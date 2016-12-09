Пожелания покойных родственников

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:32

Причина: Изменён раздел.

Talisha Просмотров: 61 Комментарии: 1 +3 Вчера, 17:32 by

В 1991 году мне было 19 лет, но я уже вышла замуж и готовилась стать мамой. В роддоме я познакомилась с женщиной по имени Валентина. Валентина была на 20 лет меня старше, она уже рожала и теперь подсказывала нам, молодым, что и как. Одна из мамаш как-то спросила, почему у Вали такие поздние роды, и она рассказала нам свою удивительную историю.У нее на тот момент было трое детей: две дочери и сынишка. Старшей дочери исполнилось 17 лет. Когда Валентина узнала, что забеременела четвертым ребенком, сразу же решила сделать аборт: и возраст, как ей казалось, уже неподходящий, да и поднимать детей по деньгам становилось все труднее.Она, как положено, сдала все нужные анализы и назавтра должна была пойти в больницу прерывать беременность. Легла спать пораньше, чтобы утром не опоздать к врачу. Но ближе к рассвету проснулась от чьего-то голоса, открыла глаза и увидела в комнате свою покойную бабушку. Та стояла и грозила Валентине пальцем:- Ты что это удумала? Не смей! Или всем будет плохо!Валентина замерла на кровати, зажмурила глаза, а когда открыла, то в комнате никого не было. Все это настолько поразило ее, что она все-таки решилась родить четвертого малыша.Мы, молодежь, с удивлением слушали эту историю.Прошло несколько дней, нас всех выписали из роддома, и мы разъехались по домам. Я совсем забыла о Валентине.Вспомнила я о ней 25 лет спустя, когда собиралась поехать отдыхать в санаторий, а моя младшая дочь преподнесла не слишком приятный сюрприз, объявив, что ждет ребенка.Я была просто ошарашена таким известием. Конечно, стала говорить дочке, что о детях еще рано думать, сначала надо закончить учебу в университете, да и парень, от которого она забеременела, поругался с ней и уехал в другой город на заработки. Как же ребенок будет без отца?Ночь после этого разговора выдалась для меня очень тяжелой, уснула я только под утро. И мне приснился мой покойный дед. Он говорил мне:- Прими все, как есть, не меняй ничего, все образуется...Я, конечно, утром встала разбитая, да еще слова деда в голове постоянно крутятся. Муж кое-как успокоил меня и отвез на вокзал. Я села в зале ожидания, пока до поезда было время, и вдруг обратила внимание на пожилую женщину, которая сидела напротив меня.Я смотрела и размышляла, где я могла ее видеть. Женщина эта тоже смотрела на меня и первой решилась подойти. Как только она заговорила, я сразу вспомнила ее - это же Валентина, мы с ней вместе лежали в роддоме!Я стала расспрашивать ее о жизни, о детях. И Валентина мне рассказала, что дети живут хорошо, дочери удачно вышли замуж, сын женился и внуки уже взрослые. Но позвал ее жить к себе только самый младший - тот самый, которого родила по желанию покойной бабушки. Он построил два дома - себе и ей - в одном дворе. Так и живут. А если бы не младшенький, старилась бы в одиночестве.Вскоре объявили посадку на поезд, и я попрощалась с Валентиной. Я сидела и вспоминала ее рассказ в роддоме. Вот как в жизни все получилось - ребенок, который казался лишним и мог бы вообще не появиться на свет, стал самым родным и близким для матери.Я еще некоторое время посидела, подумала, не выдержав, вышла из зала ожидания и поехала домой. Успокоила дочку, поговорила с ней ласково и рассудительно. Через несколько месяцев на свет появилась любимая внучка.Теперь у дочки все хорошо: ее молодой человек, узнав о том, что она ждет ребенка, сразу же вернулся из другого города, и они поженились. И учеба никуда от дочери не делась - она перевелась на заочное.Автор Виктория Дружина.

Ключевые слова: Беременность роды покойные ребенок сон

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