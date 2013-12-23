Таёжный домовой

Lynx Просмотров: 439 Комментарии: 6 +14 Вчера, 18:01 by

Я долго размышлял: выставлять ли вообще этот материал на всеобщее обозрение (и, соответственно, обсуждение), но все же решился... Поэтому прошу проявить хотя бы минимальную лояльность и сдержанность в комментариях, поскольку мне реально было непросто решиться на этот шаг...Мы с Евгением вернулись с озера, именинник Александр мирно посапывал во сне, Павел разогрел ужин, мы втроем сели за стол и открыли холодную бутылочку, чтобы заочно поздравить Саню с днюхой... Евгений выпил пару стопок, закусил и тут же ушел спать.Оставшись вдвоем, мы с Павлом мирно сидели, разговаривали «за жизнь», строили тактические планы на завтрашнюю рыбалку, подливали по пять грамм, обильно закусывали... Выпито было всего полбутылки, причем, учитывая, что нам еще Евгений помогал...Вдруг с края стола пустая чистая стопка начала ползти по столу. Это произошло не мгновенно, а примерно две секунды. Стопка с шелестом ползла по столу... Она проползла примерно 50 сантиметров и остановилась точно по центру стола!..Все это время, от начала ее движения и до полной остановки, мы с Павлом «в упор» наблюдали за ее перемещением. У Павла глаза вылезли поверх очков!Себя со стороны я не видел, но уверен, что видок у меня был – не хуже!..- Ты ЭТО видел?! – выдавил из себя Павел.- Паша, я ЭТО вижу! А ну-ка, быстро налей домовому!.. - промычал я.Просить об этом Павлика два раза не пришлось!.. Налили домовому в передвинутую им стопку, а рядом положили печенюшку.Хочется отметить, что во время этого события, как и во время двух последующих, нас не покидало чувство присутствия кого-либо или чего-либо, также было чувство сильного удивления. А вот чувства страха или тревоги – не было. Поэтому, если какая-то сущность там все же была, то, скорее всего, по характеру она добрая и незлобливая. К тому же я уверен, что мужская (женская бы от водки, скорее всего, отказалась).На вторую ночь нашего пребывания на базе я проснулся примерно в 3 часа. Ребята спали. Опять было сильное чувство, что, кроме нас, на базе есть кто-то еще... Над обеденным столом, который находился от меня примерно в четырех метрах, на уровне человеческого роста, над полом висел бело-молочный шар со слегка размытыми границами, размером он был с теннисный мяч...Я протер глаза – шар не исчез. Я смотрел на шар, а он, видимо, на меня. Чувства страха и тревоги не было, но было явно не по себе, такого в жизни я еще ни разу не видел!Мелкими и плавными скачками (по 10-15 сантиметров) шар начал движение в мою сторону и остановился в метре от моей кровати. Я еще раз протер глаза – шар не исчез...Поскольку бывает, что ночью приходится выходить из избушки, я всегда держу под подушкой светодиодный фонарик. Включил фонарик и направил его на шар. Ничего нет. Камин, мебель, вся та же обстановка. Выключил фонарик – шар висит в том же месте. Повторил так несколько раз – при включении света шар исчезал, при выключении висел на том же месте… Мне стало явно не по себе.Я встал и вышел на улицу. Все небо было затянуто тучами, не было ни звезд, ни луны. Покурил... Вернулся в избу, выключил фонарик – шара уже не было, и более он не появлялся...Акцентирую ваше внимание на том, что внешнего естественного освещения, звезд и луны не было, а на камине не было предметов, которые могли бы бликовать...Вечером второго и третьего дня пребывания на базе, мы парились в баньке. Банька небольшая, но уютная и жаркая.На третий день Евгений заправил нам генератор и опять уехал.Мы круто попарились, вернулись в избу и сели ужинать.Освещение на базе обеспечивается генератором (при работе генератора), а когда он отключается – светодиодными гирляндами от аккумулятора. В разгар ужина заглох генератор, а через пару минут автоматически включилось светодиодное освещение. Мы подумали, что просто кончился бензин в бачке генератора, все идет в штатном режиме, и продолжили радоваться жизни и наслаждаться ужином.Каково же было наше удивление, когда утром мы обнаружили, что:1. Бачок генератора полон больше половины;2. Шнур генератора выдернут из розетки (а она очень тугая!);3. Брезентовая сумка с ключами и ЗИПом лежит на тропинке, к генератору открытая, а ключи разбросаны по тропинке.Думаю, что ни одна зверюшка не подойдет к очень громко работающему генератору, не вытащит из него розетку, а также не станет шакалить в промасленной сумке с ЗИПом.Вот такие дела.Евгений же на наш вопрос о том, есть ли у него на базе домовой, хитро ухмыльнулся и ответил: «Пока вы не приехали - не было…». Но чувствовалось, что он явно чего-то недоговаривает...Однако, если что-то и есть такое на его базе, то оно доброе и незлобливое. Возможно, это изюминка этой базы...

Ключевые слова: База рыбалка изба домовой шар

Другие, подобные истории: