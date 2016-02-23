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Истории из жизни

То, что сидело в темноте

Доброго времени суток, дорогие читатели. На протяжении долгого времени являюсь читателем данного сайта и никак не решался опубликовать свою историю, но вот все-таки переборол себя, потому выношу на ваш суд то, что со мной произошло десять лет назад.

Я увлекаюсь рыбалкой, и, как предполагает данное увлечение, ранние подъемы и выезды на водоемы - вполне нормальное явление. Вот в один такой ранний выход из дома со мной произошло следующее.

Рано утром, собравшись и приготовив сумки, спиннинги, пакет с резиновыми сапогами, я выдвинулся навстречу своему любимому занятию. Выходил не затемно, за окном уже было светло, но солнце ещё не встало, было около 4:30 утра. Жил я на тот момент в панельной девятиэтажке и спускался на лифте. Зачастую на этажах перегорали лампочки, по причине сего освещение было довольно скудным, а на первом этаже, в условии отсутствия окон, освещения не было вовсе.
И «звезды сошлись»… лампа на первом этаже была перегоревшей. Происходящее далее длилось максимум секунд 5, но все, что я опишу, мой мозг обработал так, как будто прошло минуты 4.

Итак, двери лифта открылись на первом этаже, свет упал на пол и противоположную стену с почтовыми ящиками, находящуюся в двух с половиной метрах передо мной. Помещение первого этажа представляло прямоугольник, выход из лифта находился по центру одной из длинных его сторон, по правую руку находилась лестница на этажи вверх и вниз к выходу. По левую руку - дверь предбанника к квартирам первого этажа, создающая тупик.

Сделав шаг вперед, я все ещё находился на освещенной части светом из лифта, с правой стороны с лестницы был незначительный свет, а вот по левую руку темнота, но света из лифта хватило, чтобы незначительно осветить очертания того, что сидело на полу, в 10 сантиметрах от моей ноги… Высотой не более метра, добрые сантиметров 60, из которых было… назовем это лицом. Грязные черно-седые волосы падали с самой макушки на пол, в прическе присутствовали и жирные кудри, и волосы, сбившиеся колтунами. Не было понятно, имеются ли какие-либо предметы одежды на данном существе, так как было похоже, что волосы переходят то ли в лохмотья, то ли существо и было прикрыто частично своими волосами. Из-под волос виднелись неестественно длинные и костлявые руки. Плечевая часть была скрыта под волосами, локти касались пола, а предплечье и кисти уже на нем лежали. Огромное и вытянутое костлявое лицо, напоминающее старушечью маску, было очень морщинистым; огромные провалы глаз, но самих глаз видно не было. Ноги также отсутствовали.

Я был в оцепенении. Как только я увидел все, что описал выше, мой мозг начал подбирать варианты, чтобы как-то защитить мой разум от происходящего: бомж и алкаш, ну или старушке плохо стало. И каждый раз разум упирался в одну из деталей: то неестественно длинные руки, то отсутствие ног, то размер головы. И когда мозг не смог оправдать рациональность данного создания, меня пробил ужас - именно тот, который неоднократно описывался во многих историях на данном сайте. Он был ледяной и липкий, душераздирающий, каждый волосок на теле зашевелился.
И тут я уловил еле заметное начало поворота головы в мою сторону. Как я говорил выше, все эти размышления и осмотр пролетели по факту за 5 секунд. Я не стал дожидаться развития событий, я просто со всеми громоздкими баулами вылетел из подъезда, добежал до противоположного угла дома и уже остановился ждать товарищей.
Руки у меня тряслись, но на этом все. На улице рассвело, пели птицы, и некоторые люди спокойно выходили на работу (тем, кому рано вставать).

Неоднократно после этого, в темное время суток, я боялся заходить в подъезд, если там нет света. И очень долго переживал случившееся, лишь сейчас, спустя много лет, когда есть уже смартфоны с фонариками, я не опасаюсь подобной неожиданной встречи.
Всем огромное спасибо, что дочитали историю до конца. Был бы рад, если бы кто-то мог разъяснить, что же это могло быть?
С уважением.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03 by pasanoic543Просмотров: 285Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Утро лифт темнота существо нечисть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 14:10
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3131|0)
Публикаций: 313
Комментариев: 1 827
У меня тоже был случай, только на самой уже рыбалке, когда я засиделась и не заметила, как стемнело smiley
История жуткая, так вот и ходи на рыбалочку с утреца, надо было эту нечисть за ее ручонки и в котомку - в качестве приманки.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: K_K_K
Сегодня, 14:19
+4
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Публикаций: 0
Комментариев: 99
А не могло быть что этот человек лежал на животе, опираясь на локти? Тогда можно объяснить и короткость тела, и то что предплечья и кисти лежали свободно на полу. Какой-нибудь больной сосед, может и с психическим отклонением, удрал от няньки в подъезд.
Зарегистрирован: 17.09.2013
#3 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 14:52
0
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 052
Да, страшно однако.
Зарегистрирован: 2.09.2013
   
#4 написал: Green Wind
Сегодня, 15:39
+2
Онлайн
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Публикаций: 22
Комментариев: 8 965
Цитата: K_K_K
А не могло быть что этот человек лежал на животе, опираясь на локти? Тогда можно объяснить и короткость тела, и то что предплечья и кисти лежали свободно на полу.


Хорошая версия. Действительно не мог ли это быть полулежащий алкаш какой-нибудь?

Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#5 написал: Gatta_Black
Сегодня, 16:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 353
Цитата: K_K_K
А не могло быть что этот человек лежал на животе, опираясь на локти? Тогда можно объяснить и короткость тела, и то что предплечья и кисти лежали свободно на полу. Какой-нибудь больной сосед, может и с психическим отклонением, удрал от няньки в подъезд.

Вот, у меня это тоже первая мысль была. Но как представлю эту ситуацию... Поражаюсь, что автору хватило смелости выскочить из подъезда, я бы вообще в лифте поселилась. Ну, или в отсутствие лифта в моем доме, драпала бы назад, в квартиру.
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#6 написал: conjure one
Сегодня, 16:06
0
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 820
Если это и был человек, то с явными физическими недостатками. К сожалению, такое встречается. Но описание субъекта из истории слишком уж нерациональное, а точнее, иррациональное. Думаю, не из нашего мира он был всё-таки. За историю +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:10
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Публикаций: 51
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Я утром, и не в темноте, увидев вполне человека, которого сразу не заметила, была весьма напугана, чуть не завизжала. А в этом случае… Хотя, кто меня знает? Может, наоборот, принялась бы рассматривать
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
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