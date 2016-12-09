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Истории из жизни / Сны

У китихи - китенок...

Жили-были муж и жена. И семь лет у них не было детей, а жена очень хотела ребенка. Это я не сказку рассказываю, а быль. Дети у них быть могли, но заводить их по ряду медицинских причин боялись. И вот однажды весенней ночью женщине приснился сон. В полной темноте мягкий женский голос неторопливо говорил:
- У китихи - китенок... У тигрицы - тигренок... А у тебя...
И тут она проснулась. Проснулась и, все еще слыша в голове эхо этого голоса, закончила мысленно:
- ...ребенок.

Вскоре после этого их с мужем одновременно подвели ее подсчеты цикла и резиновая промышленность СССР. Ну так, двойным ударом, чтобы наверняка. Она забеременела и аборт делать отказалась. Выживаемость этому ребенку предрекали 50% на 50%, и столько же, если не меньше, шансов давали на то, что ребенок будет полностью здоровым. Здоровяка действительно не получилось. Но если живет, учится, работает, путешествует человек, которого могло вообще не быть - разве не классно?

...а вообще примет и милых совпадений и без того сна было немало. В новогоднюю ночь того самого года, когда все это случилось, жгли бумажки с желаниями и сыпали пепел в шампанское. Бокалы с желаниями, знаете, наверное, примету. А в ее бокале, невесть как, оказалась маленькая и... живая мушка. Как проснулась посреди зимы, как залетела?..
- Ну это точно к живому прибавлению! - шутили те, кто знал, что она хочет детей, но не знал, что препятствует ее желанию.
А в преддверии следующего новогодья, когда она была уже беременна, с рынка принесли карпов на ужин. И один из них, когда она взяла его в руки, чтобы почистить, вдруг ожил, забился, засверкал серебряной чешуей. Убить его она, конечно же, не смогла - выпустила в городской пруд. Не знаю, надолго ли это продлило ему жизнь, но куда бы она его еще отнесла в зимнем мегаполисе?... Домашние потом шутили, что она отметила новый год по-вьетнамски - там как раз принято на праздник выпускать в реку карпов, на удачу и на радость.
Вчера, 15:33 by TenguПросмотров: 722Комментарии: 9
+16

Ключевые слова: Сон голос ребёнок

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 16:01
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (978|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 009
Очень теплая и позитивная история) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:01
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (349|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 013
Такая уютная история. Я, конечно, противница примет. Сильно они мне жизнь попортили. Но в этом случае хорошо то, что хорошо заканчивается blush
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: M717
Вчера, 17:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (105|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 694
Позитивно. Требующие "жесткой" мистики вряд ли оценят, но ниточка "оттуда" все же прослеживается. А карпы-караси всегда невероятно живучи, тут все без мистики, рутинно- биологично. Покупаю с лотка на рынке коту мелких карасей, полдня проходит, пока домой довезу, выпускаю в миску с водой - все оживают и живут неопределенно долго. Правда, в пруд я их не ношу, скармливаю питомцу... Такие истории ценны уже потому, что "настоящи" и невыдуманны. Плюс.
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#4 написал: Pmariam
Вчера, 18:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (483|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 162
от меня плюс
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:01
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (888|0)
Публикаций: 405
Комментариев: 2 612
- У китихи - китенок... У тигрицы - тигренок... А у тебя.....ребенок. - всё логично! blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#6 написал: ELEMAT
Вчера, 20:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2030|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 736
Я и так верила в приметы и сны, а после вашей истории ещё больше поверила blush
Автору СПАСИБО И ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#7 написал: Летяга
Вчера, 21:09
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (8959|-3)
Публикаций: 324
Комментариев: 6 513
Трогательная история. Та самая "бытовая мистика", которую так просто не заметить или списать на совпадения. Но она есть!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#8 написал: anfisabell
Вчера, 23:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
+ за доброту и милоту)))
Зарегистрирован: 14.11.2017
#9 написал: Баба Клава
Вчера, 23:27
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2514|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 045
Цитата: M717
Покупаю с лотка на рынке коту мелких карасей, полдня проходит, пока домой довезу, выпускаю в миску с водой - все оживают и живут неопределенно долго.

Не, ну куда енто мир катится? Караси без воды живут, таксы под водой часами дышать теперича могут. Чудеса прям. Наверно скоро конец свету наступит, ей богу...
P.S. Автору плюс за рассказ, очень понравился.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
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