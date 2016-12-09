Странности с квартирой, в которой я живу. Соседи

Знакомство с соседями.



Управдом.



Расспросы соседей.



Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:21

Avnikif Просмотров: 922 Комментарии: 14 +16 Вчера, 16:21 by

Начну рассказ с того, как мы въезжали, расскажу про некоторые странности в поведении соседей и управдома. Скажу сразу, что к выводам о странностях я пришла позже, когда стала более подробно размышлять обо всём. На первых парах и в суматохе переезда я обращала внимание на некоторое необычное поведение соседей, но значения этому не придавала. Также сразу отмечу и то, что живём мы в квартире хорошо, спокойно, без каких-то бессонниц, кошмаров, болезней, неудач. Тьфу, тьфу. Я бы даже сказала наоборот. Многое в жизни наладилось, в том числе и с моим здоровьем.Итак, начнём. В город Томск мы переезжали довольно сумбурно. Грубо говоря, в один прекрасный день мы утрамбовали в нашу легковушку все вещи, которые влезли, и поехали. На месте мы созвонились с первым попавшимся риелтором (а это было нелегко, потому что было воскресенье, лето, и все были за городом. Да-да, есть такая особенность в Томске: как только дачный сезон - никого не сыщешь днём с огнём. Это вам не Новосибирск, где риелтор хоть в два часа ночи 1 января примчится показывать вам квартиру). Женщина приехала с дачи на Ниве и любезно показала нам эту саму квартиру. Как только мы в неё вошли, сразу же почувствовали, что это наше место. И после уже не хотелось смотреть ничего другого, но для порядка мы всё-таки ещё две квартирки глянули. Но въехали к вечеру в "нашу". Хозяева живут в другом городе (это тоже плюс), поэтому разговор с ними был по телефону. И нас тогда очень удивило, что они сразу же пошли на уступки, хотя мы ещё даже не начали торговаться. И, кстати, мы не собирались, потому что цена нас полностью устраивала. Но хозяин квартиры сказал, что в эту стоимость он включает сразу и все расходы на электроэнергию и воду. Мы обалдели от радости и стали жить да поживать.Так как я работаю дома, мне нужен стабильный интернет с максимально высокой скоростью, а на момент переезда у нас с одной компанией был заключён годовой договор в городе Новосибирске, согласно которому в течение этого года мы не имеем права отключаться от них, а если отключаемся, то надо будет заплатить неустойку 1500 руб. Небольшие деньги, но тогда у нас была каждая копейка на счету, и сам провайдер нам очень нравится, поэтому мы решили оформить переезд. В новом городе эта компания есть и в нашем доме тоже, но она малопопулярна, поэтому, когда они делали подключение на новом месте, им пришлось делать это почти с нуля.Я не разбираюсь в тонкостях, но кабель им надо было тянуть от нашей квартиры и до крыши. И тут возникла трудность. В доме 14 этажей, мы на 11. Три этажа до крыши. И оказалось, что все эти 3 этажа закрыты. То есть люди запирают площадку в подъезде, где находятся входы в квартиры, и все щитки, и коробки с проводами провайдеров. На нашем этаже никто ничего не закрывает и по сей день. И только на нашем! Я позже ради интереса прошла по всем нижним этажам, и там всё закрыто! Такое мы увидели вообще впервые в жизни, так как в Нск ничего подобного я никогда не встречала. А тут это обычная практика.Короче, долбились мы, долбились, звонили в домофоны - тишина. Дело было в будний день, и все (реально все!) были на работе. Мастер ушёл ни с чем. Я, понятное дело, рассвирепела, потому что из-за какой-то глупости теряю деньги, и злость, видимо, застлала мой разум, поэтому чуть позже вместо того, чтобы обратиться к Дубль Гису, чтобы узнать номер управляющей компании (я решила через них действовать, потому что другого пути просто не знала), я позвонила в соседнюю дверь на нашем этаже.Детский голос просил:- Кто?- Соседка из 109 квартиры, - ответила я.И тут слышу, как девочка (по голосу вроде девочка) очень ошарашенно так и с чувством громко говорит:- Мам, представляешь, соседка из 109!Через несколько секунд дверь открывается, но остаётся на цепочке, и молодая женщина смотрит на меня как-то испуганно и очень удивлённо.Я говорю:- Здравствуйте, извините, что вас потревожила, мы недавно переехали в 109, и мне нужен номер управляющей компании (объяснила ей ситуацию с подключением).Женщина несколько секунд смотрела на меня, как на приведение, а потом ещё более удивлённо:-Так это вы теперь в 109 живёте?Я покивала (уже отмечая про себя, что соседка очень странно реагирует на число 109).