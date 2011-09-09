Ночь накануне похорон

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:59

Ольга 2033 Просмотров: 962 Комментарии: 10 +9 Сегодня, 16:59 by

Говорят, надо бояться тех, кто ходит по земле, а не тех, кто лежит в ней. Но все же мало желающих остаться с покойным наедине, и, пожалуй, это правильно. В этом молодая женщина убедилась на своем лично опыте.Внезапно умер дед мужа. Как сказать – внезапно, смерть пожилого человека, обремененного болезнями, трудно назвать внезапной. Накануне похорон Таисия (так звали молодую женщину) узнала, что по обычаю в ночь перед погребением кто-то из родных покойного должен провести ночь в доме с усопшим. И эта «миссия» выпала Тае. Родней близкой она не была – вдова внука покойного старика, но в силу разных причин другие родственники не могли этого сделать.Молодая женщина не пришла в восторг от подобной перспективы, но иного варианта не было у нее. Радовало лишь то, что это одна ночь и что спать с покойным в одной комнате не придется. Квартира, где проживал ныне усопший, была трехкомнатной: сначала шла прихожая, коридор с санузлами на кухню, и дальше по прямому коридору жилые комнаты. Гроб с телом умершего стоял в большой комнате, а Тая устроилась на ночлег в самой дальней комнате, подальше от такого «соседства». Надо сказать, что ныне покойный отличался вздорным нравом, в чем его родственнице довелось убедиться.Вечером, проходя мимо закрытой застекленной двери «залы», она старалась не смотреть на дверь, но когда, поужинав, шла в свою комнату, бросила взгляд на дверь, и ей показалось, что за размытым стеклом мелькнула неясная тень. Женщина поспешила списать все на игру тусклого освещения бра в коридоре.Она заперлась в спальне на задвижку изнутри, включила тихонько радио, чтобы атмосфера не была такой пугающей, и легла на кровать. Под тихое бормотанье радио она начала засыпать, но среди ночи женщина проснулась от грохота на кухне, словно кто-то разбил тарелку. Таисия села на постели – может, приснилось? На кухне раздались шаги.Тае стало не по себе. Вдруг кто-то зашел с подъезда в квартиру? Но она же заперла дверь изнутри, пятый этаж, в окно влезть никто не мог. Кто же «хозяйничал» на кухне? Думать о покойном хозяине она себе запретила – так и рассудка лишиться недолго!Но дальше стало происходить то, от чего можно было лишиться разума и здоровому мужику. По квартире раздались шаги, в большой комнате было слышно, как включили телевизор, а потом по коридору, в сторону двух спален, послышались шаги. Тая сжалась под одеялом в комочек, чувствуя, что сердце буквально выскакивает из груди.Кто-то снаружи стал дергать дверь в комнату, желая войти. Женщина зажмурилась и начала шепотом читать «Отче наш». Все происходило беззвучно, за дверь не было слышно никаких звуков, даже дыхания человека, который дергал ручку двери. Да и человека ли? Было слышно только, как в большой комнате работал телевизор.Примерно минут через десять все прекратилось и раздались шаги в сторону от двери. Потом хлопнула дверь одной из комнат, какой – напуганная женщина не поняла, она твердо решила не выходить из комнаты до самого утра. Удивительно, но она очень быстро заснула, и сон был крепким. Проснулась лишь, когда утром пришла свекровь.Женщина спросила, почему невестка включала телевизор в комнате, где находится покойный. Тая ответила, что не заходила туда вообще, так как побаивается покойных. В квартире все было на своих местах, только чайное блюдце было разбито на кухне.Проходя мимо «залы», где лежал покойный в гробу, Таисия осторожно взглянула на него. Старик лежал в гробу, как его и положили, ничего не было сдвинуто. Ей на какой-то миг показалось, что у покойного веки чуть приоткрыты и он очень внимательно посмотрел на нее…

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