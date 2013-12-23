Он знал, как умрёт

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 103 Комментарии: 6 +15 Сегодня, 10:53 by

Вспомнилась мне реальная мистическая история из моей жизни, произошедшая около 10 лет тому назад. Я далёк от суеверий, но до сих пор не могу понять: было это простым совпадением или здесь замешано что-то сверхъестественное.Проживаю я в одном из небольших населённых пунктов Пермского края. В таких посёлках, в силу их размеров, все жители хорошо знакомы.В тот день я приехал на местное кладбище, чтобы поправить оградку на могиле своей недавно умершей бабушки. Рядом с захоронением бабули находилось несколько могил, в которых покоились члены одной семьи: 2 сына, их отец и мать. Насколько мне было известно, один из сыновей разбился, попав в ДТП, второй утонул на местном водоёме, запутавшись в сетях. Родители оказались не в состоянии пережить горе и вскоре после этого тоже умерли.Всего же братьев было 3. Все они являлись близнецами, тройняшками. Третий брат, по имени Виктор, на почве нервных переживаний начал злоупотреблять алкоголем и, как мне кажется, слегка тронулся рассудком. Но нельзя сказать, что он превратился в конченого бомжа или алкоголика.Подходя к могиле своей бабушки, я увидел Виктора. Он занимался покраской скамеек и благоустройством на могилах своих родных.Поздоровавшись, Витя попросил закурить. Пока мы дымили, он рассказал, что каждую ночь во сне видит братьев-близнецов, которые сообщают ему о скорой смерти. Я тогда не придал этому значения, приняв эту историю за обычный бред слегка выпившего человека.Впоследствии я ещё не раз встречался с Виктором, и каждый раз он заводил разговор о своих снах, братьях и о приближающейся смерти. А однажды заявил:– Саня, я знаю, как умру! Братья наконец рассказали. Скинут меня, Саня!Признаться, я и тогда не придал особого значения его словам. Мало ли что болтает его, практически всегда, пьяный язык.Стояла зима. Я, как обычно, вышел из подъезда дома и направился на работу. Ещё не рассвело, поэтому я не сразу понял, что чернеет в небольшом сугробе рядом с домом. Лишь подойдя ближе я узнал Виктора. Он был мёртв. На его лице, как мне показалось, застыла едва заметная улыбка.Я вызвал милицию. Впоследствии выяснилось, что Виктор накануне находился в одной из квартир на 5 этаже. Там произошла ссора, его сильно избили, а затем выбросили в окно. Смерть наступила в результате травм, полученных при падении.Приехав весной на кладбище, рядом с могилой бабушки я обнаружил новое захоронение. Вся семья была снова вместе.Автор - Александр Ш.

Ключевые слова: Суеверия Виктор кладбище могила

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