Ну, в общем, подсказала она мне номер, всё время на меня поглядывая, как на неведомое явление. Я поблагодарила её и пошла к своей двери, при этом чувствуя спиной, как эта женщина выглядывает из-за двери и смотрит мне вслед. И только когда я оказалась в квартире, то услышала, как с шумом захлопнулась соседская дверь.Звонить в УК было уже поздно, они работали до 5 вечера, а было 17:15. Я решила часов в 7-8 вечера попытать счастья и договориться с соседями сверху, чтобы они либо двери открыли завтра, либо ключи дали. С 13 и 14 этажами у меня всё быстро получилось, я просто по домофону объяснила ситуацию, и мне пообещали оставить двери открытыми на час с 9 до 10 утра. Какой-то, блин, режим военной опасности, ей-богу)) А вот на 12 мне ответила девушка, очень подробно всё выспросила и сказала, что спустится ко мне и даст ключи. К слову, на 13 и 14 этажах никого не интересовало, с какой я квартиры, и прочее.В общем, пришла она, я открыла двери, и эта дама довольно бесцеремонно и без приглашения прошла в квартиру и стала ходить по ней и всё разглядывать, я сначала опешила и какое-то время молча за ней наблюдала. Но потом я в резкой форме сделала замечание, что так себя вообще-то не ведут приличные люди, на что она пожала плечами, положила ключ на стол и, уходя, уже в дверях бросила, чтобы я, как попользуюсь, опустила ключ в её почтовый ящик. Я, конечно, решила сразу, что проживают тут довольно шибанутые люди, но и только.Добавлю, что муж днём ходил на собеседования, а по вечерам работал в такси, потому что внезапный переезд нам по карману ударил, да и я пока не могла работать из-за интернета, поэтому все производственные текущие дела мне приходилось решать самой.Интернет нам провели, я стала работать, муж тоже очень быстро (в наше-то время) нашёл отличное место. Всё классно. Прошло две недели жизни на новом месте. И наконец-то приехали наши крупногабаритные вещи. Привезли их на грузовике, а во дворе очень мало места, и так случилось, что водителю в слепую зону попала клумба, и он немного её задел. Сами цветы не пострадали, клумба огорожена таким добротным железным заборчиком, вот этот заборчик-то и помял водитель. В целом, ничего серьёзного. И тут, как по волшебству, возник управдом и начал на повышенных тонах сетовать, мол, как же так, заборчик загубили, надо всё исправлять, надо новый ставить, а стоит он неимоверных денег, и вообще понаехали тут. Мы молча его выслушиваем, прикидывая, сколько ему отстегнуть, чтобы он умолк и успокоился. И тут он спрашивает, в какую квартиру мы въезжаем. Услышав магическое "109", он мгновенно успокаивается, меняет гнев на милость и начинает петь о том, что заборчик выпрямить - плёвое дело, раз, два - и готово, и знакомый сварщик у него есть, за бутылку всё сделает в лучшем виде. И вообще, не стоит таким приятным людям, как мы, беспокоиться по мелочам. В итоге он помог нам вещи затащить и очень мило щебетал всё время. Мы, конечно, удивились такой внезапной перемене, но вновь не придали этому значения, всё как-то было не до того: надо было вещи раскладывать, шкафы собирать, всё перемывать и прочее, прочее.Ещё история с управдомом. Мы уже обжились. Всё шло своим чередом. Некоторые мистические вещи уже произошли, но острота успела пройти. Короче, всё спокойно в датском королевстве. Как-то вечером, часиков в семь, стучится к нам управдом. Ну, тут уж я, естественно, открыла (хотя теперь бы ни за что этого не сделала, но это уже другая история). И он так заискивающе мне в глаза заглядывает, чуть ли не расшаркивается, и говорит:- Вы извините, тут вот жильцы въезжают, - и показывает на квартиру справа (если стоять лицом к нашей двери), не на ту что непосредственно соседствует с нами стеной, а на следующую. - Вы же не против, да?Я офигела, если честно. Вообще не поняла, в честь чего я должна быть против? И какое мне дело, кто и куда въезжает? Что за страннейший вопрос вообще. Смотрю на него, как на дебила полного, и говорю:- Нет, я не против, и вообще с чего вдруг я должна быть против, мне нет никакого дела.Он так виновато потупился и отвечает:- Ну, и хорошо. Всего вам доброго, до свидания.И всё это, знаете, заискивающе так, как будто я его начальник или что-то в этом духе. К слову, в квартиру он никогда и не пытался заходить, просто постоянно заглядывал через плечо в неё и пытался что-то высмотреть: что в первый раз, когда мебель помогал таскать, что во второй, когда пришёл спрашивать, не против ли я соседей.Само собой, пожив в квартире и понаблюдав некоторые мистические ситуации, о которых будет отдельная история, мы не могли не отметить, что соседи ведут себя очень странно и явно что-то знают про нашу квартиру. Расскажу, чего мне удалось добиться расспросами.