("бочки") эти использовались для хранения холодной и горячей воды. Так вот, под ёмкостью с горячей водой, которая оставалась всегда теплой снаружи даже в серьезные морозы, щенились дворовые собаки. И мамаш, и щенков щедро прикармливала ребятня всего поселка, кого-то из щенков разбирали по дворам, а кому не повезло - пополняли ряды бродячих до первого отлова.

Что случилось по осени, никто не знал, а только некого стало кормить местным детям - ни одного щенка не появлялось под бочкой. Собаки были, слонялись в округе, будто что-то искали, а щенков - не было.
К весне стали поговаривать старшие ребята во дворе, что Серафима забирает щенков и сжигает их в топке котельной, но достоверно сей факт кто же станет проверять.
Как ребятишки ни старались, ни увидеть, как Серафима берет щенят, никакого другого ее действия не смогли обнаружить. Нет-нет, да и залезала какая-нибудь местная Жучка под бочку, и через время появлялись там пушистые комочки, а вот как они исчезали, никто не видел. Договаривались, оставались дежурить возле "бочки", но, как только вечерело, всех загоняли домой - кому же позволят родители ночевать у котельной...

Прошло время, в городке построили современную газовую котельную, а старую переоборудовали в какой-то склад, "бочки" остыли навсегда, а собаки нашли себе новые места для выведения потомства.
Серафима ушла на пенсию и стала подолгу сидеть возле своего подъезда на лавке. Всё и все ее раздражали, а особенно - дети и животные. Я много раз видела, как зеленело от злости ее лицо, когда стайка детишек бежала мимо нее, как она орала им вслед злобные пожелания "переломать себе хребты и ноги"! А уж если собака или кот попадали в ее поле зрения... Громкая гневная тирада перемежалась отборными матюками.
Сколько же злобы умещалось в этой сухонькой старушке, возраст которой нельзя было определить на вид - сколько помню, а всегда она выглядела как злобная Баба Яга.

Неудивительно, что не дал Бог им с мужем детишек, жили вдвоем, пока не допился Серафимин муж до смерти, осталась она одна.
В тот год было холодное лето в наших краях, и среди забот никто не заметил отсутствие злобной старухи на лавке у подъезда, пока соседи Серафимы не заметили запах в подъезде, а на стук и крики Серафима не открывала.
Умерла Серафима совсем одна, дверь в квартиру была заперта изнутри, и надо ли говорить, что животных у нее никаких не было.
Но тело ее было всё искусано, а лицо объедено. Как потом говорили соседи, в морге сказал врач - укусы собачьи.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:44
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 22:44 by МораПросмотров: 830Комментарии: 10
+14

Ключевые слова: Старуха злоба собаки щенки смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Шонди
Вчера, 22:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 226
Страшно интересно: откуда могли взяться следы укусов?
Зарегистрирован: 10.07.2015
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 22:49
+10
Группа: Авторы
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Публикаций: 42
Комментариев: 2 170
Не. Фигня идея, не собачьи это укусы. Крысы это. Плюс)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#3 написал: Космонасть
Вчера, 23:41
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (477|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 893
Простите ,автор, я видимо упустила нить повествования ,а где здесь мистика? Потому что сарафанное радио разнесло ,что доктор сказал ( а вернее паталогоанатом - раз дело было в морге) , что ее труп объели собаки? Где вообще доказательства ,что это она сжигала щенков? Больше на сплетни похоже
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:05
+4
Группа: Журналисты
Репутация: (1861|0)
Публикаций: 853
Комментариев: 7 364
Как потом говорили соседи, в морге сказал врач - укусы собачьи. - ну, людская молва вечно обрастает сплетнями и не факт что правдой. Какой то "некомпетентный" дядечка-врач. Видно тоже недолюбливал бабулю, вот и пустил слух, что собачьи укусы на бабке этой были. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#5 написал: Lynx
Сегодня, 00:15
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3547|0)
Публикаций: 411
Комментариев: 2 088
Тут все за уши притянуто, не было достоверно известно, что Серафима делала - раз; недостоверность укусов - два.
Людская молва доведет до Киева, и начнется история с валенок, а закончится черевичками.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#6 написал: redcoon
Сегодня, 00:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 598
Раньше в деревнях владельцы собак-девочек всегда топили щенков - стерилизации не было, а всех не раздашь. И котят тоже. Так бы и умирали все от укусов мистических церберов
Зарегистрирован: 23.04.2012
 
#7 написал: skazzzka2002
Сегодня, 07:09
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 21
тоже думаю - крысы.
а про то, что укусы собачьи , люди сами нафантазировли
Зарегистрирован: 4.12.2017
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:53
+2
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Репутация: (1059|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 994
Цитата: Космонасть
Больше на сплетни похоже

Из источника ОБС.
Цитата: redcoon
умирали все от укусов мистических церберов

Так и мрут же как мухи, регулярно))) И все от собачьих укусов, в запертой квартире.
Тут всё за уши притянуто. Раз старуха злобная, сам бог велел все грехи на неё валить.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#9 написал: Pmariam
Сегодня, 09:22
+1
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Публикаций: 11
Комментариев: 1 696
ну предположим, если Серафима не любила животных в старости, то и ранее могла их не особо жаловать и топить щенков. Но доказательств нет.
Тоже склоняюсь к тому, что один ляпнул, другой подхватил и сарафанным радио разнеслось на счет укусов собак.
написано хорошо. от меня +
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#10 написал: DRUID
Сегодня, 09:28
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 326
Хорошо, что в сплетнях только собак приплели, а то бабка ещё и детей недолюбливала.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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