Проводы домовым

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pmariam Просмотров: 717 Комментарии: 8 +15 Сегодня, 13:32 by

Добрый день, дорогие форумчане. Как и писала ранее, не умею я художественно повествовать – ну напрочь отбила у меня эту охоту последняя из учительниц русского языка. Поэтому постараюсь изложить в сухом остатке историю моей коллеги (кстати, это ее фото с увиденными мною ликами в разделе «Страшные фото»).Жизнь коллеги, как и многим из нас, преподносит сюрпризы, связанные с непредвиденными или плановыми переездами: смена работы, покупка квартиры и т.п. Таких глобальных переездов за ее жизнь было 4. И все они сопровождались проводами домовым. Итак, с ее слов:"Первый раз это произошло за 2 недели перед незапланированным переездом из родительского дома на съемную квартиру. Со мной в комнате всегда спал кот. Место дислокации разное: на подушке, в ногах, на стуле возле кровати. Так вот, просыпаюсь я как-то ночью и вижу своего котЭ на стуле, свернувшись клубком, мирно сопящим. Решила позвать его, чтобы потискать немного и заснуть в обнимку с любимым котофеем до утра. Зову, зову, а он не реагирует. Я громче так стала звать и настойчивее, после чего я услышала недовольное "мяу", а далее и увидела своего котЭ на подоконнике до этого мирно спящим, а сейчас тянувшегося во свою кошачью тушку, зевнувшего и готовившегося прийти на зов хозяйки. Не стоит говорить, что я не то, чтобы испугалась, я просто была в диком ужасе от немого вопроса: кто спит на стуле возле моей кровати. Повернув голову в том направлении, естественно, никого уже я не обнаружила.Второй случай также произошел за 2 недели до переезда в другой город из-за внезапной смены работы. Просыпаюсь под утро, часов в 4-5. Лето, уже достаточно светло, чтобы отчетливо различить предметы. Поднимаюсь с подушки и неожиданно встречаюсь в упор со взглядом… Маленький (см 40-50). Весь волосатый. Очень похож на кота. Стоит, или сидит (не поймешь), немного левее от моих ног, как бы в дальнем от меня углу кровати и смотрит на меня не мигая. Глаза больше, чем у кота. Зеленые. Я вся оцепенела, не могу ни шелохнуться, ни заорать. Потом это чудо спокойно спрыгнуло с кровати и потопало к выходу из комнаты. Шаги я также слышала отчетливо, шаги маленького существа, двуногого. Кота уже не было, он остался дома с родителями. Других котов также в районе моей квартиры не наблюдалось. Как только звук шагов стих на кухне, я вышла из оцепенения.Третий случай был также за 2 недели перед плановым переездом из съемной квартиры в новую, приобретенную мной жилплощадь в виде комнаты в коммуналке. Встреча похожа на эпизод №2, только он сидел на стуле рядом с моей кроватью и смотрел на меня. Опять тоже оцепенение и возврат в действительность после того, как он, немного поиграв со мной в гляделки, спрыгнул со стула, спокойненько вышел из комнаты, и его шаги стихли где-то в районе общекоммунальной кухни. Ни у меня, ни у соседей котов не было.Последний случай был неделю назад уже в собственной квартире. Визуального контакта не было, но были «обнимашки». Сплю я ночью на своей кровати. Во сне решила перевернуться. Помню, что когда поворачивалась, то накрыла рукой что-то теплое и пушистое. После чего последовал похожий на нечто среднее между кошачьей и птичьей какофонией вопль, легкий шлепок об пол, и тишина.После того, как рассказала брату, который иногда может переночевать в моей квартире, услышала от него, что он также неоднократно «обнимал» что-то пушистое, спящее рядом на кровати, которое не было в восторге от таких обнимашек и быстро ретировало с кровати в неизвестном направлении.Других проявлений, в виде битья посуды, скрипов дверей, непонятных стуков, никогда нигде не наблюдалось. Единственное - пропал большой кухонный нож и большая вяленая рыба. Брат клянется, что не брал. Никого другого в новой квартире пока не было".Решили подождать неделю, чтобы наконец-таки опровергнуть сложившуюся тенденцию переезда (надежда на то, что визуального контакта не было). Сама коллега никуда переезжать не планировала.Я решила погуглить в поисках картинок, похожих на то существо, которое видела коллега (рисовать ни она, ни я не умеем). Нашли единственного, в котором более или менее она признала своего гостя, кроме изображения лап, т.к. явных конечностей она не видела.Прикрепляю картинку на ваш суд. Всем хорошего дня!

Ключевые слова: Домовой кот переезд авторская история

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