Первой я спросила женщину из 108. То есть ту, которая дала мне номер УК. С ней я больше всех общаюсь и достаточно коротко знакома. У нас она ни разу не была и никогда не изъявляла желания. Зато мы несколько раз были у неё в гостях. В общем, мы добрые знакомые, скажем так. Так вот, на попытки что-либо у неё узнать, она всегда реагирует одинаково: быстро переводит тему и старается закончить разговор и убежать от меня. Всё, что мне удалось узнать от неё, - это то, что до нас квартиру долгое время сдавали посуточно, и никто надолго не задерживался.Также интересно и поведение хозяина квартиры. Бывает он у нас пару раз в год, но дальше коридора никогда не проходит, хотя мы приглашаем его всегда. И всегда, когда приезжает, смотрит на нас как-то выжидательно, что ли. Как будто ждёт, что мы сейчас будем его расспрашивать или скажем, что съезжаем. Попыталась однажды спросить у него, кому сдавали до нас, на что он сказал, что не помнит. Всякое, конечно, бывает, но я это посчитала отмазкой. Хотя, кто знает.Ещё случайно выяснилось, что девушка, с которой я хожу на тренировки, - моя соседка. Живёт на 10 этаже. Ходили мы, ходили на занятия вместе и только через полгода узнали, что такие близкие соседи. Само собой разумеется, стали ездить вместе на тренировки. У неё я узнала кое-что интересное. На мои вопросы она отреагировала спокойно. Она рассказала, что подробностей не знает, но раньше постоянно наверху что-то творилось, какой-то шум и гам, подозрительные личности шатались по всему подъезду, и поэтому появилась мода закрывать дверь, ведущую к квартирам. Длилось это очень долго. Она не знает, с нашей ли квартирой это связано, но года три назад всё прекратилось и стало тихо и спокойно. Я прикинула, и это примерно как раз тогда, когда мы въехали в нашу 109.Ну, а теперь история с женщинами с тряпками на лицах. По совету одного комментатора, я пошла к управдому, чтобы посмотреть записи камер. Он, как и раньше, разговаривал со мной заискивающе, но сказал, что смотреть нужды нет, потому что эти женщины заходили к нему. Про завешанные лица я ему не сказала, и он описал женщин вполне обыденно. То есть, как я поняла, он видел их вполне нормальными. А пришли они к нему с вопросом, не сдают ли в аренду 109 квартиру и если сдают, то как связаться с хозяином. Он им ответил, что квартира не сдаётся. Спросил их, как узнали, что именно он управдом и в какой квартире живёт, а они молча повернулись и ушли. Я спросила у него, сработал ли свет, когда они приходили. Он глаза округлил, но ответил, что он из квартиры не выходил и разговаривал с ними через порог, а свет не включался. Потом, когда они ушли, он специально в подъезд вышел, потому что уже расстроился, что датчик сломался, и свет тут же включился. Ну, тут уж я, естественно, спросила, что он об этой квартире знает и зачем приходил ко мне спрашивать глупого разрешения на вселение жильцов в соседнюю квартиру. У него забегали глазки, он сказал, что ничего о квартире не знает, а мы просто приятные люди, вот он и проявляет уважение.Вот так вот.Некоторые детали напоследокНа нашем этаже 5 квартир, нумерация со 107 по 111. Постоянно живёт только моя добрая знакомая в 108. Живёт уже давно. 107, 110 и 111 пустовали. 110 периодически сдают посуточно, в основном каким-то молодым парочкам. В 111 недавно въехал военный со своей семьёй (это про них у меня управдом спрашивал разрешения). Кроме того, ни в одной квартире не работают звонки. Когда приходят впаривальщики интернета и прочего, они именно стучат во все двери на этаже. Мы свой сняли, потому что он постоянно попискивал, издавал всякие звуки. Причём мы его меняли и проверяли провода на замыкания и неисправности, всё было нормально, но пищать и новый звонок не переставал, поэтому мы его просто убрали.Ну, вот, пожалуй, и всё, что касается соседей. Если получилось нудно и не слишком мистически, извините, но это на самом деле важно для того, чтобы вырисовалась полная картина. Самый сок с мистикой я оставила для следующей части. А то и так длинно получилось.Спасибо за внимание.P.S.: Пока писала, задумалась, как эти женщины позвонили сразу в квартиру управдому? Дверь-то подъездная у него тоже закрыта. Я, когда к нему ходила, предварительно звонила, и он мне открывал. Короче, позвонила и спросила, как так получилось. На что он мне ответил, что двери почему-то оказались открыты. Он посчитал, что кто-то из соседей просто забыл закрыть.

Ключевые слова: Квартира странность соседи управдом авторская история

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