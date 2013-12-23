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Истории из жизни

Таёжный домовой

Я долго размышлял: выставлять ли вообще этот материал на всеобщее обозрение (и, соответственно, обсуждение), но все же решился... Поэтому прошу проявить хотя бы минимальную лояльность и сдержанность в комментариях, поскольку мне реально было непросто решиться на этот шаг...

Таёжный домовой

Эпизод 1
Мы с Евгением вернулись с озера, именинник Александр мирно посапывал во сне, Павел разогрел ужин, мы втроем сели за стол и открыли холодную бутылочку, чтобы заочно поздравить Саню с днюхой... Евгений выпил пару стопок, закусил и тут же ушел спать.

Оставшись вдвоем, мы с Павлом мирно сидели, разговаривали «за жизнь», строили тактические планы на завтрашнюю рыбалку, подливали по пять грамм, обильно закусывали... Выпито было всего полбутылки, причем, учитывая, что нам еще Евгений помогал...

Вдруг с края стола пустая чистая стопка начала ползти по столу. Это произошло не мгновенно, а примерно две секунды. Стопка с шелестом ползла по столу... Она проползла примерно 50 сантиметров и остановилась точно по центру стола!..
Все это время, от начала ее движения и до полной остановки, мы с Павлом «в упор» наблюдали за ее перемещением. У Павла глаза вылезли поверх очков!
Себя со стороны я не видел, но уверен, что видок у меня был – не хуже!..
- Ты ЭТО видел?! – выдавил из себя Павел.
- Паша, я ЭТО вижу! А ну-ка, быстро налей домовому!.. - промычал я.
Просить об этом Павлика два раза не пришлось!.. Налили домовому в передвинутую им стопку, а рядом положили печенюшку.

Хочется отметить, что во время этого события, как и во время двух последующих, нас не покидало чувство присутствия кого-либо или чего-либо, также было чувство сильного удивления. А вот чувства страха или тревоги – не было. Поэтому, если какая-то сущность там все же была, то, скорее всего, по характеру она добрая и незлобливая. К тому же я уверен, что мужская (женская бы от водки, скорее всего, отказалась).

Эпизод 2
На вторую ночь нашего пребывания на базе я проснулся примерно в 3 часа. Ребята спали. Опять было сильное чувство, что, кроме нас, на базе есть кто-то еще... Над обеденным столом, который находился от меня примерно в четырех метрах, на уровне человеческого роста, над полом висел бело-молочный шар со слегка размытыми границами, размером он был с теннисный мяч...
Я протер глаза – шар не исчез. Я смотрел на шар, а он, видимо, на меня. Чувства страха и тревоги не было, но было явно не по себе, такого в жизни я еще ни разу не видел!

Мелкими и плавными скачками (по 10-15 сантиметров) шар начал движение в мою сторону и остановился в метре от моей кровати. Я еще раз протер глаза – шар не исчез...
Поскольку бывает, что ночью приходится выходить из избушки, я всегда держу под подушкой светодиодный фонарик. Включил фонарик и направил его на шар. Ничего нет. Камин, мебель, вся та же обстановка. Выключил фонарик – шар висит в том же месте. Повторил так несколько раз – при включении света шар исчезал, при выключении висел на том же месте… Мне стало явно не по себе.
Я встал и вышел на улицу. Все небо было затянуто тучами, не было ни звезд, ни луны. Покурил... Вернулся в избу, выключил фонарик – шара уже не было, и более он не появлялся...

Акцентирую ваше внимание на том, что внешнего естественного освещения, звезд и луны не было, а на камине не было предметов, которые могли бы бликовать...

Эпизод 3
Вечером второго и третьего дня пребывания на базе, мы парились в баньке. Банька небольшая, но уютная и жаркая.

Таёжный домовой
Таёжный домовой

На третий день Евгений заправил нам генератор и опять уехал.
Мы круто попарились, вернулись в избу и сели ужинать.

Освещение на базе обеспечивается генератором (при работе генератора), а когда он отключается – светодиодными гирляндами от аккумулятора. В разгар ужина заглох генератор, а через пару минут автоматически включилось светодиодное освещение. Мы подумали, что просто кончился бензин в бачке генератора, все идет в штатном режиме, и продолжили радоваться жизни и наслаждаться ужином.
Каково же было наше удивление, когда утром мы обнаружили, что:
1. Бачок генератора полон больше половины;
2. Шнур генератора выдернут из розетки (а она очень тугая!);
3. Брезентовая сумка с ключами и ЗИПом лежит на тропинке, к генератору открытая, а ключи разбросаны по тропинке.

Думаю, что ни одна зверюшка не подойдет к очень громко работающему генератору, не вытащит из него розетку, а также не станет шакалить в промасленной сумке с ЗИПом.
Вот такие дела.
Евгений же на наш вопрос о том, есть ли у него на базе домовой, хитро ухмыльнулся и ответил: «Пока вы не приехали - не было…». Но чувствовалось, что он явно чего-то недоговаривает...

Однако, если что-то и есть такое на его базе, то оно доброе и незлобливое. Возможно, это изюминка этой базы...
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Вчера, 18:01 by LynxПросмотров: 439Комментарии: 6
+14

Ключевые слова: База рыбалка изба домовой шар

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:12
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 51
Комментариев: 2 325
Точно, на базе есть шальная «изюминка».
Фотографии классные.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: conjure one
Вчера, 19:18
+5
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 929
если какая-то сущность там все же была, то, скорее всего, по характеру она добрая и незлобливая.


да и выпить-закусить она явно не против)

Забавные истории, +++ blush
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: odinokiy putnik
Вчера, 20:24
+3
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Комментариев: 211
Думаю, что у базы есть свой хозяин. Плюс, конечно.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 20:41
+3
Группа: Авторы
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Комментариев: 3 285
Мог и Леший пошутить. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#5 написал: Tigger power
Вчера, 22:50
+2
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Скорее леший)+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:08
+1
Группа: Журналисты
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Комментариев: 5 416
Прикольно! Я бы на этой базе побывал и в баньке этой тоже! blush +++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
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