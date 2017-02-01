Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Что бы это могло быть? Домовой?

Все доброго времени суток. Это произошло со мной на днях. Это моя первая история...
Я обожаю животных. У самой дома и кот(породы он не имеет, так как его подобрали с улицы), и собака (щеночек джек-Рассел-терьера). Я человек такой, что прежде, чем списать что-либо на мистик,у пытаюсь найти логическое объяснение, но в этом я никакой логики не нахожу.
Последнее время я стала замечать странное поведение своих питомцев. Кот может остановиться и начать тереться мордочкой о воздух, как будто там кто-то стоит... но там никого нет (по крайней мере, я никого не вижу)! Так же мой пёсик обожает играть в догонялки(только с людьми), а иногда бегает, играет, как будто с кем-то!
Так как я уже не маленький ребёнок, мои родители уехали к кому-то с ночёвкой, а меня оставили одну дома (ехать я сама не захотела). Вечером захотелось чего-нибудь вкусного, и я купила себе шоколада (ну знаете, kinder на восемь порций). И так, я съела три штуки, осталось пять. Я решила застелить постель и лечь спать, но вместо того, чтобы лечь спать в комнате, я решила лечь на кухне. Разложила диван, застелила постель,положила оставшиеся пять конфет на стол и легла спать. Собакин лёг со мной.
Среди ночи я проснулась от шума рядом со мной, я взглянула и в темноте заметила только то, что пёс виляет хвостом. Ещё я услышала, как что-то шуршит, но я не испугалась и подумала , что это кот облизывает пакет (мой котэ любит так делать, а на столе как раз лежал пакет). И с этой мыслью я спокойно заснула.
Утром (родители ещё не приехали) я хотела взять конфету, но заметила, что двух не хватает и фантиков тоже нет...
Это всё чистая правда, конфет я потом так и не обнаружила, у меня есть предположение, что это был домовой, кстати у меня ещё без следа пропали две собачьи миски. Скажите, это мог быть домовой?
Жду комментариев, к критике отношусь спокойно.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 22:55
Сегодня, 22:55 by Mary MiПросмотров: 39Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Домовой питомцы конфеты

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.