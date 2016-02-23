Зазеркальная невеста

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:55

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 30 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:55 by

В канун рождественской метели,Когда я духам жизнь вверял,Твой смертью стан заиндевелыйБелел за серебром зеркал,Твой голос траурной свирельюНаполнив зал, ко мне взывал.Я падал в бездну глаз лукавых,В безумство и страстей накал.Я шёл к тебе сквозь амальгамуИ был с тобой во тьме зеркал.Я без надежды стать, как прежде,Ушёл туда, где смерть – милей.Потоки слёз твоих несдержных -Осколки совести моей,Искали дно у края бездны,Мелькая отблеском огней.Но длани шёлк твой отпускаяПо первой утренней звезде,Я шёл назад сквозь амальгаму,Я возвращался в мир людей,Где льдом твоим душа пленима,Томится сердце где зазря.Где рвутся струны Серафима,Как три зимы календаря.

Ключевые слова: Невеста зеркало зазеркалье зима смерть авторский стих

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