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Истории из жизни

Прямое предназначение

Помню, мы переехали в многоэтажку, обычный дом, разве что очень большой: на каждом этаже аж по четыре квартиры и огромный грузовой лифт.

В таких домах люди приезжают и уезжают, и если соседи не шумят, то никому до них дела нет. Там жил мужчина, хорошо знающий русский язык, мы стали общаться. В один из дней вместе увидели, как над нашим домом по странной траектории кружилось облако, все облака были неподвижными, а это почему-то летало туда-сюда, потом снова замирало над нашим домом. Мы ещё посмеялись, что, видимо, НЛО. Когда мы попрощались с соседом, он снова ко мне вернулся с соображением, что это точно было НЛО, без всяких шуток. Как доказательство, он сообщил, что часто сообщения о неопознанных объектах в небе связаны со странным поведением животных. Я сначала не поняла, к чему он клонит, потом прислушалась, - и правда, в парадной хором выли собаки.

Как позже пояснил знакомый, больше всего его пугало, что соседская лайка не только заутробно выла, но ещё и стену в перерывах грызла. Я этого не слышала, потому что рядом со мной тоже жила собачница, и её собака не просто выла, она то орала, то рыдала навзрыд, как человек, убитый горем. Сосед считал, что это из-за НЛО, я через неделю впервые обратилась на форум "Приметы и суеверия".

Примету подтвердили, как плохую, что если от воя собак у мужиков волосы дыбом встают, то на покойника воют, однозначно.

Собаки выли две недели подряд, в такой ситуации очень страшно думать: "По кому звенит колокол?"- народная мудрость говорит, что он может звенеть и по тебе. Ужасные дни, нервы сорвали и собачники, и те, кто требовал заткнуть собак немедля. А потом всё стихло.

Но через небольшой промежуток времени в Париже прогремел теракт. Конечно, были нестыковки. Остались вопросы, ведь я живу в полутора часах езды от Парижа, так почему аномальный вой был в нашем городе. Хотя взрыв был во время футбольного чемпионата, многие поехали на матч.

Я написала историю "Воют, Владимировна, как на покойника". В комментариях к первой истории прозвучало мнение: "Одна собака воет на одного покойника, хором они воют к массовой гибели", - совпадение казалось слишком очевидным. Военные по городу ходили, обыскивали всех подряд в публичных местах.

Потом я переехала, а недавно встретила бывшего соседа в кафе, и он поведал мне то, что узнал: "Помнишь, ты говорила, что собаки на покойника выли? Похоже, что так...

Начали одну квартиру сдавать в подъезде, жильцы оказались шумными, старушки стали жаловаться, прилетел хозяин, разборки были. Так вот я с хозяином познакомился, и оказалось, что когда собаки хором взвыли, бывшего владельца парализовало, он в другом городе работал и редко в этой квартире бывал, приехал в отпуск проверить, всё ли в порядке с квартирой, и слёг. Друзья звонили-звонили, а когда на работу не вышел, тогда и тревогу забили. Приехали поздно, вызвали полицию, и нашли его уже мёртвым. Страшная смерть. Я даты сопоставил, всё то время, что собаки на стены бросались, умирал он один в своей квартире. В сознании, но не в силах подать знак".

Помню, на форуме мне посоветовали узнать, в каком направлении воют собаки.

Если рассуждать логически, люди тысячелетиями использовали собак для поиска. Чувствовать и находить - это их наследственный инстинкт. Возможно, мы ошибаемся, считая их скорбный вой мистической приметой, забыв о том, что помогать людям в беде, предупреждать об опасности, - это прямое предназначение их вида.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27 by Серебряная пуляПросмотров: 516Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Дом собаки предназначение вой авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:37
+3
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Комментариев: 1 989
Помню я этот ваш случай. Да, тогда связали с террактом.
Бедный сосед sweat . Жаль, что мы не настолько хорошо понимаем животных
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:45
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Комментариев: 1 985
Цитата: зелёное яблочко
Жаль, что мы не настолько хорошо понимаем животных

Действительно жаль. За историю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#3 написал: ана аю
Сегодня, 20:26
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И я помню этот случай! Жутко, когда собаки воют. Только мне, кажется, не все собаки этой способностью обладают. +
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:33
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Примету подтвердили, как плохую, что если от воя собак у мужиков волосы дыбом встают, то на покойника воют, однозначно. - однако уже примета! Наверное стоит запомнить или нет?! smirk
За историю плюс!+++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#5 написал: conjure one
Сегодня, 21:49
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Когда я учился в младших классах, при мне машина сбила мужчину - тот переходил дорогу. Тут же на обочине стоял дядька с овчаркой, так собака сразу же выть начала. Чем закончилось дело - не знаю, был поздний вечер, и я домой торопился, да и собачий вой был очень тоскливый. За историю +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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