Двое из ларца

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:17

fas Просмотров: 146 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 17:17 by

Живу с мужем. В нашей квартире спальное место расположено напротив межкомнатной двери, которая ведёт в прихожую, где входная дверь.Как правило, мы межкомнатную дверь никогда не закрываем, уж как-то не приходилось. Дома все время тепло, а прятаться не от кого. В прихожей стоит шкаф для верхней одежды, а так как я человек верующий, поставила на открытые полки шкафа иконку "Семистрельницу", смотрящую на входную дверь, чтобы всякая нехорошая нечисть не заходила в наше жилище.Время от времени ночами у меня происходит, как называют это медики, - "фаза сонного паралича", состояние сопровождается диким страхом. Это состояние, когда не можешь пошевелиться, что-либо сказать и тому подобное.В эти моменты вижу в прихожей около входной двери два чёрных силуэта, словно двое из ларца, только один высокий, а второй поменьше ростом. И они чернее, чем темнота почему-то. Они похожи на чёрный сгусток какой-то материи, но силуэт похож на человеческий.Не знаю почему, но меня окутывает страх, когда их вижу. Они ничего плохого мне не делают, просто стоят и словно смотрят на меня, но дальше, чем прихожая, не проходят.И сколько бы я ни пыталась, я не могу встать или позвать мужа в этом состоянии, но я изо всех сил пытаюсь хоть что-то сказать. И максимум, что я могу сделать, это промычать какое-то коровье "МУ". Хочу встать, включить свет, но меня словно привязали к кровати невидимой верёвкой, причем вижу их только я.Наутро рассказываю мужу, а он только шутит и смеётся. Не верит... Вот что это может быть? Домовой? Может, у кого-то бывали подобные случаи? И если это домовой, то кто тогда второй рядом с ним, и почему они не проходят дальше, чем прихожая - там, где стоит иконка?

Ключевые слова: Прихожая икона двое тени паралич авторская история

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