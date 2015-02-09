Неожиданная помощь

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:48

Туманная Дымка Просмотров: 545 Комментарии: 9 +21 Вчера, 18:48 by

25 февраля (2018-го года) махнули с семьёй на Сахалин. В Южно-Сахалинск, на горнолыжную базу "Горный воздух". Я, муж и доча (2года).Пока я катаюсь (а практикуем мы сноуборд), муж с дочкой в детской комнате, потом смена караула, и катается муж. Трассы на этой базе достигают 4 км!К слову, семейка мы адекватно-экстремальная и адреналинчик в меру любим.Так вот, если первые дни мы катали основные трассы, то на 3-4 день стали гонять по межтрассью (лесной спуск между трассами), так сказать, ближе к природе. Но это было небольшое отступление...Моя очередь кататься. Радость.Поворот на дикий участок, мягкий свежий снежок (мы его называем "пухляк"), высоченные ели, максимальная концентрация внимания и скорость... Спустя некоторое время какое-то странное ощущение, что мне надо вправо. Вот надо и всё тут! Беру в нужную сторону и тут слышу чётко: "Да, б**дь, стой уже!". Я аж шмякнулась от неожиданности! Ух, как неприятненько слышать кого-то, когда рядом никого!Отстегнула борд и потопала к трассе, не успела и десяти шагов сделать, как чуть ниже слышу стон и вижу что-то тёмное. Спустилась, а там парень лежит, стонет. Поломался. Долго лежит, аж губы синюшные.Вызвала спасателей, они в тех окрестностях впервые были, долго на лыжах спуститься не могли, еще и выводила их оттуда. С парнем всё хорошо, прислал цветы, только уже в мой родной город. Хороший у него Ангел-хранитель!

Ключевые слова: Ангелы сноуборд хранители голос спасение авторская история

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