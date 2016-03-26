В камышах

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:44

Причина: Авторская стилистика сохранена

V.V.Pukin Просмотров: 388 Комментарии: 10 +13 Сегодня, 10:44 by

Второй случай на тему «Кошачьи истории» мне рассказал товарищ, много раз бывавший в солнечном Казахстане. И по служебной надобности, и, так сказать, в развлекательных целях: поохотиться на бескрайних просторах. В основном на уток. Звать товарища Анатолий.Вот и описываемые события произошли как раз на одной из таких охотничьих вылазок. Вернее, даже на двух. По ходу повествования станет ясно, почему.Случилось всё году в 90-м. Толя в те годы с военных и резервных складов под Карагандой закупал тушёнку с истекающим сроком годности для райпищеторга одного из уральских городков. А в промежутках между погрузкой-отправкой вагонов выбирался с напарником на охоту. Не самостоятельно, конечно. С местными казахскими ребятами – партнёрами по бизнесу. Как раз дело на осень. Перелётной утки полно.Толиного напарника звали Федя. Федя полностью оправдывал своё незатейливое имя. Простоватый такой (если не сказать обиднее) парниша. Азарта не занимать! Хоть стрелок аховый, но так любил пострелять, что свой запас патронов выпуливал уже в первый день, а потом клянчил у товарищей.Вот этот Федя, бродя в камышах, столкнулся нос к носу с огромным (как ему со страху показалось) котом! Естественно, камышовым. Кот стоял по брюхо в воде и в пасти сжимал пойманного чирка, выпучив на незваного гостя жёлтые глазищи.И самое удивительное, похоже, ничуть не испугался, в отличие от Феди. Наоборот, шагнул в его сторону и, не выпуская пернатую добычу из зубов, грозно зашипел.Любой нормальный охотник спокойно бы отвалил своей дорогой, но не Федя. То ли с перепугу, то ли от нахлынувшего охотничьего азарта, вскинул заряженную двустволку и пальнул почти в упор в беззащитную зверюгу. Зарядом дроби ни в чём не повинному коту разворотило всю грудину, не оставив никаких шансов на выживание. Он, наверное, даже не понял, что произошло. Так и остался лежать в камышах, отброшенный выстрелом на кочку, продолжая сжимать в зубах своего чирка…А Федя прибежал к палаточной стоянке и возбуждённо начал хвастать своим «подвигом». Но тут же получил от мужиков серьёзный нагоняй:- Чем кот тебе помешал?! Их и так здесь по пальцам пересчитать можно! Салабон ты хренов!..А один из местных здорово разозлился на Фёдора и в сердцах бросил:- Накликал ты беда на свой дурной башка! Попомни слова мои!..Но у Феди башка, что твой барабан – злым словам зацепиться не за что. В одно ухо влетело, из другого вылетело. На следующий день уже позабыл и про невинно убиенного кота, и про обиженного местного казаха…Следующим разом выбрались на охоту недели через две. Только на другое место и другим составом. Уехали в глухомань, подальше от заполонивших всю округу охотников. Сезон подходил к концу, поэтому планировали дня на три, не меньше. Но планам не суждено было сбыться…В первую же ночь Федя поднял всех истошным криком. Когда разобрались в чём дело, решили, что парню приснился кошмарный сон, не иначе. Потому что Федя нёс какой-то бред. Мол, в одноместную палатку, где он спал, через неплотно прикрытый полог чуть не забрался окровавленный здоровенный кот с горящими глазами и длиннющими когтями!Толя сразу вспомнил историю двухнедельной давности с убийством камышового кота. Но это случилось за пару сотен километров от места, где они сейчас находились. Да и кот, по тогдашним словам Феди, был уложен наповал… Ясное дело, сон. Или померещилось дураку.С тем и легли снова спать, еле-еле уговорив перепуганного насмерть Федю вернуться в свою палатку.Следующий день прошёл без происшествий. Постреляли жирных крякв на славу. Вечером у костерка, под водочку да под дичь, рассказывали по очереди охотничьи истории. Глупый Федя тоже рассказал свою, про то, как хищного кота подстрелил. Чем в очередной раз вызвал волну неодобрения у собратьев по охоте. Не идёт дураку наука впрок! Наломал дров, так хоть не хвастайся этим!..После его россказней романтическое настроение сошло на нет, и уставшие за день мужики разошлись спать по своим палаткам.Но выспаться никому так и не удалось. Часа в два ночи, среди полнейшей тишины, прогремел выстрел. Затем началась суматоха, в которой разобрались не сразу. Виновником происшедшего, как вы уже догадались, стал бедоносец Федя.Случилось вот что. Поначалу Фёдор, как все, забрался в свою палатку. Но не спалось. Вылез наружу покурить. И тут ему показалось (а по его рассказу, он ясно увидел) горящие в темноте за палатками жёлтые огоньки глаз! Пара горящих глаз перемещалась с места на место, неотрывно следя за опешившим парнем.Чтобы не вызвать в очередной раз смех, он не стал никого будить. Просто вытащил из палатки с вещами двустволку и, опасливо озираясь по сторонам, вернулся к себе досыпать. Но какой тут сон! Так и сидел, забившись в брезентовый угол, с фонариком и ружьём наизготовку… В какой-то момент, наверное, слегка закимарил. А очнувшись, вдруг увидел (опять же по его словам), как плотную палаточную ткань пронзают острые кривые когти!Тут нервы у парня не выдержали и он, не раздумывая, жахнул дуплетом в невидимого врага.Итог этого необдуманного поступка оказался очень печальным. Слепым Фединым выстрелом убило одного охотника, а другого ранило, хотя и не очень серьёзно.В те годы закон был более суров, нежели сейчас. Укатали Фёдора на семь лет. Но он так и не дождался освобождения. Примерно, через год после посадки наглухо подколол непутёвого Федю случайный зэк в ссоре. По совершенно банальнейшему поводу. А погремуха у того зэка оказалась Кот…Но самое интересное всё-таки не это.Во время следствия оперативники, осматривая место преступления, обратили внимание на полог Федькиной палатки, продырявленной двумя выстрелами. Помимо большой дыры от дроби, в двух местах на ткани зияли по четыре небольших разреза, словно от маленьких ножей… или когтей?..И никто не придал значения тому, что в полусотне метров от палаток по испещрённому птичьими следами илистому берегу тянется одинокая полоска кошачьих следов, исчезая в камышах…Хотя чем бы это помогло безголовому Феде?..05.04.2018

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