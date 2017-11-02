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Истории из жизни

Дарья-конфетница

Жили мы тогда на границе в небольшом городке. Папа служил в местном гарнизоне, мама работала в госпитале. В первом подъезде нашего дома жила пожилая одинокая женщина Дарья. Она работала в заводской столовой кухонной рабочей и жила в небольшой квартирке на первом этаже.

Все ребятишки нашего двора обожали Дарью. Еще бы! Ведь каждый раз со своей небольшой зарплаты она покупала конфеты, очень много конфет, и угощала ими всех детей. Летом, в жару, Дарья выходила во двор с бидоном и двумя чашками и разливала изнывающей от жары детворе вкуснейший прохладный компот или напиток из жженого сахара, который варила сама. Дети так и называли ее - Дарья-конфетница.

Если она видела, что кто-то из детей поранился (а ободранные коленки, локти и разбитые носы были не редкостью в нашем дворе), Дарья усаживала раненого на скамейку, приносила воду, йод и бинт. Вытирала с чумазых щек горькие слёзы, промывала рану, перебинтовывала и выдавала порцию успокоительного - горсть конфет или печенье!

А вот взрослые Дарью не любили и сторонились. Наивысшая концентрация сидящих на лавочках бабушек в нашем дворе была у второго подъезда, где рос огромный канадский клен. Дарья же всегда сидела на лавочке у первого подъезда, на солнцепёке, в своем тёмно-синем, почти черном платке. Почти никто из взрослых с ней не общался, при встрече кидая лишь сухое "Здравствуйте".

Я обратила на это внимание, потому что моя мама всегда была очень дружелюбна с Дарьей, здоровалась, спрашивала про здоровье, а праздники отправляла меня отнести ей домашний пирог или другой гостинец.

Когда мне было 12 лет, я спросила маму, почему все, кроме нее, не любят Дарью. Вот, что рассказала мне мама.

"Когда в деревню пришли фашисты, Дарья была молодой девушкой, жила со старенькой бабушкой. Немцы не стояли в деревне, а приезжали с проверками и патрулём, квартировали они в соседнем городке.

Так получилось, что Дарья и молодой немец-переводчик Эрик стали встречаться. В деревне Дарью за это проклинали все. Дарья и сама понимала, что она любит захватчика, ходила по деревне, опустив голову, и старалась не попадаться на глаза односельчанам.

Когда немцы приезжали в деревню с проверками допросить местных о партизанах, жители деревни прятали деток и подростков недалеко от старого купеческого дома (бывший владелец, купец Селиванов, вырыл когда-то за своим домом винный погреб. Он был почти незаметным: люк в земле, служивший входом, давно зарос густым кустарником). Туда и прятали от немцев жители самое дорогое, что у них было, - детей, чтобы их не угнали в Германию.

В одну из проверок фашисты нашли погреб. Детей забрали, а взрослых - в основном матерей и бабушек, кто пытался защитить детишек, - расстреляли.

Оставшиеся в живых посчитали, что это Дарья рассказала про погреб своему Эрику, потому погреб и был обнаружен. Так это или нет, мы уже никогда не узнаем.

После того как немцы уехали, Дарью сильно избили местные жители, чуть не до смерти. Еле живая, она добралась до городка, там и осталась жить и залечивать побои у одинокой женщины, пожалевшей ее. Дарья была тогда беременна и от побоев ребенка потеряла.

При отступлении фашисты сожгли ее деревню практически дотла, и полгородка взорвали вместе с дамбой. Эрик ушел, а Дарья осталась. Осталась она жить, всеми ненавидимая и гонимая. Потом был суд, она отсидела в лагерях за связь с фашистом. Могла и уехать, но она вернулась в родные края. И стала жить так, как живет сейчас".

Я спросила маму:
- Почему все Дарью ненавидят, а ты жалеешь?

В ответ услышала продолжение истории:

"Однажды мне подарили шкурку норки, и я задумала сделать себе на пальто воротник. А портнихи по меху в нашем городке не нашлось. Тут одна женщина подсказала мне, что Дарья умеет шить мех, мать умела и ее научила. "Eсли, конечно, ты к ней захочешь пойти", - добавила женщина.

Мне очень хотелось воротник, и, встретив Дарью на улице, я спросила ее, не возьмет ли она заказ, я оплачу ей работу. Дарья грустно посмотрела на меня и сказала:
- Если хочешь, приходи ко мне вечером, я научу тебя шить мех, и ты сама себе воротник сошьешь.

Я решила, что пойду и научусь, пригодится в жизни, тем более, как раз была в отпуске. Договорились, что я приду к Дарье вечером.

И стала я ходить учиться кроить и шить мех, оказалось, дело это вовсе не сложное и даже увлекательное.

