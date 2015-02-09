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Истории из жизни

Неожиданная помощь

25 февраля (2018-го года) махнули с семьёй на Сахалин. В Южно-Сахалинск, на горнолыжную базу "Горный воздух". Я, муж и доча (2года).
Пока я катаюсь (а практикуем мы сноуборд), муж с дочкой в детской комнате, потом смена караула, и катается муж. Трассы на этой базе достигают 4 км!

К слову, семейка мы адекватно-экстремальная и адреналинчик в меру любим.
Так вот, если первые дни мы катали основные трассы, то на 3-4 день стали гонять по межтрассью (лесной спуск между трассами), так сказать, ближе к природе. Но это было небольшое отступление...

Моя очередь кататься. Радость.
Поворот на дикий участок, мягкий свежий снежок (мы его называем "пухляк"), высоченные ели, максимальная концентрация внимания и скорость... Спустя некоторое время какое-то странное ощущение, что мне надо вправо. Вот надо и всё тут! Беру в нужную сторону и тут слышу чётко: "Да, б**дь, стой уже!". Я аж шмякнулась от неожиданности! Ух, как неприятненько слышать кого-то, когда рядом никого!
Отстегнула борд и потопала к трассе, не успела и десяти шагов сделать, как чуть ниже слышу стон и вижу что-то тёмное. Спустилась, а там парень лежит, стонет. Поломался. Долго лежит, аж губы синюшные.

Вызвала спасателей, они в тех окрестностях впервые были, долго на лыжах спуститься не могли, еще и выводила их оттуда. С парнем всё хорошо, прислал цветы, только уже в мой родной город. Хороший у него Ангел-хранитель!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:48
Вчера, 18:48 by Туманная ДымкаПросмотров: 545Комментарии: 9
+21

Ключевые слова: Ангелы сноуборд хранители голос спасение авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 19:23
+3
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 929
Сквернословие навряд ли имеет что-то общее с ангелами-хранителями. Здесь кто-то другой вмешался. Или что-то... А так +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:39
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (650|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 325
Цитата: conjure one
Сквернословие навряд ли имеет что-то общее с ангелами-хранителями.

А что мы о них знаем? Может по другому до Автора было не достучаться.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: фергю сон
Вчера, 19:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 410
Мужчины в наших семьях иногда частенько значимость своих слов матерком подчеркивают...
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#4 написал: Raffine
Вчера, 21:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 31
Не, ну а что? Плохо--это обматерить человека, а для связки слов, почему нет-то?
Классная история, плюс.
Зарегистрирован: 16.06.2016
#5 написал: Космонасть
Вчера, 21:47
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (322|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 703
Да у него нервы сдали! У парнишки уже губы посинели! Нормальный мужик этот ангел ,выругался в сердцах
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#6 написал: Tigger power
Вчера, 22:33
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1246|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 327
Забавная история) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#7 написал: Летяга
Вчера, 23:02
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9377|-3)
Публикаций: 375
Комментариев: 6 865
Раздолбай этот ангел. Был бы хорошим - парень бы не поломался.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#8 написал: LudaM
Вчера, 23:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 413
Цитата: Летяга
Раздолбай этот ангел. Был бы хорошим - парень бы не поломался.
+++

В горах кого только не увидишь, его ангел мож не раз предупреждал. Один раз дедульку с горы спустили - кровища, сразу в скорую и увезли. Посочувствовали с мужем, на следующий день приходим - дедок с пластырем на носу - уже на лыжах в шлеме. Их не переделать - незнай за смертью туда ходят
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#9 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:54
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1284|0)
Публикаций: 511
Комментариев: 5 416
Хороший сленг кого угодно остановит, и поможет, и направит. blush +++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
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