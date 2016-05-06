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Истории из жизни

Проводы домовым

Добрый день, дорогие форумчане. Как и писала ранее, не умею я художественно повествовать – ну напрочь отбила у меня эту охоту последняя из учительниц русского языка. Поэтому постараюсь изложить в сухом остатке историю моей коллеги (кстати, это ее фото с увиденными мною ликами в разделе «Страшные фото»).
Жизнь коллеги, как и многим из нас, преподносит сюрпризы, связанные с непредвиденными или плановыми переездами: смена работы, покупка квартиры и т.п. Таких глобальных переездов за ее жизнь было 4. И все они сопровождались проводами домовым. Итак, с ее слов:
"Первый раз это произошло за 2 недели перед незапланированным переездом из родительского дома на съемную квартиру. Со мной в комнате всегда спал кот. Место дислокации разное: на подушке, в ногах, на стуле возле кровати. Так вот, просыпаюсь я как-то ночью и вижу своего котЭ на стуле, свернувшись клубком, мирно сопящим. Решила позвать его, чтобы потискать немного и заснуть в обнимку с любимым котофеем до утра. Зову, зову, а он не реагирует. Я громче так стала звать и настойчивее, после чего я услышала недовольное "мяу", а далее и увидела своего котЭ на подоконнике до этого мирно спящим, а сейчас тянувшегося во свою кошачью тушку, зевнувшего и готовившегося прийти на зов хозяйки. Не стоит говорить, что я не то, чтобы испугалась, я просто была в диком ужасе от немого вопроса: кто спит на стуле возле моей кровати. Повернув голову в том направлении, естественно, никого уже я не обнаружила.
Второй случай также произошел за 2 недели до переезда в другой город из-за внезапной смены работы. Просыпаюсь под утро, часов в 4-5. Лето, уже достаточно светло, чтобы отчетливо различить предметы. Поднимаюсь с подушки и неожиданно встречаюсь в упор со взглядом… Маленький (см 40-50). Весь волосатый. Очень похож на кота. Стоит, или сидит (не поймешь), немного левее от моих ног, как бы в дальнем от меня углу кровати и смотрит на меня не мигая. Глаза больше, чем у кота. Зеленые. Я вся оцепенела, не могу ни шелохнуться, ни заорать. Потом это чудо спокойно спрыгнуло с кровати и потопало к выходу из комнаты. Шаги я также слышала отчетливо, шаги маленького существа, двуногого. Кота уже не было, он остался дома с родителями. Других котов также в районе моей квартиры не наблюдалось. Как только звук шагов стих на кухне, я вышла из оцепенения.
Третий случай был также за 2 недели перед плановым переездом из съемной квартиры в новую, приобретенную мной жилплощадь в виде комнаты в коммуналке. Встреча похожа на эпизод №2, только он сидел на стуле рядом с моей кроватью и смотрел на меня. Опять тоже оцепенение и возврат в действительность после того, как он, немного поиграв со мной в гляделки, спрыгнул со стула, спокойненько вышел из комнаты, и его шаги стихли где-то в районе общекоммунальной кухни. Ни у меня, ни у соседей котов не было.
Последний случай был неделю назад уже в собственной квартире. Визуального контакта не было, но были «обнимашки». Сплю я ночью на своей кровати. Во сне решила перевернуться. Помню, что когда поворачивалась, то накрыла рукой что-то теплое и пушистое. После чего последовал похожий на нечто среднее между кошачьей и птичьей какофонией вопль, легкий шлепок об пол, и тишина.
После того, как рассказала брату, который иногда может переночевать в моей квартире, услышала от него, что он также неоднократно «обнимал» что-то пушистое, спящее рядом на кровати, которое не было в восторге от таких обнимашек и быстро ретировало с кровати в неизвестном направлении.
Других проявлений, в виде битья посуды, скрипов дверей, непонятных стуков, никогда нигде не наблюдалось. Единственное - пропал большой кухонный нож и большая вяленая рыба. Брат клянется, что не брал. Никого другого в новой квартире пока не было".
Решили подождать неделю, чтобы наконец-таки опровергнуть сложившуюся тенденцию переезда (надежда на то, что визуального контакта не было). Сама коллега никуда переезжать не планировала.
Я решила погуглить в поисках картинок, похожих на то существо, которое видела коллега (рисовать ни она, ни я не умеем). Нашли единственного, в котором более или менее она признала своего гостя, кроме изображения лап, т.к. явных конечностей она не видела.
Прикрепляю картинку на ваш суд. Всем хорошего дня!
Проводы домовым

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:32
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:32 by PmariamПросмотров: 717Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: Домовой кот переезд авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 14:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (451|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 526
Интересно то, что подруга часто видит домового. Довольно редкое явление. Скорее всего она "контактер" - видит то что недоступно многим и с потусторонним у неё есть нечто общее, возможно по энергетике. Домовые видно "любят" её, вернее знают, что она их "понимает" и каждый раз по своему провожают перед переездом. Получается увидел домового, жди переезда. Интересная тенденция.
Вопрос о пропаже ножа и рыбы остается открытым. Может домовой спер, позже вернет или все-таки брат под пиво приговорил.
Обожаю добрые истории про домовых. Огромный ПЛЮС.
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#2 написал: marlin
Сегодня, 14:31
+3
Группа: Посетители
Репутация: (462|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 515
За контакт с домовым через провода, искрящийся плюс smile
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#3 написал: Asheera
Сегодня, 14:43
+3
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 16
Меня домовой шугал, когда с мужем сильно ссорились вначале брака, хихикал еще надо мной... А муж еще радовался, что мужская солидарность так проявилась. Сейчас живем мирно, и Кузя меня не трогает ))

Плюс за историю, такая симпатяга на картинке :)
Зарегистрирован: 29.10.2016
#4 написал: evatanina
Сегодня, 14:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (424|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 303
Плюс. Я тоже часто вижу( и порой ощущаю у себя на голове ночью) дома белую кошку. Бело прозрачная, огромная для обычной кошки, сидит в изящной позе, прям Багира. smiley Страха не вызывает и к событиям каким либо привязать не могу, но хотя бы раз в месяц появляется.
Зарегистрирован: 22.07.2015
 
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 16:07
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Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 233
Какой хороший он у Вас, мирный, тихий, рыбу любит) +++++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 16:20
+2
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Репутация: (104|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 423
акжана. marlin, Asheera, evatanina, спасибо вам за комментарии!
я однажды сама испытала ЕГО присутствие: лежала на кровати на животе, читала книгу. вдруг почувствовала, как на кровать запрыгнула кошка (была у нас в то время). Покрутилась с целью "Угнездиться", и собственно угнездилась. Не поворачиваясь, я потянула назад руку, чтобы погладить... никого не обнаружив, оглянулась И!! никого не увидела. меня почему-то тогда моментально вырубило.
всю сознательную жизнь живу с кошками. явного проявления домового, кроме вышеописанного - не было. Может и было, но я списывала на кошАр.
Но случай коллеги заинтересовал еще в части того, что они СПАСТЬ с нами оказывается любят?!?! б-р-р-р
А есть же еще мужчинки, так скажем, с повышенной волосатостью. И наверняка есть не такие пугливые домовые. Лежит себе жена, во сне обнимает "мужа" и в ус не дует, что муж с другой стороны 466
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#7 написал: Talisha
Сегодня, 16:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (529|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 467
Славный такой домовой, только не контактный:-) :-) :-)
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#8 написал: ана аю
Сегодня, 18:24
0
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Комментариев: 762
Милые истории! Плюс! Маскируются ещё так ловко под котиков.)
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
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