В небольшой квартирке Дарьи было чистенько и просто: кровать, шкаф и большой стол у окна. Однажды вечером, когда работа уже подходила к концу, произошел такой случай. Дарья вдруг подняла голову и замерла, с ужасом глядя в угол. Я спросила Дарью:
- Что случилось?
- Надя, посмотри, ты их тоже видишь? - прошептала Дарья побелевшими губами.

Я повернулась и посмотрела в угол, куда она указывала, но ничего не увидела. А на Дарье не было лица, она медленно встала, взяла вазочку с конфетами, пошла в угол и высыпала конфеты горкой на пол. Я со страхом наблюдала за ней и думала: "Вот так люди сходят сума от одиночества". Дарья снова села за стол и закрыла лицо руками.

- Засиделась я, утомила вас, - сказала я и стала собирать своё шитьё.

Но, обернувшись в угол, я увидела, что горка конфет, насыпанная мгновение назад, расшвыряна по полу во всем углу. Если бы мне рассказали такое, я бы не поверила. Но я видела это своими глазами.

Через пару недель мы закончили с Дарьей шитьё, воротник мой был готов, и я не нашла смелости спросить у нее, кого она видела в углу комнаты и кого угощала конфетами.

Потом я долго думала про страшную судьбу этой женщины, обреченной на одиночество, и мне было жаль ее. Даже если она виновата в том, что о ней рассказывают, она несет страшное наказание - от себя никуда не уедет и не убежит, от своей совести".

***
После маминого рассказа я ходила к Дарье с мамиными поручениями, относила гостинец на Пасху или Новый год. Но больше я не смогла съесть ни одной конфеты, которыми Дарья угощала детей и меня в том числе. Я брала угощение, чтобы не обидеть ее, благодарила и отдавала потом малышам во дворе. Её конфеты теперь не лезли мне в горло, хотя ни зла, ни ненависти я не ощущала к этой пожилой одинокой женщине.

С возрастом я еще больше поняла, как страшно заплатила Дарья за свои ошибки. И самое страшное наказание назначил ей вовсе не суд человеческий.

Умерла Дарья в возрасте 96 лет на руках соседки. Неделю она не вставала с постели и постоянно плакала. А в день смерти перестала плакать, всё время смотрела в угол комнаты, улыбалась и кивала кому-то невидимому. Умерла она ночью во сне.

Я надеюсь, ее простили.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29 by МораПросмотров: 801Комментарии: 17
+16

Ключевые слова: Призраки война конфеты наказание страх ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 17:05
+3
Онлайн
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Комментариев: 871
Мы не выбираем ,кого любить. Это одно. Но рассказать про детей - это совсем другое.Зачем она это сделала, мне не понятно.Хотела заслужить его одобрение? Глупо.Любят не за что-то ,а не смотря ни на что. История жутковатая -не из-за мистической составляющей,а человеческой глупости
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#2 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 17:16
+6
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Комментариев: 174
Я правильно поняла, что Дарья видела ТЕХ САМЫХ детей?
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: VENDETTA
Сегодня, 17:44
+2
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Комментариев: 5 886
Грустно recourse
Может и вправду не она рассказала про погреб +
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#4 написал: Космонасть
Сегодня, 18:01
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Комментариев: 871
Цитата: Fleur Delacour
Я правильно поняла, что Дарья видела ТЕХ САМЫХ детей?

Да
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#5 написал: Летяга
Сегодня, 18:01
+5
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Публикаций: 596
Комментариев: 7 572
Цитата: VENDETTA
Может и вправду не она рассказала про погреб

Может и не рассказывала. Да добрые люди потом убедили. Память деформируется легко и просто.
А Дарью обвинить сам бог велел - с немцем якшается.
Тёмная история.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#6 написал: vorona2017
Сегодня, 18:17
0
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Комментариев: 59
Заплатила баба Даша сполна при жизни. Знать бы где оступишься.... Часто от любви люди голову теряют. Врагу такой расплаты не пожелаешь.

Автор спасибо за историю +
Зарегистрирован: 29.01.2017
#7 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 18:18
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Комментариев: 174
Цитата: Космонасть
Да

