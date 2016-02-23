В плену у вампира

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:46

Сделано_в_СССР Просмотров: 782 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 02:46 by

Сколько снято фильмов про вампиров, которые живут вечно да попивают кровушку! Смотрят чудаки все это безобразие, еще и радуются непонятно чему. Никому в голову не придет поставить себя на роль загубленного человека. Все почему-то сочувствуют вампирам, а не людям, подобным себе. Все от повального одурения, до которого нас вампиры и довели. Не те вампиры, которые бегают в средневековых плащах, спят на потолке и проявляют аристократическую утонченность поведения. Это все художественные вымыслы. Хочется человечеству любое явление обрядить в понятную глазу форму! Потому мы и придумали человекообразных вампиров, хотя на деле все не так. Я это поняла отчетливо, когда меня задело лично.Ну, так вот. С Настей, подругой, я встречалась редко, хотя перезванивались частенько. Зазывала она меня в гости, но мне было некогда. И потому ощущалось легкое чувство стыда. Но, кроме работы, донимала меня еще и растущая усталость. Думала я взбодриться посредством общения с мужским полом, зарегистрировалась на сайте знакомств, но скука не исчезла. Не нравился никто на сайте. Всем только интим подавай, а скучающая душа моя никого не интересовала. Обреталась я там лишь потому, что было чувство: «Рано или поздно найдешь подходящего доходягу, который тоже зарегистрировался от нечего делать, а не от неуемного здоровья, когда запросы организмов так и прут, потрясая мир грубостью!».Доходяги не появлялись, и я мучилась одна, в безысходной тоске теряя силы. От этой тоски стала я квелая, и в памяти начали появляться провалы. Я работаю официанткой в кафе. Иногда навалятся клиенты, только успевай метаться! Память и прыть нужны с профессиональной точки зрения, но именно они таяли все стремительней.Огромный прокол прогремел громом небесным. Пришла компания, я приняла заказ, начала обслуживать. Шло все механически, как положено, пока я не застигла саму себя за недопустимым занятием. Оказывается, я забрала шашлык на стойке, а провал в памяти застиг меня, когда несла его к столику клиентов. Когда вынырнула из провала, оказалось, что стою посреди зала и ем тот чертов шашлык! Вот тогда и одолела меня такая тоска, что я решила поехать к Насте.Примчалась к ней, с порога начала плакаться.Настя заметила:— Сильно ты сдала! Совсем осунулась.Пришлось вспомнить и про апатию:— Видно, годы начали сказываться. Я против стресса и утомляемости принимаю витаминные препараты, а толку нет!— Не в таблетках здоровье, — ответила Настя. — Надо тебя посмотреть на предмет паразитических сущностей.Эта ее идея замысловато переплелась с предложением выпить настоечку на полыни за встречу. Травами Настя всегда увлекалась. Наберет с лета разных травок, наделает из них неизвестно чего.Вот и теперь поставила настоя здоровенную бутыль с коричневой жидкостью:— Здесь у меня настойка полыни, да не какой-нибудь чернобылки, а настоящей! Чем полынь от чернобылки отличается? У настоящей полыни ствол зеленый, а листья благородного седого оттенка. Я ее настаиваю на водке не менее 1,5 месяца, а теперь уж и больше набралось. Полынь помогает вглядываться в невидимую суть явлений, выводит на чистую воду спрятанные от невооруженного глаза сущности. Садись, попробуем.Сели мы за стол и выпили по 50 грамм той жидкости. Сначала я не особо морщилась. Нормальная настойка, на первый взгляд, но на третьем выдохе после отпития вышла из меня полынная горечь, да не просто вышла, а поперла из нутра наружу. Даже дыхание перехватило от букета горького, словами невыразимого.Пытаюсь я вдохнуть, а самой страшно, ведь и выдыхать придется!Настена смотрит пристально:— Тяжко? Это неспроста. На полыни, между прочим, делают настоящий абсент. Про фею абсента слыхала? Считается, будто полынь имеет психотропные свойства и способствует раскрытию чувственного восприятия мира посильней, чем конопля. Но это все пустая реклама. В тот фабричный абсент, который зеленого цвета, добавляют всякую химию. Настоящая настойка на полыни должна быть коричневой. Давай-ка еще накатим!Как обычно водка пьется? Первая колом, вторая соколом, а третья — малой пташечкой. С полынной настойкой дело обстоит наоборот. Каждая следующая рюмка давалась мне с нарастающим трудом. Я бы рекомендовала эту жидкость всем, кто хочет отвыкнуть от алкоголя. Никогда ею не напиться до свинского состояния. После третьей рюмки Настя ткнула в меня пальцем и говорит:— Вижу паразита! Вон он, к твоей шее присосался. Да это же вампир! Ты, судя по всему, в плену у него уже полгода!Я слыхала про вампиров. Энергетических. Именно так называют людей с паразитическими свойствами характера. Они провоцируют на плохое настроение, на резкую реакцию, портят окружающим жизнь, чтобы самим наслаждаться и злобно пухнуть на чужих истрепанных нервах. В данном случае людей вокруг нас с Настей не было. Вдвоем мы с ней за столом сидели. Где же вампир? Не успела я проникнуться сомнениями и расправиться с очередным накатом полынной горечи изнутри, как начала сознавать правоту Настиных слов. Действительно, все время, пока из меня уходили силы, что-то меня сосало, грызло исподволь. Внимания на то мне обращать не хотелось по странному свойству человеческого мышления. Мы не хотим видеть то, к чему не привыкли. Мозг отказывается воспринимать то, чему не знает объяснений. То же самое и у меня было до поры, а тут начали приоткрываться глаза.