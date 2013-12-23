Прямое предназначение

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:27

Серебряная пуля Просмотров: 516 Комментарии: 5 +14 Сегодня, 18:27 by

Помню, мы переехали в многоэтажку, обычный дом, разве что очень большой: на каждом этаже аж по четыре квартиры и огромный грузовой лифт.В таких домах люди приезжают и уезжают, и если соседи не шумят, то никому до них дела нет. Там жил мужчина, хорошо знающий русский язык, мы стали общаться. В один из дней вместе увидели, как над нашим домом по странной траектории кружилось облако, все облака были неподвижными, а это почему-то летало туда-сюда, потом снова замирало над нашим домом. Мы ещё посмеялись, что, видимо, НЛО. Когда мы попрощались с соседом, он снова ко мне вернулся с соображением, что это точно было НЛО, без всяких шуток. Как доказательство, он сообщил, что часто сообщения о неопознанных объектах в небе связаны со странным поведением животных. Я сначала не поняла, к чему он клонит, потом прислушалась, - и правда, в парадной хором выли собаки.Как позже пояснил знакомый, больше всего его пугало, что соседская лайка не только заутробно выла, но ещё и стену в перерывах грызла. Я этого не слышала, потому что рядом со мной тоже жила собачница, и её собака не просто выла, она то орала, то рыдала навзрыд, как человек, убитый горем. Сосед считал, что это из-за НЛО, я через неделю впервые обратилась на форум "Приметы и суеверия".Примету подтвердили, как плохую, что если от воя собак у мужиков волосы дыбом встают, то на покойника воют, однозначно.Собаки выли две недели подряд, в такой ситуации очень страшно думать: "По кому звенит колокол?"- народная мудрость говорит, что он может звенеть и по тебе. Ужасные дни, нервы сорвали и собачники, и те, кто требовал заткнуть собак немедля. А потом всё стихло.Но через небольшой промежуток времени в Париже прогремел теракт. Конечно, были нестыковки. Остались вопросы, ведь я живу в полутора часах езды от Парижа, так почему аномальный вой был в нашем городе. Хотя взрыв был во время футбольного чемпионата, многие поехали на матч.Я написала историю "Воют, Владимировна, как на покойника". В комментариях к первой истории прозвучало мнение: "Одна собака воет на одного покойника, хором они воют к массовой гибели", - совпадение казалось слишком очевидным. Военные по городу ходили, обыскивали всех подряд в публичных местах.Потом я переехала, а недавно встретила бывшего соседа в кафе, и он поведал мне то, что узнал: "Помнишь, ты говорила, что собаки на покойника выли? Похоже, что так...Начали одну квартиру сдавать в подъезде, жильцы оказались шумными, старушки стали жаловаться, прилетел хозяин, разборки были. Так вот я с хозяином познакомился, и оказалось, что когда собаки хором взвыли, бывшего владельца парализовало, он в другом городе работал и редко в этой квартире бывал, приехал в отпуск проверить, всё ли в порядке с квартирой, и слёг. Друзья звонили-звонили, а когда на работу не вышел, тогда и тревогу забили. Приехали поздно, вызвали полицию, и нашли его уже мёртвым. Страшная смерть. Я даты сопоставил, всё то время, что собаки на стены бросались, умирал он один в своей квартире. В сознании, но не в силах подать знак".Помню, на форуме мне посоветовали узнать, в каком направлении воют собаки.Если рассуждать логически, люди тысячелетиями использовали собак для поиска. Чувствовать и находить - это их наследственный инстинкт. Возможно, мы ошибаемся, считая их скорбный вой мистической приметой, забыв о том, что помогать людям в беде, предупреждать об опасности, - это прямое предназначение их вида.

Ключевые слова: Дом собаки предназначение вой авторская история

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