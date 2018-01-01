История из жизни

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:49

fas Просмотров: 13 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:49 by

Я с родителями жила в небольшом городке Свердловской области, в многоквартирном двухэтажном доме старой постройки, и у этого дома богатая история. Здание было настолько старым, что я даже не знаю всю историю этого дома. Помню, рассказывали, что была эта раньше казарма для солдат, потом этот дом выкупил один богатый человек и заселился со своей семьей, а потом и вовсе сделали многоквартирный дом для нескольких семей, в одной из которых жили мы.Летом мама взяла отпуск, и мы вдвоем поехали в деревню к бабушке с дедушкой, отец остался дома. Когда мамин отпуск закончился, она поехала домой, а меня оставила еще погостить в деревне.Когда она приехала обратно, отец ей рассказал историю, которая произошла с ним, пока мама была в отъезде.Далее со слов отца:"Ночью проснулся (не помню, отчего) пошел на кухню, попил воды, пришел обратно в постель. Лег и вижу, что из стены вышел мужик большой и высокий, весь черный, даже лица не видно. Я лежу в шоке. Он подошел и сел ко мне на живот, мне стало так тяжело. Но, набравшись сил, я его все-таки спихнул с себя, и он ушел обратно в стену".Мама, в свою очередь, была верующим человеком, поэтому в этот же день опрыскала всю квартиру святой водой и прошлась с церковной свечкой.Этой же ночью просыпаются оба оттого, что кто-то скребется в том месте, где входная дверь, а потом как затопает ногами, словно злиться стал, что войти не может. Родители включили свет и всю оставшуюся ночь спали со светом (подумать только, взрослые люди со светом спят...), потом резко все стихло, и больше этого "черного мужика" родители не видели.Зато через некоторое время начали видеть образ маленькой девочки, бегающей по нашей квартире. Соседи на этот счет тоже много что рассказывали. И много еще всяких историй там было. Потом мы все же съехали из этого загадочного дома.

Ключевые слова: Квартира родители тень мужик авторская история

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