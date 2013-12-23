Ведьма спасла

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 502 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 17:44 by

История это произошла, как рассказывал мой отец, в 1944 году в Нальчике, в канун Рождества, когда я была еще совсем маленькой, годовалой Алочкой. Меня папа очень любил и называл не как все - Галочка, а ласково - Алочка. Тогда я очень серьезно заболела, и никто не верил, что можно было меня вылечить. К детям, рожденным во время войны, относились спокойно: выживет - так выживет, нет - так нет.Мой папа, Виктор Филиппович Ткаченко, - коммунист, ушел добровольцем в армию, был контужен на фронте и отослан обратно в родной Нальчик. Он был крепко сложен, невысокого роста, энтузиаст и непоседа. У него были большие серо-зеленые глаза и хитрая улыбка. В руках горели все дела, за которые он брался, будь то постройка дома или выкройка штанов. Все вокруг папу любили и уважали.Мужчин в городе было мало, а достойных - еще меньше. Вот отца и выбрали первым секретарем комсомольской организации города. Прошел год, как Нальчик, красивейший курортный город, жемчужина Кавказских гор, был оставлен фашистами: истерзанный, окровавленный, больной. Хороший начальник был нужен городу - так, как никогда. Повсюду был голод, бандитизм, воровство, болезни и суеверия. Чем тебе не фронт? Воюй, наводи порядок.И вот, в ночь перед Рождеством, Виктор обходил посты дежурных комсомольцев, расположенных в разных точках города. Закончив обход, он пришел на городскую площадь, где разноцветными огоньками светилась огромная елка, которую установили комсомольцы первый раз за время войны.Жители Нальчика тепло отнеслись к этой затее и за один день украсили ее так, что ветки прогнулись под самодельными игрушками и гирляндами. Кстати, гирлянды тогда никто не продавал, их делали сами: брали простые лампочки, красили их и соединяли в одну цепь проводами. Новогодняя красавица блистала необыкновенно!Здесь, неподалеку от центра, жили любимые тетушки Виктора. Он решил заскочить к ним ненадолго, поздравить с Рождеством, а потом уж - бегом до дома.Религиозные праздники были под запретом в Советской стране, но Виктор знал, насколько дорог этот день для тётушек, воспитанных еще в царской России, этот праздник был очень важен для православных людей, переживших ужасы оккупации и потерю близких в этой войне. Праздник Рождества – это была светлая надежда на возвращение сыновей.Увидев на пороге племянника, тётушки подбежали обнимать гостя.– Витя! Как здорово, что ты к нам заглянул! - целуя племянника, с восторгом проговорила худенькая тетя Маша.– Наш страж порядка ведьму за собой не привел? – заглядывая за спину Виктору, пошутила розовощекая тетка Валентина.– Ну, заходи-заходи… Не робей, накормим и отпустим.– Как там твоя дочурка, еще болеет? Я тут ей сбор освященный приготовила, не забудь потом захватить. Не упрямься, бери!Виктор очень ценил своих тётушек, их необыкновенное тёплое к нему отношение; общаться с ними ему в его опасной и нервной работе было одно удовольствие, сравнимо с отдыхом.Вообще, Рождество, как говорили тетушки, а особенно ночь перед Рождеством, окутано шлейфом загадок и тайн. Одна утверждала, что выходить на улицу в эту ночь опасно, лучше сидеть дома, так как можно встретить сатану или ведьму. Другая доказывала, что чудеса случаются только хорошие, так как по легенде Бог открыл двери во врата ада и выпустил оттуда всю нечисть, чтобы она могла отпраздновать Рождество. Поэтому «добро» и «зло» в эту ночь шутят вместе.Наш герой был атеистом и, как настоящий образованный коммунист, не верил во всю эту чепуху.– Да, какие там ведьмы! Людей надо бояться! Вот сколько хулиганов да пьяниц развелось! – снимая кобуру, сказал ведомый запахами готовых пирогов коммунист. – Ну, чем тут у вас так вкусно пахнет?Погревшись немного и перекусив пирогами с картошкой и капустой, Виктор стал прощаться с дорогими ему сердцу тетушками.– Счастья вам, здоровья, терпения в Новом году, а главное, победы!– Все к тому идет, Витюш, только в это и верим! Спасибо, вам, комсомольцам за сказочную елку. Все наши соседи поверили в чудо, духом воспаряли! – поблагодарила тетя Маша.– Так, ты мой сбор для Галочки не забыл? – засуетилась ее сестра. – Ну все, беги! Только все же будь осторожнее, нечисть сегодня гуляет, – грозя пальчиком, почти шепотом договорила тетка Валентина.– Ладно вам страху-то наводить. Мы - люди современные, огонь, воду и пули прошли. Беспокоиться не о чем! – поправляя кобуру сказал Виктор и, открыв дверь, шагнул в кромешную тьму Рождественской ночи.Многие фонари не работали, и только елка где-то вдалеке подмигивала редким прохожим разноцветными огнями. Виктор быстрыми шагами шел к перекрестку.