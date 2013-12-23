У шкафа тяжёлый характер

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:41

Balzac Просмотров: 226 Комментарии: 6 +7 Вчера, 21:41 by

Катерина, её приятель и я решили открыть художественный салон. Оба моих друга — художники- реставраторы, занимаются антиквариатом. Я рисую пейзажи и портреты акварелью, картины успешно продаются.Выбрали подходящее здание, практически в центре города. Раньше там находилась адвокатская контора некого господина Козлюковского. П. Н., о чём свидетельствовала табличка на двери. Хозяин умер, а вступившая в наследство дочь решила всё распродать быстро и почему-то до странности дешево. С одним условием: вместе с мебелью! Помещение нам понравилось сразу: две очень большие комнаты, затем длинный коридор, за ним маленькая комнатушка, совмещённый санузел и крохотная кухонька на первом этаже старинного особнячка. Довольно приличный ремонт, прекрасная, в отличном состоянии дубовая мебель, вероятно 50-60 годов прошлого века. Антонина Игоревна, наследница адвоката, вела себя несколько неадекватно.— Меня от этого хлама тошнит, видеть его не могу! А самый противный обитатель комнаты — вот этот урод! — она пнула ни в чём неповинный шкаф ногой. От сильного удара дверца со скрипом приоткрылась, и из шкафьего тёмного нутра со скрипом выдвинулся ящик и достаточно ощутимо задел меня по ноге. — Вот! Видите! Сволочь такая! Ему бы только больно людям сделать! Ненавижу его! Такой же противный, как старый хрыч!«Нормально так тётка отзывается о покойном отце!» - подумала я.После оформления всех документов Антонина предложила:— Девочки, а давайте с вами хлопнем по рюмашке? Отметим удачную сделку! Завтра утром я уезжаю домой, до невозможности хочется накатить по маленькой. Не одной же это делать?Мы согласились. Устроились на открытой веранде небольшого ресторанчика, заказали коньяк, так как дамочка заявила, что это самый что ни есть женский напиток.— Вас, наверное, удивило, что я так отношусь к папаше? А дело в том, что он мне — отчим, просто удочерил в десять лет. Жлоб, жмот, тиран и козёл! Я с самого детства его терпеть не могла. Он и маму в могилу свёл своими постоянными упрёками, а меня сбагрил в интернат. Ни разу за всё время обо мне не вспомнил! Да, видать, ещё и помирать не собирался, иначе бы завещание оставил, а так... больше наследников у этого гада нет... А мне от него ничего не нужно! Я удачно вышла замуж, свой бизнес имею, решила всю эту сумму на благотворительность пустить…Мы выпили ещё пару бокалов.— А шкаф… Это вообще мерзавец! Такой же, как его хозяин. Меня с первого дня ненавидит, да и всех остальных людей тоже! Когда его привезли, первое, что он сделал, ударил меня полкой, которая внезапно из него вывалилась. Я как-то подслушала нечаянно, что в этом шкафу заключён какой-то демон, и подчиняется он только хозяину шкафа…Мы с Катькой пили меньше, чем она, были трезвее и с удивлением её выслушивали.— Мой вам совет: продайте эту рухлядь кому-нибудь! Вы знаете, что папашка хранил в этом шкафу? Важные документы: кто и сколько ему должен, кого защищать и выиграть, а кого можно обобрать до нитки!— М-да, интересная тётка…. А что по поводу мебели думаешь? — поинтересовалась у меня подруга, после того как мы расстались с Антониной.— Решай сама. Но, мне кажется, всю мебель нужно оставить…Петя, жених Катюхи, был в отъезде, а она начала наводить порядки в офисе адвоката. Я забежала к ней на следующий день около восьми вечера. Через весь лоб у подруги шла приличная ссадина.— Это ещё что такое? Накидалась вчера вечером от радости?— Меня шкаф этот дверью ударил. У него и правда злобный характер. Я уже начинаю верить Антонине…— Ты ещё не протрезвела?— Я ничего не пила!.. Вчера мыла окна в той комнате и ударилась об ножку шкафа. Выругалась от боли, естественно. А он хрясь — и открыл дверцу. Прямо мне в лобешник!— Мне кажется, что ты слишком близко к сердцу приняла рассказ наследницы!— Ленка, оставайся ночевать, а? В гостиной есть большой диван, мы поместимся, а постель и одеяло я из дома вчера принесла. Посидим, вина выпьем, помечтаем…Уговорила! Мы поболтали, выпили по бокалу вина и улеглись спать. Около двенадцати дверцы шкафа с мерзким скрипом распахнулись… Потом снова захлопнулись. Сами! И так несколько раз. Сквозняков не было, и мы подумали, что они просто плохо закреплены.— Сейчас в них какую-нибудь бумажку вставлю, чтоб не открывались.Включив свет, потопала к шкафу и увидела нацарапанное на стенке изнутри слово «козёл». Естественно, стала хохотать. Вдруг полка вывалилась и ударила меня по ноге.— Ну, убедилась? Вызывай такси, поедем к тебе спать! — испуганно прошептал Катерина.Утром мы снова поехали в офис, продолжить уборку. Катька вдруг заявила:— Давай выложим в инет объявление о продаже мебели? Может, кто-то купит! Боюсь я этого шкафа…— А Петя твой как отреагирует? Мы же ему уже похвастались!— Скажем ему, что эту чёртову мебель жучок пожрал! Типа, шкафоед какой-то!Дверцы шкафа стали снова отвратительно поскрипывать и открываться. Мы еле успели отскочить…На сайте, помимо нашего объявления и фоток, было написано: «Предлагайте вашу цену!». Покупатель нашёлся быстро. И цену дал очень хорошую. Приехали грузчики, стали выносить мебель. Подошла очередь злобного монстра.— Подождите, — крикнула я. — К шкафу прилагается вот это!Я отодрала табличку с надписью «Адвокат Козлюковский П. Н.» и сунула её в один из ящиков.— Убирайся отсюда вместе со своим хозяином!Нужно ли говорить о том, что грузчики смотрели на меня, как на сумасшедшую, а шкаф клацнул дверкой, словно зверь зубами. Но я успела вовремя отдёрнуть руку со словами:— Вон отсюда! Ты здесь больше не живёшь!

Ключевые слова: Наследство адвокат демон старый шкаф

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