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Истории из жизни

Призрак Серафимы

Эту историю рассказала мне бабушка.
Бабушка - младшая из двенадцати детей в когда-то крепкой и дружной крестьянской семье. Но случилась беда, когда ей было двенадцать лет. Умерла ее мама, а затем скончался и отец. Остались дети круглыми сиротами. Старшие дети еще более-менее устроились, а вот бабушку перекидывали от одних родственников к другим.

Наконец ее приютила у себя старшая сестра Серафима. Серафима была замужем за местным партийным работником Сергеем, а сама она трудилась в совхозе.
Это были страшные сороковые годы. Где-то на западе бушевала война, а здесь, в далекой Сибири, был страшный голод. Год выдался неурожайным, ранние заморозки погубили остатки урожая, и, когда пришла осень, есть было уже нечего. К тому же мужиков почти всех забрали на фронт, землю обрабатывали женщины. Сергею вот как-то удалось уклониться от призыва.

Семейство из трех человек: Сергей, Серафима и моя бабушка. Кое-как они выживали, но осенью у Серафимы родился ребенок. Вскоре молодая мать с ужасом обнаружила, что от недоедания у нее пропало молоко. Кормить ребенка тем же, что ели старшие, было невозможно. Новорожденная таяла на глазах.
Тогда от отчаяния Серафима решилась красть молоко в своем совхозе. Увы, все молоко принадлежало государству, и посягать на госсобственность было смертельно опасно. Тем не менее, молодой женщине удавалось тайком выносить под одеждой баночку с молоком.

Младшая сестра была посвящена в тайну, и они тихонько кормили новорожденную в комнате. Однако как-то раз муж Серафимы, Сергей, вернулся не вовремя и обнаружил запретное молоко.
То ли для того, чтобы выслужиться, а то ли, для того, чтобы доказать свою принципиальность, но он... донес на собственную жену.
Из города приехала милиция. Они арестовали Серафиму, усадили ее вместе с грудным ребенком на телегу и повезли в тюрьму. Моя бабушка, которой было тогда четырнадцать, бежала за ними в слезах, пока не устала и не упала на дорогу...

Позже ей удалось только раз навестить сестру в тюрьме, ведь до города нужно было долго идти пешком, а голодная бабушка не могла ходить долго. В ожидании суда Серафиму вместе с младенцем держали в камере, никаких коек там не было, молодая женщина спала прямо на бетонном полу и жаловалась, что очень плохо себя чувствует.
Идти бабушке было некуда, и она продолжала жить в том же доме с мужем своей сестры.

Однажды ночью бабушка вдруг проснулась. И увидела, что на стуле недалеко от нее сидит спиной к ней молодая женщина в белой рубахе. У женщины были длинные темные волосы, и она расчесывала их, горько плача.
Видение продолжалось недолго.
Вскоре к бабушке ворвался разъяренный Сергей, требуя сказать, где она прячет свою сестру, и когда Серафиму выпустили. Оказывается, он тоже проснулся и увидел жену, стоявшую прямо напротив него и смотревшую на него с каким-то странным лицом, затем она показала на него пальцем и исчезла.
Он долго не верил, что Серафимы в доме нет, ругался, заглядывал в шкаф, но потом ушел спать.

На следующий день они узнали, что Серафимы больше нет - она умерла в камере...
А через пару месяцев арестовали Сергея, обвинили его в шпионаже и по-быстрому расстреляли.
Бабушка переехала жить к старшему брату Ивану в Москву, но там жена Ивана не желала ее терпеть. Долго еще мыкалась бабушка, потом вернулась в родные края, вышла замуж, родила детей.
Но плачущую женщину в белом она видела позже еще два раза.
Один раз - накануне известия о внезапной смерти от инфаркта ее брата Ивана, а потом - перед смертью брата Алексея. Точно так же ночная гостья сидела спиной к ней, расчесывая волосы, да горько плакала.
После этого она уже больше никогда не появлялась.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 13:55 by Шарлотта КордеПросмотров: 886Комментарии: 15
+27

