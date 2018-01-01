СМС с того света

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 146 Комментарии: 0 +4 Вчера, 23:05 by

Три невероятные истории заставили меня поверить в высшие силы. И в то, что они мне по жизни помогают, ведут меня. Вот скажите, кому-нибудь Ангел-хранитель СМС присылал?Всего 5 лет назад я думал, что моя жизнь никогда не наладится. Затянулась черная полоса! Мой компаньон по бизнесу — у нас была сеть автомоек — разорил меня. Подделывал документы, брал кредиты якобы для развития дела. А когда банки начали нас дергать, просто смылся с деньгами в неизвестном направлении. Под один кредит он заложил и наш бизнес. Выплатить долги я не смог, и мои автомойки уплыли. Я был просто раздавлен. Но беда не приходит одна. Меня бросила жена. Я любил ее, для меня ее предательство стало трагедией. А я зарегистрировал ее в своей квартире, которая досталась мне от родителей. Пришлось нам с супругой (уже бывшей) после развода разменивать жилплощадь. Ей — однушку, мне — комнату в коммуналке. И вот в 32 года я остался без денег, без дела, без любимой женщины, в маленькой клетушке в коммуналке. Отчаяние, депрессия накрыли меня. С горя выпивать начал.Как-то в подпитии вышел на набережную (я живу в приморском городе), пошел по пирсу. Встал на дальнем его краю, смотрю на волны. И вдруг подумал: «Вот сейчас прыгнуть — и все закончится». И мне стало легче от такой мысли. И я бы прыгнул. Но тут запиликал телефон. Я достал его — эсэмэска пришла. Открыл, прочел и обалдел. Это было рекламное сообщение от агентства по подбору работы: «Не топите свой талант в бурных волнах житейского моря! Приходите, вы нам нужны!». Нет, вроде нормальный рекламный ход. Но текст! Получить такое послание перед тем, как ты реально решил утопиться! Меня будто кто-то за шкирку взял и встряхнул. Я даже протрезвел сразу: «Вот идиот! Чего надумал!» В общем, ушел я живой и здоровый с этого пирса. Не стал топить ни свой талант, ни тело. Но такое попадание текста меня поразило.На следующий день отправился в это агентство. Мне предложили неплохую вакансию в технической фирме, взяли сразу. В общем, начал работать, потихоньку выкарабкиваться из депрессии и нищеты. Позже я познакомился с хорошей девушкой Татьяной. Скоро я понял, что влюбился. Таня мне веру в любовь вернула. Ее бабушка Анна Игнатьевна в селе живет и много чего интересного знает. Ну, не колдунья, конечно, но что-то типа того. Очень необычный человек. Как-то мы с Таней у нее были, я рассказал Анне Игнатьевне про ту спасительную эсэмэску. Бабушка Тани мне сразу и без раздумий заявила, что это мой Ангел-хранитель постарался! Не бывает, мол, таких совпадений. Но я не очень ей поверил.Вскоре случилась вторая необычная история. Поехали мы с Танюшей к моему другу в другой город на машине, через горный перевал. Слышу — сообщение пришло. Я притормозил, чтобы трубку достать. Но вдруг вижу — на дороге перед нами стая ворон. Галдят, друг на друга наскакивают. Перед машиной все разлетелись, только одна осталась, колченогая. Хромает, а улететь не может. Мы остановились, Таня говорит: «Давай ее заберем. Я ее к бабушке отвезу, она птицу выходит. А то ведь погибнет!». Вышел я, а ворона в руки не идет. Наконец поймал. А когда я ее на заднее сиденье усадил — так она там и затихла, будто всю жизнь в машинах каталась. Я все-таки телефон достал, чтобы посмотреть, что за сообщение пришло. А ничего нет! Но ведь мы оба слышали мелодию! Мы переглянулись и двинулись дальше.Проехали мы еще метров 100, а там — обвал. Несколько здоровенных камней упали на дорогу. И один попал на машину, которая нас обогнала, пока мы с птицей возились. Водитель израненный весь. Мы его в свое авто — и в больницу. А когда возвращались, Таня вдруг говорит: «Миш, а ведь на его месте были бы мы. Если бы не сообщение то да не ворона». Вот тут меня пришибло. Опять Ангел-хранитель вмешался? Ну, у Анны Игнатьевны, когда мы ей птицу привезли, и сомнений на этот счет не было. Да и у меня они рассеиваться начали. Ворону бабуля вылечила, но она не улетела, так и жила в сельском дворе.А третий случай заставил меня окончательно поверить во всё потустороннее и мистическое. Правда, тут без эсэмэсок обошлось. Татьяна ждала, когда я ее замуж позову. А я все тянул — развод свой забыть не мог. Да и еще одна причина была — в нашу контору пришла красивая девчонка, которая на меня глаз положила. Она бедовая была, заводная, все мужики на нее заглядывались. А она мне все намёки делала. Я вот все выбрать и не мог. Вроде Таню люблю. А как Ленку увижу, мозги набекрень.Иду однажды вечером с работы, слегка выпивши, день рождения коллеги отмечали. Навстречу мне — странный мужик, неуловимо на кого-то похожий. А в руке несет… клетку с вороной! Мне не по себе стало. А он подошел ко мне и говорит: «Таньку замуж бери. Счастлив будешь! А с этой снова топиться пойдешь. И в кольцо почаще смотри». Я сказал: «Ты что? Больной?». А он улыбнулся: «Не узнаешь, что ли?». И пропал, словно растворился. Что за глюки? Какое кольцо?Сел я на скамейку, чтобы переварить то, что случилось. Смотрю — рядом кольцо лежит. Золотое. Да нет, ерунда какая-то! Это кто-то потерял. Но откуда тот мужик про кольцо знает? И вообще все про меня? И откуда у него ворона? Но колечко то с лавочки все-таки прихватил.Утром посмотрел в зеркало и мне прямо плохо стало: мужик-то тот на меня похож! Просто один в один. Только постарше он лет на 10. Я дня три в себя приходил от такой встречи. Решил, что спьяну почудилось. А потом Тане предложение сделал. И был счастлив, когда она ответила согласием. На Лену после этого даже смотреть не мог — разонравилась совсем. Бабуле Таниной рассказал и про встречу со своим «двойником», и про клетку с вороной, и про кольцо. Утаил только то, что это он велел мне на Тане жениться. И про Ленку скрыл. А Анна Игнатьевна сказала мне, что это мог быть мой двойник, явившийся из параллельного мира, посланный моим Ангелом-хранителем. А может быть, это был… сам я, только из будущего.Вот у нее вообще мысли не возникло, что мне все привиделось. Уточнив, когда я встретил двойника, Анна Игнатьевна сказала, что у нее примерно в то время Тоська, ворона вылеченная, пропала. «Ну, ладно, — сказал я, а у самого уже голова кругом шла от этой чертовщины. — А почему он велел мне в кольцо смотреть? И как это делать?». Танина бабушка рассказала, что когда надо сделать какой-то важный выбор, принять решение, нужно кольцо это положить в стакан, до половины заполненный святой водой. Сделать это надо в полночь, рядом свечку зажечь. Потом надо сквозь воду смотреть в кольцо, задав вопрос, который нужно решить. И в кольце можно увидеть образ, знак, который поможет. Возможно, после этого приснится вещий сон. В общем, кольцо это все верно скажет, как мой двойник и обещал. А после того, как в кольцо посмотришь, надо поблагодарить своего Ангела-хранителя. Он, если что, тоже подскажет.Мы с Танюшей поженились, счастливо живем уже 3 года. Квартиру купили. Ленка из моей жизни навсегда пропала — уволилась из той конторы. А вскоре и я ушел — затеял свой бизнес. Он у меня хорошо пошел, сейчас процветает. Когда нужно что-то решить, я смотрю в то кольцо. И вспоминаю того мужика с вороной. Был он или все-таки мне почудилось? Думаю, что был. Может, еще когда-нибудь в моей жизни появится. Ведь это всё-таки мой Ангел-хранитель!Михаил Шимелов, 37 лет.

Ключевые слова: Черная полоса эсэмэска мелодия горный перевал колечко

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