Вдруг Настя запела:— Полынь стеной растет, стоит в полях теплынь. Твой голос будто мед, а все равно полынь! От той полынь-травы, ох, нету сладости, а от людской молвы, ох, нету радости…И так исполнила всю песню Майи Кристалинской. Я не знала слов, но вдруг заплакала, ощутив полной мерой горечь постигшего меня несчастья. Настя, как мудрый терапевт, резко перешла от песен к наставлениям:— Писатель прошлого века Даниил Андреев называл эти сущности элементалями, поскольку они очень простые, хотя обладают своеобразным мышлением, подчиняются природным обстоятельствам и проявляют характеры организованных личностей. А вот современные ученые отрицают очевидное. К примеру, продолжают гадать и строить гипотезы о том, что есть шаровая молния, но категорически не хотят признать в ней наличие разума. Если бы шаровые молнии не проявляли себя зримо, то их бы вовсе не замечали. Отличие между живой сущностью и механическим проявлением природы до сих пор является непреодолимой загадкой. Мы пытаемся подобрать критерии, но всякий раз они оказываются неполными. Сухая логика буксует! Она слабовата для этого дела. Нужен духовный, чувственный взгляд. Так, от полынной настойки у тебя чувства развернулись для восприятия, и что ты чувствуешь?Неожиданно для себя я ляпнула:— Чувствую, что вампир, который на мне, на самом деле мужик!— Правильно! — одобрила меня Настя. — Вампиры бывают как мужскими, так и женскими. Это им нужно для размножения. Он к тебе присосался, тянет из тебя соки, а сам растет и мужает. Скорей всего, погонит тебя на сайт знакомств, если уже не погнал. Сама не заметишь, как начнешь делать то, чего тебе вовсе не нужно, а это ему надо столкнуть тебя с мужиком, который тоже в плену у вампира, но другого пола. Тогда они размножатся и начнут своих вампирских детишек подсаживать куда ни попадя.Страшно мне стало, тем более что сайт знакомств уже оказался задействован в моей жизни, хотя Анастасии про это я не говорила. Значит, и вправду узрела она, у кого я в плену! Но как же мне самой увидать его? Переборола я страх в себе и выпила еще. Одна пила. Настя отказалась, говоря:— У меня душевное зрение уже достаточно раскрылось, чтобы понять, что за гадость!А вскоре я и сама смогла различить его присутствие на себе. Сидит на шее нечто. Иногда перемещается на другие части тела, но делает это крайне медленно, словно улитка или ползучий гриб. Он и кожей-то не ощущается. Сущность бестелесная, а поди ты!— Элементаль, — задумчиво произнесла Настя, — обладает примитивным сознанием, но захватывает в плен такое высокоорганизованное существо, как человек. Паразиты всегда примитивнее тех, за счет кого живут. Так устроена природа. Вирус примитивнее бактерии, бактерия примитивнее червя, червь примитивнее животного. Притом вся мировая мифология выворачивает эту истину наизнанку. Художественные произведения награждают вампиров способностью переживать и мыслить критически, а ведь это нелогично!— Пока ты размышляешь, меня поедом едят! — возмутилась я Настиным рассуждениям. - Я тебе подруга или бактерия?Настю моё раздражение не задело. Она продолжала говорить неспешно, забивая в мой мозг каждое слово:— Осиновые колы, чеснок и серебряные пули относятся не к реальности, а к тем же мифическим историям, как волшебные палочки с коврами-самолетами. Реального освобождения от вампира можно добиться, лишь опустошая сознание.— Ты мне предлагаешь идиоткой сделаться? — уточнила я, отчего Настя рассмеялась:— Идиотки тоже умней, чем элементали. Это по тебе видно… ну, не обижайся. У меня хороший сенсей по йоге. Давай, записывайся в секцию. Первым делом научишься освобождать сознание. Пока ты медитируешь, твое личное, хорошо организованное, но эгоистичное сознание растворяется во Вселенной. В этом состоянии ты становишься неотличима для вампира от окружающего пространства. Не сразу, но постепенно ты его обманешь. Уж если человечьего ума не хватает, чтобы отличить живое от неживого, куда уж примитивему вампиру? Грубо говоря, мы его обманем!».Ходить на йогу мне было лень. Я поинтересовалась, есть ли альтернативные методы, на что Настя флегматично ответила, что вампир отвалится в случае крайнего алкоголизма, наркомании или моей клинической смерти. Сознания-то не будет, а именно оно работает маяком, притягивающим вампира, но есть риск, что вслед за этими действиями придет и настоящая моя кончина. Такой перспективы я для себя не хотела, вот и записалась на йогу. Хожу уже года 2. Не сразу я научилась освобождать сознание, но все-таки сумела. Вампир от меня отвалился, но точно сказать, когда это произошло, я не могу.Валентина Д., 39 лет.КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА:Мир энергетических сгустков довольно разнообразен и обширен и до сих пор мало изучен не только официальной наукой, но даже и различными направлениями эзотерики. Японские синтоисты говорили на этот счет: «Во Вселенной множество богов, и они роятся словно пчелы». Не делая принципиального различия между добрыми и демоническими сущностями, древние учителя учили тому, как гармонично расположить самого себя в этом наполненном разными сущностями пространстве, чтобы избежать столкновений с эфирными паразитами иными словами — демонами. Йога в этом плане — хороший помощник. Также бороться с элементалями помогает физическая активность.Михаил Сотников. Эзотерик, демонолог.

Ключевые слова: Вампир усталость йога настойка

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