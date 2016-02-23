То, что сидело в темноте

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:03

pasanoic543 Просмотров: 285 Комментарии: 7 +12 Сегодня, 14:03 by

Доброго времени суток, дорогие читатели. На протяжении долгого времени являюсь читателем данного сайта и никак не решался опубликовать свою историю, но вот все-таки переборол себя, потому выношу на ваш суд то, что со мной произошло десять лет назад.Я увлекаюсь рыбалкой, и, как предполагает данное увлечение, ранние подъемы и выезды на водоемы - вполне нормальное явление. Вот в один такой ранний выход из дома со мной произошло следующее.Рано утром, собравшись и приготовив сумки, спиннинги, пакет с резиновыми сапогами, я выдвинулся навстречу своему любимому занятию. Выходил не затемно, за окном уже было светло, но солнце ещё не встало, было около 4:30 утра. Жил я на тот момент в панельной девятиэтажке и спускался на лифте. Зачастую на этажах перегорали лампочки, по причине сего освещение было довольно скудным, а на первом этаже, в условии отсутствия окон, освещения не было вовсе.И «звезды сошлись»… лампа на первом этаже была перегоревшей. Происходящее далее длилось максимум секунд 5, но все, что я опишу, мой мозг обработал так, как будто прошло минуты 4.Итак, двери лифта открылись на первом этаже, свет упал на пол и противоположную стену с почтовыми ящиками, находящуюся в двух с половиной метрах передо мной. Помещение первого этажа представляло прямоугольник, выход из лифта находился по центру одной из длинных его сторон, по правую руку находилась лестница на этажи вверх и вниз к выходу. По левую руку - дверь предбанника к квартирам первого этажа, создающая тупик.Сделав шаг вперед, я все ещё находился на освещенной части светом из лифта, с правой стороны с лестницы был незначительный свет, а вот по левую руку темнота, но света из лифта хватило, чтобы незначительно осветить очертания того, что сидело на полу, в 10 сантиметрах от моей ноги… Высотой не более метра, добрые сантиметров 60, из которых было… назовем это лицом. Грязные черно-седые волосы падали с самой макушки на пол, в прическе присутствовали и жирные кудри, и волосы, сбившиеся колтунами. Не было понятно, имеются ли какие-либо предметы одежды на данном существе, так как было похоже, что волосы переходят то ли в лохмотья, то ли существо и было прикрыто частично своими волосами. Из-под волос виднелись неестественно длинные и костлявые руки. Плечевая часть была скрыта под волосами, локти касались пола, а предплечье и кисти уже на нем лежали. Огромное и вытянутое костлявое лицо, напоминающее старушечью маску, было очень морщинистым; огромные провалы глаз, но самих глаз видно не было. Ноги также отсутствовали.Я был в оцепенении. Как только я увидел все, что описал выше, мой мозг начал подбирать варианты, чтобы как-то защитить мой разум от происходящего: бомж и алкаш, ну или старушке плохо стало. И каждый раз разум упирался в одну из деталей: то неестественно длинные руки, то отсутствие ног, то размер головы. И когда мозг не смог оправдать рациональность данного создания, меня пробил ужас - именно тот, который неоднократно описывался во многих историях на данном сайте. Он был ледяной и липкий, душераздирающий, каждый волосок на теле зашевелился.И тут я уловил еле заметное начало поворота головы в мою сторону. Как я говорил выше, все эти размышления и осмотр пролетели по факту за 5 секунд. Я не стал дожидаться развития событий, я просто со всеми громоздкими баулами вылетел из подъезда, добежал до противоположного угла дома и уже остановился ждать товарищей.Руки у меня тряслись, но на этом все. На улице рассвело, пели птицы, и некоторые люди спокойно выходили на работу (тем, кому рано вставать).Неоднократно после этого, в темное время суток, я боялся заходить в подъезд, если там нет света. И очень долго переживал случившееся, лишь сейчас, спустя много лет, когда есть уже смартфоны с фонариками, я не опасаюсь подобной неожиданной встречи.Всем огромное спасибо, что дочитали историю до конца. Был бы рад, если бы кто-то мог разъяснить, что же это могло быть?С уважением.

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