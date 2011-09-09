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Истории из жизни

Ночь накануне похорон

Говорят, надо бояться тех, кто ходит по земле, а не тех, кто лежит в ней. Но все же мало желающих остаться с покойным наедине, и, пожалуй, это правильно. В этом молодая женщина убедилась на своем лично опыте.

Внезапно умер дед мужа. Как сказать – внезапно, смерть пожилого человека, обремененного болезнями, трудно назвать внезапной. Накануне похорон Таисия (так звали молодую женщину) узнала, что по обычаю в ночь перед погребением кто-то из родных покойного должен провести ночь в доме с усопшим. И эта «миссия» выпала Тае. Родней близкой она не была – вдова внука покойного старика, но в силу разных причин другие родственники не могли этого сделать.

Молодая женщина не пришла в восторг от подобной перспективы, но иного варианта не было у нее. Радовало лишь то, что это одна ночь и что спать с покойным в одной комнате не придется. Квартира, где проживал ныне усопший, была трехкомнатной: сначала шла прихожая, коридор с санузлами на кухню, и дальше по прямому коридору жилые комнаты. Гроб с телом умершего стоял в большой комнате, а Тая устроилась на ночлег в самой дальней комнате, подальше от такого «соседства». Надо сказать, что ныне покойный отличался вздорным нравом, в чем его родственнице довелось убедиться.

Вечером, проходя мимо закрытой застекленной двери «залы», она старалась не смотреть на дверь, но когда, поужинав, шла в свою комнату, бросила взгляд на дверь, и ей показалось, что за размытым стеклом мелькнула неясная тень. Женщина поспешила списать все на игру тусклого освещения бра в коридоре.

Она заперлась в спальне на задвижку изнутри, включила тихонько радио, чтобы атмосфера не была такой пугающей, и легла на кровать. Под тихое бормотанье радио она начала засыпать, но среди ночи женщина проснулась от грохота на кухне, словно кто-то разбил тарелку. Таисия села на постели – может, приснилось? На кухне раздались шаги.

Тае стало не по себе. Вдруг кто-то зашел с подъезда в квартиру? Но она же заперла дверь изнутри, пятый этаж, в окно влезть никто не мог. Кто же «хозяйничал» на кухне? Думать о покойном хозяине она себе запретила – так и рассудка лишиться недолго!

Но дальше стало происходить то, от чего можно было лишиться разума и здоровому мужику. По квартире раздались шаги, в большой комнате было слышно, как включили телевизор, а потом по коридору, в сторону двух спален, послышались шаги. Тая сжалась под одеялом в комочек, чувствуя, что сердце буквально выскакивает из груди.

Кто-то снаружи стал дергать дверь в комнату, желая войти. Женщина зажмурилась и начала шепотом читать «Отче наш». Все происходило беззвучно, за дверь не было слышно никаких звуков, даже дыхания человека, который дергал ручку двери. Да и человека ли? Было слышно только, как в большой комнате работал телевизор.

Примерно минут через десять все прекратилось и раздались шаги в сторону от двери. Потом хлопнула дверь одной из комнат, какой – напуганная женщина не поняла, она твердо решила не выходить из комнаты до самого утра. Удивительно, но она очень быстро заснула, и сон был крепким. Проснулась лишь, когда утром пришла свекровь.

Женщина спросила, почему невестка включала телевизор в комнате, где находится покойный. Тая ответила, что не заходила туда вообще, так как побаивается покойных. В квартире все было на своих местах, только чайное блюдце было разбито на кухне.

Проходя мимо «залы», где лежал покойный в гробу, Таисия осторожно взглянула на него. Старик лежал в гробу, как его и положили, ничего не было сдвинуто. Ей на какой-то миг показалось, что у покойного веки чуть приоткрыты и он очень внимательно посмотрел на нее…

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59 by Ольга 2033Просмотров: 962Комментарии: 10
+9

Ключевые слова: Покойник страх ужас ночь телевизор блюдце квартира женщина авторская история

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Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 17:31
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 335
Первый раз слышу что кому то ВЫПАЛО находиться с почившим один на один. Глупость какая то. Вся семья обычно рядом должна быть.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: conjure one
Сегодня, 17:41
+7
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3609|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 700
За историю плюс, но умерший дед шляться бы не стал по квартире. История правильно начинается, что бояться нужно живых - добрые милые родственники оставили молодую женщину одну ночевать в квартире с покойным. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: Крапива
Сегодня, 17:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
а чего в морг деда не увезли?
Зарегистрирован: 1.08.2016
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 725
Глупость какая-то. Остаются обычно все, да ещё соседи приходят. И не спят, а бдят всю ночь. Оставив наедине с покойником на ночь, можно поутру найти умалишенного, парализованного или даже два трупа.
Оценивать не стану. Может у русских так принято. Но вряд ли. Недоумков нигде нет, чтоб до такого додуматься.
Но подозреваю, что вся история всего лишь выдумка школьника, даже понятия не имеющего про погребальные обряды и обычаи. Тупо ради того, чтобы что-то написать
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#5 написал: Blackmaiden
Сегодня, 18:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 60
Цитата: Крапива
а чего в морг деда не увезли?

Его как раз привезли из морга. Чтобы ночь перед похоронами он "побыл" дома. Традиция такая. Вот с чем связана, не знаю. К счастью с таким не сталкивалась. Моих бабушек и дедушек и морга везли сразу на кладбище.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 18:08
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (778|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 786
Ну как можно человека одного оставить с покойным то? ужас какой! за историю +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#7 написал: семишна
Сегодня, 18:59
+3
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Репутация: (59|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 99
А раньше покойник должен был три ночи дома ночевать. Не знаю причину данного обычая . Наедине с покойником ни за что бы не осталась.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#8 написал: Black Bagira
Сегодня, 19:15
+3
Группа: Посетители
Репутация: (438|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 765
Ерунда какая то. Ну не три ночи, а две скорее всего, похороны на третий день. Проще к этому относиться нужно, все когда нибудь умрём... Мои родственники все очень далеко, да почти и не осталось никого, я две ночи одна возле мамы ночевала рядом у гроба и ничего. Правда муж в соседней комнате спал...Так много таких историй про покойных, которые якобы бродят ночами, ну вот не могу поверить всё равно, изините, но плюс поставила.
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#9 написал: Космонасть
Сегодня, 21:10
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (78|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 423
Тоже не верю, это не для того,чтоб обидеть,просто тоже с таким сталкивалась, около отца была две ночи и это при том,что я темноты ужасно боюсь,никогда еще не спала одна и без света,а тогда- хоть бы что,папа же рядом был
Вообще дикая история,-запрягли по факту чужого человека одного около деда сидеть,О_о. Сидеть ведь по сути должны те,кто человека любил,чтоб попрощаться, поговорить, попросить прощения, а не просто чтоб кто-то сидел и тяготился этой миссией, Мб из-за этого дед и разозлился, Отправили бы сразу в морг,чем такое лицемерие
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 23:03
0
Группа: Авторы
Репутация: (2376|-2)
Публикаций: 40
Комментариев: 1 890
Цитата: Blackmaiden
Цитата: Крапива
а чего в морг деда не увезли?

Его как раз привезли из морга. Чтобы ночь перед похоронами он "побыл" дома. Традиция такая.

Антиресная традиция. Живенько так представляю себе картинку, как скорбящая родня гроб с покойным на пятый этаж прет.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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