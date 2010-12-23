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Истории из жизни

Даже мертвые мстят

Произошла эта история давно в одной маленькой деревушке. В то время по соседству жили две обычные семьи.

Жили дружно, все праздники старались отмечать вместе, беды переживали бок о бок, короче, как говорится, и в горе и в радости. Поскольку дома их рядом стояли, то и детки их, Екатерина и Николай, вместе росли.

Дружили они с самого раннего детства, да так, что в скором времени все их стали считать женихом и невестой. Необходимо сказать, что и сама девушка просто грезила о соседском парне, тихо мечтала о семейном счастье с Николаем, но только открыто об этом никому не признавалась. Все бы хорошо, но вот только друг детства не питал к Екатерине никаких теплых чувств, считал ее, скорее, хорошей и верной подругой, но никак не будущей любимой женой.

Пришла война. Всех парней стали забирать на фронт и Николай не стал исключением. Он также собрал свои вещи и отправился защищать Родину. А Екатерина, провожая любимого, поклялась себе, что дождется парня и будет хранить себя только для него.
Шли месяцы, бежали года. Вот и война закончилась. Николай целый и невредимый возвращался домой в родную деревню. Когда поезд совершил очередную остановку, он, как и все его сослуживцы, вышел подышать свежим воздухом, да ноги размять, когда на станции совсем неожиданно для себя увидел молодую красивую девушку. Сидела Марина на лавочке и молча смотрела на прибывший состав.

Подошел Николай к ней, разговорились молодые. Из рассказа девчонки парню стало ясно, что немцы убили всю ее семью, а сама бедняга спаслась только бегством. И ничего у нее не осталось, разве что только то, что на ней надето. Пожалел солдат Марину, да и по душе она ему пришлась, короче, предложил он девушке руку и сердце, а та согласилась.
Как только молодые приехали в деревню, сразу же стали к свадьбе готовиться. Им-то хорошо вместе было, а вот что тогда Екатерина пережила? Об этом сложно что-то говорить, поскольку она все время молчала, старалась держаться одиночкой, все ревела, ревела ночами и ждала, ждала, ждала...

А время-то все летело. У Николая уже детишки подрастали, а она все одна одинешенька. Уже и родителей схоронила, жила отшельницей, но с семьей Николая отношения поддерживала, стараясь помочь им с ребятишками и по хозяйству. Марина была не против такого чрезмерного внимания к своей семье, поскольку знала, что для ее мужа Екатерина была как сестра.

Прошли годы, дети Николая и Марины уже выросли, своими семьями обзавелись, да и разъехались кто куда. В итоге стали жить они снова вдвоем. И вот однажды Екатерина попросила своего друга детства прийти помочь ей крышу починить. Николай отказать не смог, пришел, помог, а как только засобирался уходить, так «сестра» ему в ноги бросилась, и начала в любви признаваться, плакать. Говорила, что любит только его, что для него себя всю жизнь берегла, что ждет только его и ни с кем другим никогда свою жизнь не свяжет.

В тот час Николаю показалось, что подруга детства от одиночества с ума сошла, однако ничего ей не сказал и ушел. От такого поступка Екатерина пришла в ярость, злость ее переполняла. Не знаю, что она испытывала в тот момент, однако от своего не отступила:
- Все равно моим только будешь, - крикнула она ему вслед, - Поверь, я и из-под земли тебя достану!!!

Николай пришел домой, рассказал о случившемся жене, после чего было решено к Екатерине больше не ходить. А уже спустя месяц беднягу нашли мертвой в своем доме. Конечно, экспертизу тогда никто не делал, поэтому было решено, что женщина скончалась от остановки сердца.
Николай с женой взяли все расходы на погребение Екатерины на себя, проводили ее в последний путь со всеми почестями и вернулись к своей обычной жизни.

Но вот только не прошло и 9 дней со смерти соседки, как стала она мужчине сниться. Приходила к нему она во снах такая молодая, красивая. Иногда придет, рядом с кроватью станет и смотрит на него, а иногда садилась на постель и, улыбаясь, нежно гладила любимого по голове. Так продолжалось вплоть до сорокового дня, а на 40 день Николай проснулся, открыл глаза и видит... она стоит, на него смотрит.

Мужчина мысленно спросил, чего ей нужно, но Екатерина не отвечала, а только улыбалась и руки к нему тянула. От всего происходящего Николай начал читать «Отче наш», после чего бывшая подруга как заорет:
- Все равно мой ты будешь. Тебе совсем недолго осталось!
Сказала и исчезла.