Ключевые слова: Привидение сестра смерть донос расстрел авторская история

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Комментарии

#1 написал: TiTaN_2017
Вчера, 14:03
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 568
Ужасные страшные 40-е годы....ужас что творилось.....++++
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#2 написал: xlarafitum
Вчера, 14:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 98
так и надо этому Сергею! + за историю
Зарегистрирован: 27.01.2013
#3 написал: mr Mixter
Вчера, 15:43
-11
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Из-за того что "г.г." воровала, может в окопах солдат от голода погиб. Ребенок в десять раз менее ценен чем солдат. Солдата еще вырастить надо, а плодиться всегда успеют. Тем более рожали многие чтобы отлынивать от работы для Родины. Председатель не будет ведь коров доить, у него поважней дела есть. Предательницу хотя бы не отпевали? Предал страну - вечный позор!
Зарегистрирован: 19.07.2017
#4 написал: Ksenya078
Вчера, 17:53
+5
Группа: Посетители
Репутация: (155|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 014
Как можно донести на свою жену, ведь вместе же жили, решил он, видите ли, повыкобениваться, позор таким. Ох и тяжелое же было время, прям не продохнуть((( Да еще эта женщина в белой рубахе, брр, страшно! От меня плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#5 написал: Ната Ли
Вчера, 18:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Может это не Сергей на жену донёс? Не верится в то, что человек может желать голодной смерти собственному малышу. Может бабушка по малолетству что-то недопоняла в происходящем. Или по старости, да по прошествии времени позабыла.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#6 написал: vorona2017
Вчера, 18:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Это кем нужно быть что бы на жену донести и дитя родное загубить... В голове не укладывается.

За историю +. Автору спасибо.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#7 написал: Татушка
Вчера, 18:51
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Мне кажется что женщина в белом - это и была Серафима. А спиной всегда сидела, что бы не напугать свою младшую сестренку... Людям в тылу досталось в то время не меньше, чем солдатам на войне, просто не принято это обсуждать... не воюешь, значит второй сорт, значит можно и в расход. А ведь от тыла тоже очень многое зависело!!!
За историю спасибо! Плюс.
Зарегистрирован: 16.07.2017
#8 написал: Kreisleiter13
Вчера, 19:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 919
Цитата: mr Mixter
Из-за того что "г.г." воровала, может в окопах солдат от голода погиб. Ребенок в десять раз менее ценен чем солдат. Солдата еще вырастить надо, а плодиться всегда успеют. Тем более рожали многие чтобы отлынивать от работы для Родины. Председатель не будет ведь коров доить, у него поважней дела есть. Предательницу хотя бы не отпевали? Предал страну - вечный позор!

Идиотизм? Солдаты всегда гибли - судьба такая. Мужиков небудет от кого плодиться бабы будут - от рукоблудия чтоли? А чтобы ветром надуло так опять участие мужского пола требуется. С таким мышлением просирают и государство и своё население и сельское хозяйство.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#9 написал: Lynx
Вчера, 19:02
+4
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2471|0)
Публикаций: 254
Комментариев: 1 550
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: mr Mixter
Из-за того что "г.г." воровала, может в окопах солдат от голода погиб. Ребенок в десять раз менее ценен чем солдат. Солдата еще вырастить надо, а плодиться всегда успеют. Тем более рожали многие чтобы отлынивать от работы для Родины. Председатель не будет ведь коров доить, у него поважней дела есть. Предательницу хотя бы не отпевали? Предал страну - вечный позор!

Идиотизм? Солдаты всегда гибли - судьба такая. Мужиков небудет от кого плодиться бабы будут - от рукоблудия чтоли? А чтобы ветром надуло так опять участие мужского пола требуется. С таким мышлением просирают и государство и своё население и сельское хохозяйство.


100%. Каких-то глупостей насмотрелся или начитался mr Mixter
Зарегистрирован: 23.02.2016
           
#10 написал: Kreisleiter13
Вчера, 19:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 919
Цитата: Lynx
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: mr Mixter
Из-за того что "г.г." воровала, может в окопах солдат от голода погиб. Ребенок в десять раз менее ценен чем солдат. Солдата еще вырастить надо, а плодиться всегда успеют. Тем более рожали многие чтобы отлынивать от работы для Родины. Председатель не будет ведь коров доить, у него поважней дела есть. Предательницу хотя бы не отпевали? Предал страну - вечный позор!

Идиотизм? Солдаты всегда гибли - судьба такая. Мужиков небудет от кого плодиться бабы будут - от рукоблудия чтоли? А чтобы ветром надуло так опять участие мужского пола требуется. С таким мышлением просирают и государство и своё население и сельское хохозяйство.


100%. Каких-то глупостей насмотрелся или начитался mr Mixter

Надо особую медальку присваивать - "За самый заминусованный комментарий", вроде как даже старика в ковбойской шляпе, Карлушу, переплюнул.(это про байку "Бабушкин рассказ" от 27.07.2017.)
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#11 написал: Lynx
Вчера, 19:25
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2471|0)
Публикаций: 254
Комментариев: 1 550
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Lynx
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: mr Mixter
Из-за того что "г.г." воровала, может в окопах солдат от голода погиб. Ребенок в десять раз менее ценен чем солдат. Солдата еще вырастить надо, а плодиться всегда успеют. Тем более рожали многие чтобы отлынивать от работы для Родины. Председатель не будет ведь коров доить, у него поважней дела есть. Предательницу хотя бы не отпевали? Предал страну - вечный позор!

Идиотизм? Солдаты всегда гибли - судьба такая. Мужиков небудет от кого плодиться бабы будут - от рукоблудия чтоли? А чтобы ветром надуло так опять участие мужского пола требуется. С таким мышлением просирают и государство и своё население и сельское хохозяйство.


100%. Каких-то глупостей насмотрелся или начитался mr Mixter

Надо особую медальку присваивать - "За самый заминусованный комментарий", вроде как даже старика в ковбойской шляпе, Карлушу, переплюнул.(это про байку "Бабушкин рассказ" от 27.07.2017.)


За самый тупой комментарий)
Зарегистрирован: 23.02.2016
           
#12 написал: Эвиллс
Вчера, 19:27
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2054|2)
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Комментариев: 2 984
Какой " подвиг " - такая и " награда ". Сергея совсем не жаль. Ни за что жену и младенца своего загубил!
Автору истории +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#13 написал: Kreisleiter13
Вчера, 19:29
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 919
Цитата: Lynx
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: Lynx
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: mr Mixter
Из-за того что "г.г." воровала, может в окопах солдат от голода погиб. Ребенок в десять раз менее ценен чем солдат. Солдата еще вырастить надо, а плодиться всегда успеют. Тем более рожали многие чтобы отлынивать от работы для Родины. Председатель не будет ведь коров доить, у него поважней дела есть. Предательницу хотя бы не отпевали? Предал страну - вечный позор!

Идиотизм? Солдаты всегда гибли - судьба такая. Мужиков небудет от кого плодиться бабы будут - от рукоблудия чтоли? А чтобы ветром надуло так опять участие мужского пола требуется. С таким мышлением просирают и государство и своё население и сельское хохозяйство.


100%. Каких-то глупостей насмотрелся или начитался mr Mixter

Надо особую медальку присваивать - "За самый заминусованный комментарий", вроде как даже старика в ковбойской шляпе, Карлушу, переплюнул.(это про байку "Бабушкин рассказ" от 27.07.2017.)


За самый тупой комментарий)

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Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#14 написал: Tigger power
Вчера, 20:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (416|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 197
История очень страшна и мистики полно, все выше написали, от меня плюс.
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#15 написал: Серебряная пуля
Вчера, 20:53
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1602|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 149
Цитата: mr Mixter
Из-за того что "г.г." воровала, может в окопах солдат от голода погиб. Ребенок в десять раз менее ценен чем солдат. Солдата еще вырастить надо, а плодиться всегда успеют. Тем более рожали многие чтобы отлынивать от работы для Родины. Председатель не будет ведь коров доить, у него поважней дела есть. Предательницу хотя бы не отпевали? Предал страну - вечный позор!

Какое ещё молоко из Сибири доходило до фронта? Где его стрилизировали, да и не входила сгущёнка, ни в какие пайки. Шло молоко огрганам власти Сибирской, что за ссыльными следила, и они не голодали. В Блокаду и то Смольный жрал от пуза. Груднечку так мало надо, что никто бы не погиб. Даже если бы рядом фронт был. Не консервы же она обозами тырила. Нормальные фронтовики всегда подкармлвали из своих пайков голодных детей. Муж лоханулся, раньше обвинили жену, значило и муж загремит. Похоже у него более крупные махинации были и он за свою шкуру боялся, страшно когда муж: вор, трус и предатель. А за отпевание можно и не переживать, кто её там отпевать станет, вы времена попутали. Вырастить надо и тех, кто страну будет поднимать. Власти тогда не ради -на фронт отдать, а ради -забрать, трудились.
За кого эти парни воевали-то? Впрочем сам неголодавший, своих детей не имеющий, легко может плести околесицу. Повар в Смольном тоже незаконно выносил еду и кормил детей чужих. Её там вовсе не для фронта складировали. Боялся ужасно, но вид оголодавших детей пугал сильнее. Память ему геройская, или позор?- В Питере для блокадников- он герой. А вам до их мужества, что до луны. Ни одна власть не сдержала бы голодающий город, но у людей мысли небыло сдаться.
Бедная мать, бывают такие нелюди, как этот стукач.
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Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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