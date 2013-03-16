Потерянное время

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:36

amazonka Просмотров: 199 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 19:36 by

Прочитав на сайте истории из детства со странными явлениями, решила написать и свою. Постоянно ее вспоминаю, пытаясь найти объяснение.Была поздняя осень, снега еще нет, но земля заморожена, сухие листья под ногами. Я иду из школы, училась тогда в классе четвертом или пятом.Дошла до дома, но, чтобы попасть в свой подъезд, мне нужно полностью обойти дом, так как двор наш заканчивался тупиком, а подъезд мой как раз в конце этого тупика. Дом - пятиэтажная хрущевка.Так вот, дошла я до начала дома. Не знаю уж, что мне там в голову пришло, но я остановилась и достала из портфеля ключ от квартиры, сжала его в кулаке и пошла дальше. Следующее, что я помню, - это стою возле двери и с удивлением смотрю на свою ладонь, в которой нет ключа. Меня тогда удивило и испугало не то, что я не помню пройдённый отрезок пути, а что меня мама будет ругать за потерянный ключ.Все оставшееся время, пока не стемнело, я ходила туда-сюда, ворошила листья на асфальте и искала ключ. Единственное, что я не могла понять, - почему я не слышала, как он упал, ведь он должен был звякнуть об асфальт.В 6 часов пришла мама, нашла меня под дверью. Отругала, естественно.На следующее утро мама сказала, что ключ у нас последний. Раз я такая растеряша, она приделала шнурок и сказала, чтобы я не снимала его с шеи, ведь если я его потеряю, домой мы не попадем - придется ломать дверь, а замок купить новый мы сможем только в выходные.На том мы и разошлись: я в школу, а она на работу.И вот иду я со школы домой, дохожу до угла дома... и на том же месте мне приходит гениальная, как мне тогда показалось, мысль: я все повторю как вчера и сразу же найду вчерашний ключ!Снимаю я с шеи ключ, крепко зажимаю его в ладони и делаю шаг вперед… И следующее: я стою возле двери, а в ладони нет ключа. Мой ужас просто не передать. Я бросила портфель, помчалась искать. Останавливала прохожих, спрашивала их, не видели ли они ключ. Уж очень я боялась гнева мамы.Ничего я не нашла, а вечером ломали косяк, благо раньше они у всех были деревянные.Мама ругалась, она меня заставляла рассказать, как я его потеряла, а я только и говорила, что не знаю. Объяснить я не смогла ни ей, ни себе.С тех пор прошло много времени, но историю я эту часто вспоминаю, пытаюсь до мелочей в голове воспроизвести все, но отрезок пути между местом, где я сжала ключ в кулак и стою возле двери своей квартиры, я так и не могу вспомнить. Ни первый день, ни второй.

Ключевые слова: Ключ дверь потеря время поиски память авторская история

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