Часы на городской башне пробили полночь, ставни домов закрылись, немногочисленные фонари и огоньки елки погасли. Город, погрузившись в темноту, совсем затих. Виктору почему-то стало не по себе. Спиной он почувствовал чье-то дыхание. Глаза еще не привыкли к полной темноте, и поэтому он остановился.Вдруг что-то резко ударило его по ногам. Бывший фронтовик сумел устоять и даже выхватить револьвер. В темноте не сразу можно было разглядеть обидчика. Но тут сильное живое существо повторило попытку сбить молодого человека с ног. В голове Виктора мелькнула мысль: «Ведьма!». Он моментально вспомнил рассказы тетушек: «Появляется в полночь, в разных образах, на перекрестке. Все сходится!». Он еще крепче сжал в руке револьвер и даже хотел выстрелить, но сдержался. Мысли бились в его голове. «Так можно перепугать горожан. Потом - в кого стрелять? Что тогда делать? Может, перекреститься, отогнать ведьму? – ужас сжал его виски, но трезвая злоба молодого коммуниста взяла верх. – Нет! Этому не бывать!».Между тем крупное животное продолжало бить по ногам, желая победить в этой схватке. Глаза Виктора привыкли к тьме, и первый страх прошел. Он разглядел очертания огромной свиньи, которая вела себя очень агрессивно.– Ах ты дрянь! – крикнул на агрессивное существо Виктор и стукнул ее освященным букетом засушенных трав, что нес в одной руке.То ли это неожиданно помогло, то ли, устав от безуспешных попыток свалить молодого человека, «ведьма» отошла и побежала впереди в метрах пяти.Тут Виктору опять вспомнились слова тетушек, что она тебя поведет к дому - путь ей известен.Страха в душе уже не было, больше - азарт. Он приостановился посмотреть, что будет делать животное. Заметив остановку, «ведьма» остановилась и начала ждать. Он пошел дальше, и она побежала впереди, четко показывая путь к дому. Подбежав к калитке его дома, свинья улеглась.Виктор постучал в окно и присел, чтобы получше рассмотреть странное существо. В этот момент моя мама, отперев калитку, увидев мужа в странной позе, вскрикнула и упала в обморок.Тут Виктора охватила злость за собственный страх и суеверия. Схватив свинью за ухо, он затолкал ее в сарай и закрыл защелку.Вернувшись к жене, он помог ей прийти в себя, и когда она поняла, что он не ранен, спросила:– Вить, а почему ты сидел, согнувшись у калитки? Кто там еще был с тобой?– Пойдем в дом, там все расскажу, - буркнул натерпевшийся рождественских приключений коммунист.За кружкой кипятка Виктора слушали уже две женщины: жена и мать. Выслушав его рассказ, мать со слезами в голосе произнесла:– Что ты наделал? Ты привел ведьму в дом! Да ты с ума сошел! Выпусти ее немедленно!Жена молчала, но ее глаза были полны суеверного ужаса.– Нет! – сказал Виктор. Слишком сильный удар был нанесен его самолюбию. Он – коммунист, командир батареи, первый секретарь комсомольской организации Нальчика, прошедший фронт будет поддаваться бабкиным сказкам?! – Если это, как вы все думаете, ведьма, то она из сарая сама уйдет, а если нет, заколю! Мяса до весны хватит. Всем по кроватям!Все пошли спать, но уснуть не смогли. В висках стучало: «Ведьма, ведьма, ведьма!». Тогда Виктор встал, взял свечу и собрался в сарай.– Одного не пущу! Заберет! – заорала жена коммуниста, прикрывая собой входную дверь.– Сына, стой! Ведьма заберет, заберет тебя в тот же день! – в истерике билась мать.Виктору пришлось взять своих отважных женщин с собой. Трое, взявшись за руки, осторожно подошли к сараю. Виктор открыл щеколду, дверь громко скрипнула, и все увидели, что там… никого не оказалось. Мать с женой крестились и стонали. У Виктора было ощущение, что вся эта история ему приснилась, но трезвый ум требовал объяснений. Досада и злость переполняли душу.– Куда делась эта тварь?– Ведьма, настоящая ведьма! О, горе нам! – вопили женщины. - Она тебе будет мстить!Утром, едва рассвело, он снова пошел исследовать сарай. В дальнем углу он увидел отбитую доску.– Ага, вот в чем тут дело! - улыбнулся коммунист. - Как это мне сразу в голову не пришло поискать ее в огороде за сараем!Он кинулся туда. «Ведьма» мирно спала, зарывшись в куче прошлогодней листвы. Теперь ее можно было рассмотреть детально. Это была дикая черная свинья, покрытая шерстью, каких было много в окрестных лесах. Они частенько поздней осенью забегали в огороды горожан в поисках не выкопанной картошки. Такая туша могла дать мяса на целый год. Сказано - сделано.Никто из родственников не одобрил решения Виктора заколоть «ведьму», все с ужасом ожидали, что будет.Семья была спасена: годовалая безнадежно больная Алочка выздоровела и почти уже больше не болела.Выросла я красавицей всей округи: смелая, зеленоглазая, с пышными кудрявыми волосами. По молодости разбила немало мужских сердец, а парни, получившие от меня «от ворот поворот», за глаза называли «ведьмой».А папа, как ни странно, ушел из жизни на сорок лет позже тех событий, но именно в Рождественскую ночь.Автор - Дарья Мясникова.

Ключевые слова: Канун Рождества война ведьма спасение

Другие, подобные истории: