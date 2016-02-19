Двойница

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:31

Nik_dk Просмотров: 225 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 14:31 by

Я уже в этом треде рассказывала про своего двойника, то есть двойницу. Как она мою подругу до истерики довела. Это был не единичный случай. Вообще меня периодически видят там, где меня нет. В этом ничего необычного. По статистике, у каждого индивидуума два-три двойника – не двойника, но очень похожих человека найдется. Но вот мои двойницы иногда моих знакомых пугают. И позорят мое честное-пречестное имя.Мой однокурсник Миша как-то раз собрался на дачу. Дело было пятничным вечером, Миша закончил все дела на работе и собрался за город к чадам и домочадцам, которые уже несколько недель обитали в дальнем Подмосковье. И тут Мишина машина отказалась заводиться. То есть до дому он как-то дотянул, а потом авто встало крепко и явно надолго. Миша звонит жене на дачу: "Дорогая, не приеду". А та ему: "А-а-а, к любовнице намылился!". Напуганный семейными разборками Миша кидается к метро – на вокзал. И ввинчивается в переполненную электричку.Едет, несчастный, стоя на одной ноге и ощущая всеми частями тела локти, сумки, рюкзаки. В вагоне жарко, душно, тетки разные скандалят. Ад, короче. И тут Миша поворачивает голову и видит метрах в шести меня (сейчас как-нибудь местоимение выделю, чтоб было понятно, что эта я – не я, что не виноватая я...). Стою я в том же вагоне и смотрю в окно. Миша радуется. Мы давно не пересекались. Так, то по телефону, то в аське эпизодически. И тут возможность скрасить дружеским трепом тяжелую поездку. Сдвинуться с места Миша не может, потому как подперт со всех сторон телами и сумками, а потому окликает меня. Я – ноль внимания. Миша кричит уже погромче. И тут я поворачиваюсь. И смотрю на него так, что Мишу просто кидает в дрожь. Такой тяжелый пронзительный взгляд. Причем Миша не замечает никакой радости от узнавания. Зато замечает некие странности в моем облике. Ну, во-первых, неестественно яркие красные губы. А потом в глазах что-то не то.«Что именно?» - допытывалась я потом. «Да не знаю, жуткое что-то, неестественное», - Миша так и не смог ничего конкретизировать.И еще Миша замечает, что я странно одета. То есть среднестатистический топик, тут вроде вроде нормально. Но он видит и мою руку (я за что-то там держусь), и рука эта была в длинной черной перчатке. Блестящей. Кажется, из лакированной кожи. Это в самое пекло, в душной электричке. Мишу начинает трясти мелкая дрожь. Он ухом и щекой ощущает мой жуткий взгляд. И последними словами ругает себя, что увидел, окликнул. И старается в мою сторону не смотреть. И только начинает успокаиваться, как кто-то осторожно берет его под локоток. Миша опускает глаза вниз. И видит руку в черной блестящей перчатке. Рука на его локте жутко холодная, как будто брикет мороженного приложили.Это было последней каплей. Миша во мгновение ока прорвался через тела в тамбур и только там смог наконец вздохнуть. И тут догадался вытащить мобилу и набрать мой номер. А я (настоящая я, хорошая, которая без перчаток) сижу в это время в любимом клубе с любимыми же друзьями. И радостно ору: «Ой, Миха, давай к нам, присоединяйся!». Фоном идет музыка, смех, радостные голоса. И Миша не знает, что, собственно, говорить. Начинает лепетать, что пересечься надо, прямо в ближайший понедельник. И когда говорит последнюю фразу, электричка тормозит. Толпа выбирается наружу, и Мишу кто-то сильно толкает. Так, что он чуть не вылетает из вагона. Но цепляется за дверь и как-то удерживается на ногах. И видит, что фигура в топике и длинных перчатках удаляется от электрички.В ближайший понедельник мы действительно пересеклись. Миша примчался ко мне на работу. Долго приглядывался: «Это точно ты?». Ну все и рассказал с регулярными присказками «Ну я же не псих!», «Ничего вообще в этот день не пил, только минералку», «Сроду глюков не было!». Я, конечно, посомневалась в правдивости. Но исключительно для проформы. Поскольку до этого уже был случай с подружкой Валькой.

Ключевые слова: Двойница метро друзья мобильник взгляд

Другие, подобные истории: