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Истории из жизни

Потерянное время

Прочитав на сайте истории из детства со странными явлениями, решила написать и свою. Постоянно ее вспоминаю, пытаясь найти объяснение.

Была поздняя осень, снега еще нет, но земля заморожена, сухие листья под ногами. Я иду из школы, училась тогда в классе четвертом или пятом.
Дошла до дома, но, чтобы попасть в свой подъезд, мне нужно полностью обойти дом, так как двор наш заканчивался тупиком, а подъезд мой как раз в конце этого тупика. Дом - пятиэтажная хрущевка.
Так вот, дошла я до начала дома. Не знаю уж, что мне там в голову пришло, но я остановилась и достала из портфеля ключ от квартиры, сжала его в кулаке и пошла дальше. Следующее, что я помню, - это стою возле двери и с удивлением смотрю на свою ладонь, в которой нет ключа. Меня тогда удивило и испугало не то, что я не помню пройдённый отрезок пути, а что меня мама будет ругать за потерянный ключ.

Все оставшееся время, пока не стемнело, я ходила туда-сюда, ворошила листья на асфальте и искала ключ. Единственное, что я не могла понять, - почему я не слышала, как он упал, ведь он должен был звякнуть об асфальт.
В 6 часов пришла мама, нашла меня под дверью. Отругала, естественно.

На следующее утро мама сказала, что ключ у нас последний. Раз я такая растеряша, она приделала шнурок и сказала, чтобы я не снимала его с шеи, ведь если я его потеряю, домой мы не попадем - придется ломать дверь, а замок купить новый мы сможем только в выходные.
На том мы и разошлись: я в школу, а она на работу.

И вот иду я со школы домой, дохожу до угла дома... и на том же месте мне приходит гениальная, как мне тогда показалось, мысль: я все повторю как вчера и сразу же найду вчерашний ключ!
Снимаю я с шеи ключ, крепко зажимаю его в ладони и делаю шаг вперед… И следующее: я стою возле двери, а в ладони нет ключа. Мой ужас просто не передать. Я бросила портфель, помчалась искать. Останавливала прохожих, спрашивала их, не видели ли они ключ. Уж очень я боялась гнева мамы.

Ничего я не нашла, а вечером ломали косяк, благо раньше они у всех были деревянные.
Мама ругалась, она меня заставляла рассказать, как я его потеряла, а я только и говорила, что не знаю. Объяснить я не смогла ни ей, ни себе.

С тех пор прошло много времени, но историю я эту часто вспоминаю, пытаюсь до мелочей в голове воспроизвести все, но отрезок пути между местом, где я сжала ключ в кулак и стою возле двери своей квартиры, я так и не могу вспомнить. Ни первый день, ни второй.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:36
Сегодня, 19:36 by amazonkaПросмотров: 199Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Ключ дверь потеря время поиски память авторская история

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Комментарии

#1 написал: kas11
Сегодня, 20:13
+1
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Комментариев: 238
интересно... ладно , вы сами не пропали как ключи... плюс... но дубликат надо было сделать...
Зарегистрирован: 16.03.2013
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:21
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 949
Что за местность там была, похищающая ключи noknow
Это что-то новенькое+++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: LudaM
Сегодня, 20:25
0
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Репутация: (43|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 378
ух ты, очень интересно. Что произошло - не знаю )
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#4 написал: Марья
Сегодня, 20:44
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Публикаций: 2
Комментариев: 30
Может конечно глупое объяснение, но иногда память пытается заблокировать что-то, что хочется забыть... Может вы не хотели в квартиру попадать? Подсознательно мозг старался как-то избавится от ключей, чтобы вы не попали в квартиру...

Один раз, в классе первом тогда училась..., захлопнула дверь квартиры нечаянно (с подружкой болтала в подъезде). Подруга сразу домой убежала, а я стою и не знаю что делать... На улице зима. Сосед шёл с обеда, увидел меня, в одних колготках и майке болтающейся в холодном подъезде и завёл меня к себе, а сам ушёл. Дома была бабка его, старая, лет 90 наверное. Так вот она мне до самого вечера, часа 4 рассказывала разные истории удивительные joy про лешего, русалок и домовых... До сих пор тот день помню. В лес потом боялась ходить (леший заплутает), купаться на озере местном тоже (русалки защекочут) joy
Зарегистрирован: 3.08.2016
#5 написал: Стаська
Сегодня, 20:55
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Репутация: (147|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 357
Быть может, потеряв ключ ваша семья избежала нечто нехорошее, плохое, а может и ужасное событие, например, кражу, а может и убийство. Поменяв замок, вы избежали чего-то плохого!
Зарегистрирован: 13.04.2016
 
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