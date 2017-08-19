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Истории из жизни

Домовой, не играй со мной

Год на дворе стоял убей не помню какой, но было мне в районе 15-16 лет. Крайне "святые девяностые " были на дворе, мои родители уехали на похороны к родне за тысячу верст, оставив меня одного на хозяйстве. Сестра в то время вышла замуж и переехала к мужу , средний брат в армии, а я дома.
Кого-то из друзей за компанию с ночевкой ко мне затащить не удалось, так как у всех были строгие родители и прочие дела. Алкоголь меня в то время не интересовал, даже не курил по-моему тогда. Так вот, пришлось пару ночей коротать в гордом одиночестве с кошаком и собакой.
Засыпал я первую ночь долго, кошка круги нарезала по комнате (как сумасшедшая), бегая играя сама с собой в темноте. Когда время перевалило далеко за час ночи, я стал дремать, постепенно проваливаясь в сон. В какой-то момент почувствовался локоть чей-то в районе шеи, будто кто-то навалился на меня и никак не желал с меня слезть. Сколько это продолжалось -
сказать не могу, но раздалось дикое шипение от моей кошки (будто в ней не сибирская порода, а настоящая пантера), мяуканье перерастало в рев зверя. Собака, спавшая мирно в коридоре, залаяла. Услышав это и я подскочил с кровати как по тревоге .
Моя пантерка прижалась ко мне и замурлыкала , собака же легла возле кровати в комнате и я погрузился в сон.
Оставшиеся дни одиночества я так и спал, кошка со мной, собака рядом.
.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:00
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:52 by SIBEERIAПросмотров: 326Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Домовой кошка собака детство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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Прикольная история. blush ++++++++
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#2 написал: Космонасть
Сегодня, 10:46
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Ну у нас ИиЖ изобилует историями о домовых,наверное они чаще всего себя проявляют.
Почему ,интересно ,если что -то вас действительно душило и это был домовой , он это сделал? Вы же жили всей семьёй давно в том доме,насколько я поняла.
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#3 написал: Tigger power
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#4 написал: зелёное яблочко
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