Сейчас ещё выскажу мысли кое-какие, как я увидела историю, может, кому и очевидно, но...
Скорее всего, Дарья внушаемый крайне и отнюдь не толстокожий человек. Это может значить в равной степени и то, что она рассказала/сболтнула по глупости, так и то, что она НЕ доносила про этот злосчастное укрытие, как написали выше.
Если б всё было так просто, каждому бы преступнику являлись погубленные души... Мир бы цвёл и пах, без войн, убийств и пр. Она именно что терзается чувством вины - справедливым или мнимым (в случае если она всё же не делала того, что ей приписали) со всеми вытекающими.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#8 написал: Евгеша
Сегодня, 18:32
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И заметьте,Тех Детей забрали. А не убили-их дальнейшая судьба неизвестна. Поэтому склонна думать,что видела она не их. А люди просто нашли крайнего. Если связалась с фашистом-уже виновна во всех грехах. Поэтому мне жаль бабушку.
Зарегистрирован: 11.08.2017
#9 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:41
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Комментариев: 2 982
Дарью могли просто крайней определить, и понятно почему. А настоящая крыса вполне мог быть и другой человек. Возможно громче всех и кричал: На дыбу её, на дыбу!
А Дарья могла и просто внушаемой оказаться. Дело не в том, может, что простили. А в том, что и вовсе не виновна была. История тяжелая.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#10 написал: DRUID
Сегодня, 18:50
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Я ещё не доросла до сочувствия к таким людям. Одно дело жалеть человека который тебе воротник сшил, а другое, человека из-за которого у тебя дитя отняли.
И в живых она осталась только потому, что матерей и бабушек тех деток расстреляли.
И ради чего столько жертв, ради любови, стоила она того.

История +++

Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#11 написал: Lynx
Сегодня, 18:53
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Дарья могла и не говорить. Могли подставить. Доносчиков злых тоже много было. Может, кто-то был, а жопу свою Дарьей прикрыл, потом наверняка еще и в избиении ее участвовал. Тогда время было дикое, страшное. И в Советах были предатели и честные, и со стороны Германии люди, не желавшие воевать, и твари, хуже бесов. Женщины многие в оккупации с немцами ложились за вареное яйцо, за хлеб, чтобы дети их поели хоть немного. Свои их гнобили, но они терпели - ради детей.

Еще Дарья и в лагерях помоталась. Жалко ее. Очень жалко. Жальче, что ребенка потеряла. Это не ее наказание, а ее испытания в жизни. Многие тяжелых поступков не совершали, а все равно трагедии бывают. Бывает еще гораздо хуже.

А как было на самом деле - мы уже никогда не узнаем.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
#12 написал: LudaM
Сегодня, 19:33
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Потом был суд, она отсидела в лагерях за связь с фашистом. Могла и уехать, но она вернулась в родные края. И стала жить так, как живет сейчас"


И вот что ее тянуло в родные края? Ни детей, ни плетей, ни матери родной. Ан нет, поехала туда, чтоб всю жизнь смотреть немые укоры и слушать сухое "здравствуйте". Садо мазо какое то
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#13 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:49
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Ну и что, что она встречалась с этим немцем, с чего вдруг она прямо-таки взяла и рассказала?! Нашли, так сказать, козла отпущения! Ведь не факт, что она растрепала про погреб. А то, что конфетки да печеньки ребятам раздавала, может, просто по доброте душевной, от большой любви к деткам. Думаю, что зря от неё отвернулись. Интересная история, жизненная, +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#14 написал: Бозкурт
Сегодня, 20:04
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Комментариев: 222
Ничего не могу сказать про Дарью .Но расскажу то,что коснулось моей семьи лично.Моих родных.Так далеко вроде эта война,а тема тяжёлая.Наверно потому,что мне удалось застать людей прошедших войну в живых.И последствия той войны тоже видеть удалось,в смысле как это повлияло и отразилось на людях.

