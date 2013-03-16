Домовой или кто-то другой?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:34

Марфуша Просмотров: 416 Комментарии: 4 +10 Сегодня, 02:34 by

Описанные события произошли в разный временной период, но более-менее логическое объяснение получили недавно.В нашей квартире, кроме нас, проживают ещё кошка и собака. Собака - той-терьер, она у нас даже не мини, а скорее - микро. В холке всего сантиметров 20. Соответственно, прыгать высоко она не может, и одолеть диван ей не по силам.Это небольшое отступление даст вам понять, что самые простые объяснения были отметены сразу.Буквально пару дней назад мы с мамой, как и обычно, сидели и пили чай на кухне. Боня сидела у мамы на руках и терпеливо ждала вкусняшек.Вдруг собака пулей спрыгнула на пол и начала рычать, глядя в угол (повторюсь, из-за размера собаки такое поведение ей несвойственно. Её как поднимали, так и спускали с дивана сами). Попытались её успокоить и взять на руки, но собака отбегала, не отводя взгляда от угла, и продолжала рычать. Минуты через три её отпустило, и она как ни в чем не бывало попросилась обратно на руки.Ладно мне стало не по себе, ведь я - человек крайне суеверный, но в таком же недоумении пребывала и мама.Но это присказка. За два дня до этого меня напрягла ещё одна ситуация.Было часа три ночи, муж посапывал рядом, а мне как всегда не спалось. Лежала я себе спокойно и рассматривала потолок, когда услышала, как хлопнула дверь в нашу комнату. Меня это сначала не удивило, поскольку, когда наша кошка заходит к нам в комнату, открывая дверь головой, то происходит характерный звук, а далее стук коготков по ламинату.Напрягаться я начала тогда, когда не услышала, как, собственно, заходит кошка. Через несколько секунд звук хлопнувшей двери последовал снова, а затем опять. И так раз пять. Сразу же после последнего хлопка мой годовалый сын разразился истерикой.Когда я вскочила его успокаивать, меня ещё больше удивило то, что я задела мирно спящую кошку, которая, собственно, и не проснулась - значит дрыхла уже давно.Казалось бы, всё можно легко объяснить: сквозняк и ребёнок, который проснулся ночью - вообще ничего удивительного. Но, когда знаешь в своей квартире каждый шорох и знаешь своего ребёнка, это настораживает. Каких бы сквозняков не было, дверь ни разу не хлопала. Для сквозняков, которые могут быть в нашей квартире, она слишком тяжёлая. Да и ребёнок ночью обычно не просыпается, а если ему что-то и приснилось, он обычно начинает хныкать, а тут прямо истеричный плач.После ситуации с собакой я сразу поведала маме эту историю, за что получила, как говорится, вишенку на торт. Мама мне сразу поверила, хотя лично я думала, что мне опять скажут, что я перечитала историй.Вернёмся к нашей "вишенке". Ей оказалась история от мамы. Лет за пять до этого, когда мой папа был ещё жив, он стал свидетелем довольно странного происшествия. Ночью, когда он был дома один, он встал в туалет. В коридор надо пройти через зал, в котором, собственно, сейчас мы с мужем и спим. Глазам отца предстала пугающая картина: наша Боня, которая была ещё щенком, подлетала над полом на уровень метра полтора, как будто её подкидывали. Папа громко выругался, и тут же всё прекратилось. Собака плавно оказалась на полу.С мамой мы сошлись на мнении, что это домовой. Это все-таки менее пугающе.Вот что это всё было? Домовой? Что-то другое? Или мы всей семьёй глючим? Ваши версии?

Ключевые слова: Домовой собака дверь стук авторская история

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