Зазеркальная невеста

Зазеркальная невестаВ канун рождественской метели,
Когда я духам жизнь вверял,
Твой смертью стан заиндевелый
Белел за серебром зеркал,
Твой голос траурной свирелью
Наполнив зал, ко мне взывал.
Я падал в бездну глаз лукавых,
В безумство и страстей накал.
Я шёл к тебе сквозь амальгаму
И был с тобой во тьме зеркал.
Я без надежды стать, как прежде,
Ушёл туда, где смерть – милей.
Потоки слёз твоих несдержных -
Осколки совести моей,
Искали дно у края бездны,
Мелькая отблеском огней.
Но длани шёлк твой отпуская
По первой утренней звезде,
Я шёл назад сквозь амальгаму,
Я возвращался в мир людей,
Где льдом твоим душа пленима,
Томится сердце где зазря.
Где рвутся струны Серафима,
Как три зимы календаря.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:55 by johnny-max-cageПросмотров: 30Комментарии: 1
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