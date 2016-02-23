Ужас нашей деревни

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:49

Причина: Стилистика автора сохранена

Баба Клава Просмотров: 366 Комментарии: 31 +17 Вчера, 23:49 by

Эта дивная история началась еще прошлой весной. Я всю зиму на дачу не ездила, болела, поэтому новостей с тех мест совсем не знала. А в апреле мне позвонила моя соседка и рассказала ужасные вещи. Оказывается, в нашей местности завелась чупакабра!Я ей, естественно, сначала не поверила. Совсем, думаю, у тётеньки от пьянки крышулька уехала. Видимо, опять с деньгами голяк, вот и заманивает меня на дачу всякими чудесами, чтобы было, у кого в долг занимать.Долго я прикидывала и так и сяк, а ближе к майским праздникам моя пытливая натура меня поборола. Собрала я свои манатки и почапала на электричку в предвкушении сенсации.Пока ехала, всякие жуткие картины в голове моей мне представлялись. В мечтах я надеялась увидеть родную деревню всю в руинах, а жителей её местных представляла себе в виде весьма экзотическом. Ну, слегка так покусанными зомби и находящимися в психическом неадеквате.К моему разочарованию, за пару тройку месяцев моего отсутствия деревня совсем не изменилась. Солнце светило, птички щебетали, местные алкаши валялись возле магазина на станции. Вполне румяные и здоровые, чудовищами не покусанные. Были, конечно, у некоторых весьма заметные травмы, но этиология у них была совсем другая.Кой-как доковыляла я до дома, а там уж и соседи сбежались, чтоб наперебой рассказать новому человеку ужасные новости.Все началось ранней весной с того, что у всех жителей деревни стали коты по ночам орать, а у многих даже исчезли. А потом на нашем местном кладбище кто-то все могилы разрыл. Туда люди утром пришли, а все кресты и памятники поломаны, цветники разорены и ямы кругом нарыты.По деревне стали расползаться нехорошие слухи, сперва всё списали на бомжей. Мол, это они могилы свежие разрывают, снимают с новопреставленных одежду, потом продают её на барахоловке в одном из ближайших крупных посёлков.Накатали письмо в полицию, приехали какие-то господа в дорогих костюмах на иномарке, походили по кладбищу, посмотрели, поспрашивали, да и уехали ни с чем. Никто ничего по этому поводу сказать не смог. В итоге повесили все заботы на участкового и с чувством выполненного долга успокоились. Только безобразия на погосте нашем прекращаться совсем не собирались. Дальше там вообще ужас начался.Свежие могилы наутро стали находить разрытыми, как будто зверь раскопал, и гробы все разломаны. Трупы находили вытащенными на поверхность и сильно обожранными! И видно было чётко, что это животное какое-то пообъело. Тогда наши местные мужики не растерялись и решили действовать. Закралась у них идея поймать эту гадину, что беспредел в святом для людей месте учиняет, и пристрелить к чёртовой матери.В одну из ночей устроили они засаду на кладбище и стали ждать.Среди ночи слышат, что кто-то прибежал. Они на него фонарь нацелили и видят, что это такое существо, оно размером с собаку, все шерстнатое и бегает на двух ногах, почему-то полусогнутых. Еще они успели когти длинные и зубы огромные рассмотреть. Этому животному свет не понравился, оно завизжало, зашипело как кот, и побежало быстро в глубь кладбища.Бегало оно очень быстро, скакало по оградкам как обезьяна. В него стреляли, но не попали. Я подозреваю, что бухие уже все к тому времени были. Но точно я не знаю, мужики клялись, что вообще в тот день не пили и были бодрые и свежие, как майские ландыши.Догнать они, естественно, никого не смогли, кладбище-то в лесу находится, чудовище могло убежать очень далеко.Теперь там, если кого и хоронят, то могилу сверху слоем камней засыпают или плиту сверху гроба кладут, чтобы эта гадина не разрыла. Я, конечно же, от этих рассказов сперва в шоке была, ночевать одна боялась - всё стуки да вопли где-то там, со стороны кладбища, мне мерещились. Потом пообвыклась, вроде лучше стало.И подозреваю я, что никакая это не чупакабра вовсе, потому как эти особи в пожирании мертвечины замечены не были, они по живым специализируются. А вот кто это - я ума не приложу. И в те места я стараюсь теперь одна не ходить, мало ли... Да и вообще в темное время суток стараюсь из дома не вылезать. Эта тварь может и в деревню придти, если жрать захочет, до покойников-то ей теперь не добраться. Как вы думаете?

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