Утром Николай обо всем жене рассказал, после чего они приняли решение съездить к знахарке.
Приехали они к бабульке, поведали ей о случившемся, молились, плакали, а та помогать отказалась. Успокоив гостей, она рассказала, что Екатерина всю свою жизнь любовь к Николаю растила, растила, растила, а потом в один миг взяла и в ненависть ее превратила. Когда она вслед ему кричала, успела выместить на мужчину всю свою злость, зависть, долгие ожидания. Выместила, а сама истощилась и умерла.

- Это проклятие уже никак снять нельзя. Николаю просто суждено умереть, сказала знахарка.
- Однако, чтобы Екатерина его душу к себе не перетащила, необходимо кое-что сделать .

После этого она поведала супругам, что им необходимо поехать в соседнюю деревню, найти там камень и отдать его батюшке, рассказав ему всю историю, чтобы он в течение десяти дней успел защиту на камень наложить. А Николаю посоветовала все эти десять дней причащаться и грехи отмаливать, а после его смерти, приказала жене вместо памятника положить именно заговоренный камень, чтобы Екатерина и после смерти не смогла добраться до мужчины.

Супруги все сделали, как велела бабуля, а на десятый день вернулся Николай с камнем от батюшки, да на следующее утро нашла его Марина мертвым.
Похоронили Николая, провели весь ритуал, о котором знахарка рассказывала, а на могилу вместо памятника положили камень. Снится на девятый день Марине сон.

Видит она своего мужа. Он весь бледный, одежда на нем порвана, ноги и руки до крови исцарапаны и говорит:
- Помоги мне!!! Она меня тя-я-яне-е-ет!!!

Проснулась Марина вся в слезах и сразу к знахарке отправилась. Та, все узнав, посоветовала ей заказать поминальную службу за покой души Екатерины и в течение 10 дней молиться за душу мужа. Женщина так и сделала. Все это время, в течение 10 дней, ей снилась Екатерина. Приходила она злая, страшная, растрепанная и постоянно кричала, ругалась и билась.... А уже на одиннадцатую ночь не пришла. После этого больше она не снилась Марине, да и Николай о помощи не просил...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 392Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Мистика деревня камень

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:54
+3
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Группа: Авторы
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 630
Где енто видано чтоб батюшки камни заговаривали? Бред очередной. Но копипастеру всё-равно плюс, за труды.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 20:08
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Публикаций: 10
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Представил себе картину, где батюшка булыжник заговаривает)
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#3 написал: Минди
Сегодня, 20:39
+1
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Комментариев: 571
Эта Екатерина прям маньячка какая-то! Неужели бывает реально такая любовь? Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 21:07
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Комментариев: 1 469
Цитата: Минди
Эта Екатерина прям маньячка какая-то! Неужели бывает реально такая любовь? Плюс.


Цитата: Tigger power
Цитата: Минди
Эта Екатерина прям маньячка какая-то! Неужели бывает реально такая любовь? Плюс.

Ага, маньячка. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 21:13
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Комментариев: 211
Удивительно спокойно они это приняли, Николай и Марина. Что ему суждено умереть. И ничего не предприняли, чтобы его спасти, просто поехали камни отмаливать. При чем, как верно заметили, не заговаривают попы камни. Вообще согласно христианским представлениям, умершая никого ни на тот свет утянуть не может, ни тем более там до него добраться. По-христиански, время смерти определяет только бог, да и Екатерина там занята тем, что держит ответ за свои грехи, поэтому ей не судьба кого-то тащить куда-то.
Это снова нелюбимый мною микс магии и религии. Сказочка!
Но больше все ж удивляет не это, а почему они ничего другого не опробовали? Для начала, не заказали поминальную службу по Екатерине ДО смерти Николая?
Почему не откопали ее тело и не пробили его колом, или еще что не сделали? Не сходили к другой знахарке? Откуда это смирение овцы на бойне, а?
Тем не менее, копипастеру все равно плюс за старания.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#6 написал: ана аю
Сегодня, 21:26
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История больше про сны. А было или не было кто же теперь скажет?
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#7 написал: фергю сон
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Дико говорить человеку, в его же присутствии, что нужно сделать после его предполагаемой скоропостижной смерти (каркать о несчастье с близким - за это схлопотать можно!). Цинизм и бездушие. История творческая.
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
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