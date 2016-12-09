У китихи - китенок...

Tengu Просмотров: 722 Комментарии: 9 +16 Вчера, 15:33 by

Жили-были муж и жена. И семь лет у них не было детей, а жена очень хотела ребенка. Это я не сказку рассказываю, а быль. Дети у них быть могли, но заводить их по ряду медицинских причин боялись. И вот однажды весенней ночью женщине приснился сон. В полной темноте мягкий женский голос неторопливо говорил:- У китихи - китенок... У тигрицы - тигренок... А у тебя...И тут она проснулась. Проснулась и, все еще слыша в голове эхо этого голоса, закончила мысленно:- ...ребенок.Вскоре после этого их с мужем одновременно подвели ее подсчеты цикла и резиновая промышленность СССР. Ну так, двойным ударом, чтобы наверняка. Она забеременела и аборт делать отказалась. Выживаемость этому ребенку предрекали 50% на 50%, и столько же, если не меньше, шансов давали на то, что ребенок будет полностью здоровым. Здоровяка действительно не получилось. Но если живет, учится, работает, путешествует человек, которого могло вообще не быть - разве не классно?...а вообще примет и милых совпадений и без того сна было немало. В новогоднюю ночь того самого года, когда все это случилось, жгли бумажки с желаниями и сыпали пепел в шампанское. Бокалы с желаниями, знаете, наверное, примету. А в ее бокале, невесть как, оказалась маленькая и... живая мушка. Как проснулась посреди зимы, как залетела?..- Ну это точно к живому прибавлению! - шутили те, кто знал, что она хочет детей, но не знал, что препятствует ее желанию.А в преддверии следующего новогодья, когда она была уже беременна, с рынка принесли карпов на ужин. И один из них, когда она взяла его в руки, чтобы почистить, вдруг ожил, забился, засверкал серебряной чешуей. Убить его она, конечно же, не смогла - выпустила в городской пруд. Не знаю, надолго ли это продлило ему жизнь, но куда бы она его еще отнесла в зимнем мегаполисе?... Домашние потом шутили, что она отметила новый год по-вьетнамски - там как раз принято на праздник выпускать в реку карпов, на удачу и на радость.

Ключевые слова: Сон голос ребёнок

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