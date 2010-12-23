Даже мертвые мстят

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 392 Комментарии: 7 +6 Сегодня, 19:48 by

Произошла эта история давно в одной маленькой деревушке. В то время по соседству жили две обычные семьи.Жили дружно, все праздники старались отмечать вместе, беды переживали бок о бок, короче, как говорится, и в горе и в радости. Поскольку дома их рядом стояли, то и детки их, Екатерина и Николай, вместе росли.Дружили они с самого раннего детства, да так, что в скором времени все их стали считать женихом и невестой. Необходимо сказать, что и сама девушка просто грезила о соседском парне, тихо мечтала о семейном счастье с Николаем, но только открыто об этом никому не признавалась. Все бы хорошо, но вот только друг детства не питал к Екатерине никаких теплых чувств, считал ее, скорее, хорошей и верной подругой, но никак не будущей любимой женой.Пришла война. Всех парней стали забирать на фронт и Николай не стал исключением. Он также собрал свои вещи и отправился защищать Родину. А Екатерина, провожая любимого, поклялась себе, что дождется парня и будет хранить себя только для него.Шли месяцы, бежали года. Вот и война закончилась. Николай целый и невредимый возвращался домой в родную деревню. Когда поезд совершил очередную остановку, он, как и все его сослуживцы, вышел подышать свежим воздухом, да ноги размять, когда на станции совсем неожиданно для себя увидел молодую красивую девушку. Сидела Марина на лавочке и молча смотрела на прибывший состав.Подошел Николай к ней, разговорились молодые. Из рассказа девчонки парню стало ясно, что немцы убили всю ее семью, а сама бедняга спаслась только бегством. И ничего у нее не осталось, разве что только то, что на ней надето. Пожалел солдат Марину, да и по душе она ему пришлась, короче, предложил он девушке руку и сердце, а та согласилась.Как только молодые приехали в деревню, сразу же стали к свадьбе готовиться. Им-то хорошо вместе было, а вот что тогда Екатерина пережила? Об этом сложно что-то говорить, поскольку она все время молчала, старалась держаться одиночкой, все ревела, ревела ночами и ждала, ждала, ждала...А время-то все летело. У Николая уже детишки подрастали, а она все одна одинешенька. Уже и родителей схоронила, жила отшельницей, но с семьей Николая отношения поддерживала, стараясь помочь им с ребятишками и по хозяйству. Марина была не против такого чрезмерного внимания к своей семье, поскольку знала, что для ее мужа Екатерина была как сестра.Прошли годы, дети Николая и Марины уже выросли, своими семьями обзавелись, да и разъехались кто куда. В итоге стали жить они снова вдвоем. И вот однажды Екатерина попросила своего друга детства прийти помочь ей крышу починить. Николай отказать не смог, пришел, помог, а как только засобирался уходить, так «сестра» ему в ноги бросилась, и начала в любви признаваться, плакать. Говорила, что любит только его, что для него себя всю жизнь берегла, что ждет только его и ни с кем другим никогда свою жизнь не свяжет.В тот час Николаю показалось, что подруга детства от одиночества с ума сошла, однако ничего ей не сказал и ушел. От такого поступка Екатерина пришла в ярость, злость ее переполняла. Не знаю, что она испытывала в тот момент, однако от своего не отступила:- Все равно моим только будешь, - крикнула она ему вслед, - Поверь, я и из-под земли тебя достану!!!Николай пришел домой, рассказал о случившемся жене, после чего было решено к Екатерине больше не ходить. А уже спустя месяц беднягу нашли мертвой в своем доме. Конечно, экспертизу тогда никто не делал, поэтому было решено, что женщина скончалась от остановки сердца.Николай с женой взяли все расходы на погребение Екатерины на себя, проводили ее в последний путь со всеми почестями и вернулись к своей обычной жизни.Но вот только не прошло и 9 дней со смерти соседки, как стала она мужчине сниться. Приходила к нему она во снах такая молодая, красивая. Иногда придет, рядом с кроватью станет и смотрит на него, а иногда садилась на постель и, улыбаясь, нежно гладила любимого по голове. Так продолжалось вплоть до сорокового дня, а на 40 день Николай проснулся, открыл глаза и видит... она стоит, на него смотрит.Мужчина мысленно спросил, чего ей нужно, но Екатерина не отвечала, а только улыбалась и руки к нему тянула. От всего происходящего Николай начал читать «Отче наш», после чего бывшая подруга как заорет:- Все равно мой ты будешь. Тебе совсем недолго осталось!Сказала и исчезла.Утром Николай обо всем жене рассказал, после чего они приняли решение съездить к знахарке.Приехали они к бабульке, поведали ей о случившемся, молились, плакали, а та помогать отказалась. Успокоив гостей, она рассказала, что Екатерина всю свою жизнь любовь к Николаю растила, растила, растила, а потом в один миг взяла и в ненависть ее превратила. Когда она вслед ему кричала, успела выместить на мужчину всю свою злость, зависть, долгие ожидания. Выместила, а сама истощилась и умерла.- Это проклятие уже никак снять нельзя. Николаю просто суждено умереть, сказала знахарка.- Однако, чтобы Екатерина его душу к себе не перетащила, необходимо кое-что сделать .После этого она поведала супругам, что им необходимо поехать в соседнюю деревню, найти там камень и отдать его батюшке, рассказав ему всю историю, чтобы он в течение десяти дней успел защиту на камень наложить. А Николаю посоветовала все эти десять дней причащаться и грехи отмаливать, а после его смерти, приказала жене вместо памятника положить именно заговоренный камень, чтобы Екатерина и после смерти не смогла добраться до мужчины.Супруги все сделали, как велела бабуля, а на десятый день вернулся Николай с камнем от батюшки, да на следующее утро нашла его Марина мертвым.Похоронили Николая, провели весь ритуал, о котором знахарка рассказывала, а на могилу вместо памятника положили камень. Снится на девятый день Марине сон.Видит она своего мужа. Он весь бледный, одежда на нем порвана, ноги и руки до крови исцарапаны и говорит:- Помоги мне!!! Она меня тя-я-яне-е-ет!!!Проснулась Марина вся в слезах и сразу к знахарке отправилась. Та, все узнав, посоветовала ей заказать поминальную службу за покой души Екатерины и в течение 10 дней молиться за душу мужа. Женщина так и сделала. Все это время, в течение 10 дней, ей снилась Екатерина. Приходила она злая, страшная, растрепанная и постоянно кричала, ругалась и билась.... А уже на одиннадцатую ночь не пришла. После этого больше она не снилась Марине, да и Николай о помощи не просил...

Ключевые слова: Мистика деревня камень

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