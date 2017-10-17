Три короткие истории с мёртвыми

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:58

Причина: Заменила раздел.

Стигандр Просмотров: 361 Комментарии: 6 +10 Сегодня, 19:58 by

Вспоминаю историю первую.После похорон моего деда в 1984 году моя мама осталась в квартире. Ночью ей не спалось, и она провела её на кухне. Сидела и пила чай. Гостиная была проходная, днём ещё в ней лежал покойный дедушка (умер он не своей смертью). В самой дальней комнате, доступ к которой осуществлялся через гостиную, спала вдова деда, моя бабушка. Спала она крепко. Этой ночью моя мама слышала стук по дереву, доносившийся из гостиной. Она подумала, что либо ей это кажется, либо стучит дед. Утром бабушка подтвердила то, что тоже слышала этот звук, но никак не прореагировала, решила, что это моя не спящая мама, вздумала что-то по забивать. То, что была ночь, и ремонтные работы, в принципе, не могли вестись, она даже не допускала мысли. Позднее, соотнося звуки-стуки и факты о покойном, было принято взрослыми в моей семье такое умозаключение, что стуки могли быть реальны и произведены мёртвым дедом, (который на тот момент физически находился уже в земле). Так как у деда был почему-то маленький гроб для его роста, и ему оказались малы новые ботинки, которые были не него надеты.Вспоминаю историю вторую.Произошла она до 1990 года. У моей мамы была одна знакомая, у которой умерла мама. В гробу она находилась в гостиной, или как тогда говорили, в зале. Квартира небольшая, советская. Все живые суетятся на кухне. Делают еду, о живых думают. Сегодня поминки после похорон, и люди поминать придут в эту же квартиру. В зале, кроме покойной в гробу, больше никого не было. Свечки горели восковые не только в изголовье, установленные на ребре гроба, но и по периметру гроба. Было жаркое лето. Свечки догорали, за ними никто не следил. Когда люди случайно зашли в помещение, увидели, что в клубах дыма покойная сидит в гробу. Её быстро положили обратно в гроб, потухающие свечки тут же затушили. Объяснение нашли сразу! Всё "свалили" на летнюю жару усугублённую ещё и жаром от свечей... (Но «осадок» всё-таки остался).Вспоминаю третью историю.Произошла она в период с 1988 по 1990 гг. У одной подруги моей мамы умер отец её мужа. Когда она начала одевать его, оказалось, что одна рука покойного никак не хотела сгибаться для того, чтобы одеть рукав пиджака. Что только бедная женщина ни делала. Как она только не пыталась. Рука словно закостенела и всё. Одевала покойного она в одиночку. В квартире из живых была только она одна. Её супруг, (сын покойного) почему-то отказался ей помогать, да и находиться в своей квартире в этот момент. От отчаяния, что она никак не может справится с этой своей задачей, одеть покойного отца своего мужа, она слёзно стала просить его: «Папа! Ну пожалуйста, помоги мне!» И «папа» помог! Рука его резко ослабла, и в этот момент она смогла просунуть его руку в рукав и, таким образом, надеть на него пиджак.

Ключевые слова: Покойные покойные родственники одевание покойника стук свечи

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