На нашей улице жила бабка Стешка-так её звали.Бабка Стешка. Она казалась просто древней старухой,хотя,как оказалось была не так стара как выглядела.Плохо одетая, С клюкой .Сидела всегда на солнышке у ворот. Местные бабки отзывались о ней плохо. Почему её не долюбливают,мы не знали. В помощи бабульке никто не отказывал,но и не стремились общаться.А позже мы узнали,что баба Стеша отсидела .А отсидела за связь с немцами.Гуляла она с ними,"дружила" так сказать.Танцы ,подарки ,в том числе и продуктами взгревали.Она и подругу свою им порекомендовала. Время,мол такое...А может и любовь была большая.Кто знает..Кто знает...Ну,в общем нормально всё было.Там кого-то увели,тут погромы,здесь голодают.А где-то танцы и любовь.И такая разница,что где-то отец без вести пропал,там расстреляли,тут все братья на фронте,сыновья.Еды не хватает.Это такое состояние у человека,не до минорной ноты рассуждать про "а может это любовь"....Это то,что рассказали мне.Может что приврали я не знаю.Но помню как меня поразило.Я естественно здоровалась с ней,сумку помогала донести.Всё как положено.Но история её меня как-то поразила что-ли.
Наверно Стеша была красива,но из лагеря вышла просто старухой. Я вот так её помню.Очень старой.
У бабулек с нашей улицы мужья с фронта не вернулись. Был один дед ,хромой ,почти ослепший.Вот он вернулся и мой дед.Тоже инвалид .Когда бомбили ,задело осколками руку и ногу.До кости.Нога гнила всю жизнь.Всю оставшуюся жизнь по врачам...И вот на фоне этого всего наверно было такое отношение. Не знаю.
Теперь про "ну детей же просто забрали,не убили". Что такое "просто забрали".Это ,например, отправка на работу в Германию,как отвезли младших сестёр моего деда.Мой прадед на фронте.Мой дед на фронте.Дома остались только две сестры.Старый дедушка и маленький брат Борис.Борис вскоре умер .Поэтому забирать пришли немцы двух сестёр.Марию и Ольгу. Что мог сделать их старый дед?Отпихнули деда и погнали.Там где-то на месте делали какие-то уколы.Потом определили в какой-то дом.Где постоянно приставал то хозяин ,то сын и к своим свиньям относились лучше чем к "восточным рабочим". Потом передали их в другой дом ,ещё куда -то. Вернуться то вернулись,после долгих проверок и мытарств ,но вот детей у них,как оказалось не будет.Так и прожили.Плакали ,когда вспоминали.А так то да.Не расстреляли .Всего-то забрали молодыми,здоровыми.И даже вернулись.Только вот так. Ну про опыты над маленькими детьми и прочее я уж упоминать не буду.
На фоне того,сколько людям пришлось хлебнуть,теряя самых близких.Голод,унижение . Я даже не могу сказать ,как бы повела себя я и как бы относилась. Сейчас много стали писать про хороших немцев.Там кому-то шоколадку давали,тут конфетами делились.Ну да...Да... Только тут шоколадку дал,а завтра на расстрел повёл.А что делать.Приказ,да.Моим вот чё -то не повезло.Шоколадок не раздавали.Зато такие истории есть. Рассказывали мои родные.
Как там переводчика звали .Эрик? Эрик молодец.Сытно ел, девушек местных щупал. Непыльная работа.Потом пошёл себе дальше.В другую деревню обустраиваться.Любой такой добрый и красивый Эрик в случае победы Германии с удовольствием бы набрал себе в работницы таких Даш ,за свиньями например смотреть.И вобще воспользовался бы правом высшей расы.Так что....Никак не могу изменить отношения .Не с цветами же пришли.С автоматами.
Не толерантный у меня комментарий.) И спорить на эту тему я врятли смогу.Думала ещё,писАть ли? Всё же оставлю это здесь...
Зарегистрирован: 27.04.2016
#15 написал: Spivachka
Сегодня, 20:21
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Комментариев: 36
Я думаю, если б не она сдала, то и угрызений совести бы не было. А вот чувствовала же вину. И нет здесь мистики : просто мучила совесть и игры разума. Но какая же жестокая история. Как же больно читать о войне, о детях. Я своего сына бабушке больше, чем на 2 дня, не отвожу. А тут-немцам. Навсегда. Брррр
Зарегистрирован: 8.11.2017
#16 написал: Мора
Сегодня, 20:34
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Публикаций: 15
Комментариев: 77
Цитата: Бозкурт
И спорить на эту тему я врятли смогу.Думала ещё,писАть ли? Всё же оставлю это здесь...

И я не смогу. Потому и не могла есть Дарьино угощение, с тех пор когда узнала.
Помочь пожилому человеку-да, я же пионер была. А вот, конфетки ее руки жгли.
Когда писала эту историю, старалась, чтобы рассказ не отразил моего отношения и читатель формировал своё мнение.
Я мама двоих сыновей, жена, дочь и внучка. И если бы я там была, в той деревне, я бы тоже била Дарью. И за детей ей бы глотку выгрызла. Извините.
Мой комментарий еще не толерантнее. Да. И я надеюсь, что ТАМ ее простили, потому что думаю-здесь не простят никогда.
Зарегистрирован: 11.04.2018
#17 написал: Lynx
Сегодня, 21:00
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Бозкурт, у меня со стороны отца есть кровь немцев. Во время оккупации прапра моя солдата немецкого прикрывала, и он, чтобы её не убили, ради неё погиб. До войны был человеком искусства. Конкретно кем - не помню. И не знаю. Отец нас с мамой бросил, помню только немножко по рассказам бабушки. Было всякое. Дарья могла быть невиновна. А Эрик не остаться, потому что и его погнали. Я не защишаю Дарью, но и не оправдываю. Я про то, что было всякое. И никто никогда не узнает, виновата она была или нет. Не была виновата - бивших на небесах Бог рассудил уже и без нас, а если она, то уж своё заплатила.
Зарегистрирован: 23.02.2016
                 
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