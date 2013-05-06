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Истории из жизни

Новый дом

Дом мы строили долго, то недостаточно средств, то у строителей что-то не заладится, но с момента стройки и до момента въезда прошло без малого лет 10. Наконец мы переехали! Двухэтажный дом – есть где разгуляться. Я заняла второй этаж, родители обитали на первом.

Стоит сказать о планировке первого этажа: при входе ты попадаешь в огромную прихожую-гостиную, где и разместились родители; далее, слева, санузел; справа - лестница на второй этаж, спуск в подвал и сразу кухня-столовая, из неё выход во внутренний двор, летнюю кухню и гараж. То есть, уточню, входная дверь в дом прямо напротив двери выхода во двор (это важно, по крайней мере, на мой взгляд)!

При въезде, размещении и проживании нескольких дней ничего необычного замечено не было. Все хорошо и спокойно. Наслаждались ремонтом, завели живность, обосновались, одним словом. Началось с отъезда отца на рыбалку (к слову сказать, он - заядлый рыбак и охотник). Как правило, уезжал он на несколько дней, в это время я всегда спала с матерью. Да-да, детство прошло, а привычки не изменились. Точно так же было и в этот раз: ничего не обычного, улеглись. Посмотрели телевизор и уснули. Проснулись обе и в одно мгновение от резкого хлопка двери со стороны прихожей-гостиной, сначала подумали, что вернулся отец, но нет! Никого в комнате не было! Через пару мгновений хлопнула дверь выхода во двор из кухни! Мы с мамой не на шутку перепугались, я бросилась к выключателю, но это мало помогло! Двери сами по себе открывались, и через несколько секунд раздавался хлопок противоположной двери, проверять, открывалась она или закрывалась мы как-то не стали: жутко было до ужаса! Продолжалась эта вакханалия до рассвета! Один плюс: лето, поэтому светлеет рано! Мы так с матерью и просидели на диване, боясь пошевелиться. Когда все это безумие прекратилось, мама прям бегом побежала к одной двери - заперто на замок, потом - к другой: закрыто! Уже утром мама звонила знакомому священнику и наш дом освятили. Подобного более не было.

От себя добавлю: я не раз находилась в этом доме, но ничего подобного не слышала и не видела. Была я там и с ночёвкой, и без. Находилась также и одна. То ли освящение помогло, то ли…даже и не знаю! Оснований не верить у меня нет, данную историю я слышала и от другого очевидца событий – мамы ГГ.
Вчера, 22:53 by Ласковая_СмертьПросмотров: 309Комментарии: 2
+10

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Комментарии

#1 написал: Bruzga
Вчера, 22:52
+2
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Комментариев: 350
Домовой не мог определиться,где будет вход,вот до утра в считалочку играл дверьками))))плюс
Зарегистрирован: 6.05.2013
 
#2 написал: Maxim80
Сегодня, 01:28
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Кузя с Нафаней разбирались-кто на каком этаже хозяйничать будет...А сколько священнику заплатили и какие наставления он дал?...-если не секрет+
Зарегистрирован: 14.04.2017
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