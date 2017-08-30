Случай у колодца

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:45

Ostromir Просмотров: 548 Комментарии: 6 +17 Сегодня, 11:45 by

Разговорился я по работе с одним мужиком откуда-то из-под Тамбова. Как обычно я не смог не навести собеседника на тему сверхъестественного в нашей жизни. Вот он мне и рассказал жуткую историю, которая с ним произошла однажды. Буду писать от его лица.Я живу в небольшом районном центре. Питьевая вода в черте города ни разу не питьевая, поэтому я каждую неделю езжу за водой далеко за город. Где у меня на примете есть лесной колодец с хорошей чистой водой. Вероятно, им пользуются жители деревни неподалеку, потому что колодец в отличном состоянии – свежий сруб, объявления с просьбой не мусорить и столик для ёмкостей.Обычно я набираю себе несколько восьмилитровых пластиковых бутылок, воды в которых мне хватает где-то на неделю. Так как колодец неглубокий, я просто опускаю бутылки в воду и удерживаю, пока они не наполнятся. Для этого приходится сильно наклониться к поверхности воды, и я практически всем телом влезаю в сруб – снаружи остаются только мои зад и ноги. Это уточнение важно для рассказа.Как-то раз я поехал туда зимой. Ночью выпал снег, и возле колодца натопал следы только я. Сам колодец находился на краю небольшого холма, заросшего соснами. Вода из него стекала по желобу в неглубокий овражек и образовывала ручей, убегающий через поляну в лес.И вот я набрал воды в первую емкость, встал и распрямился, чтобы передохнула спина. Огляделся. И заметил, что на другом конце поляны в лесу будто кто-то стоит. Зрение у меня хорошее, но на фоне белого снега и темного валежника что-то определенное разглядеть не удалось. То ли человек, то ли куст можжевельника с шапкой из снега. Меня это никак не взволновало, я поднял бутылку на пригорок и взял в руки другую, намереваясь опустить ее в колодец.Внезапно с той стороны, где мне что-то мерещилось, раздался громкий треск, и я увидел, как над кустами взлетел снег, словно кто-то вскочил и умчался за деревья. В тот момент я решил, что это какая-то собака или даже лось. Я немного постоял, всматриваясь в лес и окрестности. И решил продолжить свое занятие.Наклонившись к воде, я стал наполнять бутылку, но через несколько минут почувствовал себя неуютно: мало ли кто там бегает по лесу, а я торчу тут задом наружу, совершено беспомощный. Я даже ощутил на себе чей-то взгляд. Высунулся из колодца. Еще раз огляделся. Абсолютная тишина. Падают редкие снежинки. Никого и ничего подозрительного вокруг.Посмеявшись над своей подозрительностью, я снова вернулся к занятию. И тут ощущение, что кто-то у меня за спиной, стало ну очень сильным. Таким, что уже не подавишь силой воли. Я в раздражении вылез из сруба, решив закурить и успокоить нервы. Вокруг по-прежнему была тишина.Потянувшись в карман за сигаретами, я посмотрел вниз. И всего лишь в паре шагов от себя я увидел следы. Рядом со своими. Босые. Вроде человеческие, но в то же время какие-то не такие. Следы цепочкой шли со стороны поляны и заканчивались возле меня на расстоянии вытянутой руки. И я точно знал, что десять минут назад их тут не было, потому что на снегу лежала крышка от бутылки, которую я временно туда положил – необычные следы уж я бы заметил.Трудно описать, какая паника охватила мое тело и ум. Я торчу безоружный перед невидимым существом, и понятия не имею, что делать. В общем, мой мозг все решил за меня. Я заорал дурным голосом и, схватив стоявшую у ног бутылку с водой, плеснул ледяной водичкой на предполагаемого невидимку, а сам гигантским прыжком отскочил за сруб.Выплеснутая вода в самом деле встретила на пути какую-то преграду, кто-то громко и тонко заверещал. Я увидел, а точнее, услышал, как нечто побежало от меня по склону, провалилось в желоб колодца, с визгом вылетело оттуда и, прошлепав по ручью, выбралось на поляну, где я не смог уже его отследить.Я же в это время бежал к машине, ставя новый мировой рекорд по стометровке. Страху на меня нагнало это что-то изрядно. И ведь никогда в такое не верил и думать не думал, что такое возможно. Понимаю, что не могу никак доказать, но воду с тех пор предпочитаю брать в более людных местах.

Ключевые слова: Колодец вода невидимка авторская история

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