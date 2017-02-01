Что бы это могло быть? Домовой?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 22:55

Mary Mi Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 22:55 by

Все доброго времени суток. Это произошло со мной на днях. Это моя первая история...Я обожаю животных. У самой дома и кот(породы он не имеет, так как его подобрали с улицы), и собака (щеночек джек-Рассел-терьера). Я человек такой, что прежде, чем списать что-либо на мистик,у пытаюсь найти логическое объяснение, но в этом я никакой логики не нахожу.Последнее время я стала замечать странное поведение своих питомцев. Кот может остановиться и начать тереться мордочкой о воздух, как будто там кто-то стоит... но там никого нет (по крайней мере, я никого не вижу)! Так же мой пёсик обожает играть в догонялки(только с людьми), а иногда бегает, играет, как будто с кем-то!Так как я уже не маленький ребёнок, мои родители уехали к кому-то с ночёвкой, а меня оставили одну дома (ехать я сама не захотела). Вечером захотелось чего-нибудь вкусного, и я купила себе шоколада (ну знаете, kinder на восемь порций). И так, я съела три штуки, осталось пять. Я решила застелить постель и лечь спать, но вместо того, чтобы лечь спать в комнате, я решила лечь на кухне. Разложила диван, застелила постель,положила оставшиеся пять конфет на стол и легла спать. Собакин лёг со мной.Среди ночи я проснулась от шума рядом со мной, я взглянула и в темноте заметила только то, что пёс виляет хвостом. Ещё я услышала, как что-то шуршит, но я не испугалась и подумала , что это кот облизывает пакет (мой котэ любит так делать, а на столе как раз лежал пакет). И с этой мыслью я спокойно заснула.Утром (родители ещё не приехали) я хотела взять конфету, но заметила, что двух не хватает и фантиков тоже нет...Это всё чистая правда, конфет я потом так и не обнаружила, у меня есть предположение, что это был домовой, кстати у меня ещё без следа пропали две собачьи миски. Скажите, это мог быть домовой?Жду комментариев, к критике отношусь спокойно.

Ключевые слова: Домовой питомцы конфеты

Другие, подобные истории: