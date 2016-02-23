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Истории из жизни

Ужас нашей деревни

Эта дивная история началась еще прошлой весной. Я всю зиму на дачу не ездила, болела, поэтому новостей с тех мест совсем не знала. А в апреле мне позвонила моя соседка и рассказала ужасные вещи. Оказывается, в нашей местности завелась чупакабра!

Я ей, естественно, сначала не поверила. Совсем, думаю, у тётеньки от пьянки крышулька уехала. Видимо, опять с деньгами голяк, вот и заманивает меня на дачу всякими чудесами, чтобы было, у кого в долг занимать.

Долго я прикидывала и так и сяк, а ближе к майским праздникам моя пытливая натура меня поборола. Собрала я свои манатки и почапала на электричку в предвкушении сенсации.
Пока ехала, всякие жуткие картины в голове моей мне представлялись. В мечтах я надеялась увидеть родную деревню всю в руинах, а жителей её местных представляла себе в виде весьма экзотическом. Ну, слегка так покусанными зомби и находящимися в психическом неадеквате.

К моему разочарованию, за пару тройку месяцев моего отсутствия деревня совсем не изменилась. Солнце светило, птички щебетали, местные алкаши валялись возле магазина на станции. Вполне румяные и здоровые, чудовищами не покусанные. Были, конечно, у некоторых весьма заметные травмы, но этиология у них была совсем другая.

Кой-как доковыляла я до дома, а там уж и соседи сбежались, чтоб наперебой рассказать новому человеку ужасные новости.
Все началось ранней весной с того, что у всех жителей деревни стали коты по ночам орать, а у многих даже исчезли. А потом на нашем местном кладбище кто-то все могилы разрыл. Туда люди утром пришли, а все кресты и памятники поломаны, цветники разорены и ямы кругом нарыты.

По деревне стали расползаться нехорошие слухи, сперва всё списали на бомжей. Мол, это они могилы свежие разрывают, снимают с новопреставленных одежду, потом продают её на барахоловке в одном из ближайших крупных посёлков.
Накатали письмо в полицию, приехали какие-то господа в дорогих костюмах на иномарке, походили по кладбищу, посмотрели, поспрашивали, да и уехали ни с чем. Никто ничего по этому поводу сказать не смог. В итоге повесили все заботы на участкового и с чувством выполненного долга успокоились. Только безобразия на погосте нашем прекращаться совсем не собирались. Дальше там вообще ужас начался.

Свежие могилы наутро стали находить разрытыми, как будто зверь раскопал, и гробы все разломаны. Трупы находили вытащенными на поверхность и сильно обожранными! И видно было чётко, что это животное какое-то пообъело. Тогда наши местные мужики не растерялись и решили действовать. Закралась у них идея поймать эту гадину, что беспредел в святом для людей месте учиняет, и пристрелить к чёртовой матери.
В одну из ночей устроили они засаду на кладбище и стали ждать.

Среди ночи слышат, что кто-то прибежал. Они на него фонарь нацелили и видят, что это такое существо, оно размером с собаку, все шерстнатое и бегает на двух ногах, почему-то полусогнутых. Еще они успели когти длинные и зубы огромные рассмотреть. Этому животному свет не понравился, оно завизжало, зашипело как кот, и побежало быстро в глубь кладбища.
Бегало оно очень быстро, скакало по оградкам как обезьяна. В него стреляли, но не попали. Я подозреваю, что бухие уже все к тому времени были. Но точно я не знаю, мужики клялись, что вообще в тот день не пили и были бодрые и свежие, как майские ландыши.
Догнать они, естественно, никого не смогли, кладбище-то в лесу находится, чудовище могло убежать очень далеко.

Теперь там, если кого и хоронят, то могилу сверху слоем камней засыпают или плиту сверху гроба кладут, чтобы эта гадина не разрыла. Я, конечно же, от этих рассказов сперва в шоке была, ночевать одна боялась - всё стуки да вопли где-то там, со стороны кладбища, мне мерещились. Потом пообвыклась, вроде лучше стало.

И подозреваю я, что никакая это не чупакабра вовсе, потому как эти особи в пожирании мертвечины замечены не были, они по живым специализируются. А вот кто это - я ума не приложу. И в те места я стараюсь теперь одна не ходить, мало ли... Да и вообще в темное время суток стараюсь из дома не вылезать. Эта тварь может и в деревню придти, если жрать захочет, до покойников-то ей теперь не добраться. Как вы думаете?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:49 by Баба КлаваПросмотров: 366Комментарии: 31
+17

Ключевые слова: Деревня кладжбище ужас чудовище гадина чупакабра мертвецы могила полиция соседи авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:53
+6
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2890|0)
Публикаций: 273
Комментариев: 1 683
Изложение юморное, я поржала. Нравится мне этот стиль!
А вот я очень интересуюсЯ, где это произошло? Не Ленобласть? Потому что прошлым летом мы гоняли за грибами в сторону Выборга на машине, а когда обратно возвращались, я пялилась в окно и вдруг вижу, что что-то черное прям несется между деревьями. Я как заору: "Смотрите, смотрите!". А девки мои дальше проехали, спрашивают, мол, что там, некогда останавливаться. Я неуверенно так: "Кабан, наверное...". И мы дальше поехали, а за пару километров уже от того неизвестного существа машина стояла - грибами торговали. Столкнулись они или нет - я не знаю. Было это август вроде.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: NiCh
Вчера, 23:56
+2
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Репутация: (17|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 35
Ей нужно Дом 2 включить, тогда-то она убежит далеко-далеко
:D
Зарегистрирован: 1.04.2016
#3 написал: Estellan
Вчера, 23:57
+7
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Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 102
Комментариев: 930
Трупоеды!! Шикарно. Видимо где-то в соседней деревне или городке шугнули с кладбища, или залетный приблудился. Правда они вроде живых котов не едят. Жаль мужики его не сфотографировали.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:01
+5
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Публикаций: 40
Комментариев: 1 853
Цитата: Lynx
А вот я очень интересуюсЯ, где это произошло? Не Ленобласть?

Конечно Ленобласть, тока с юга. В другие то губернии у меня денег на билет нету, я не ездию.
Цитата: Estellan
Правда они вроде живых котов не едят.

Так кто сказал что гадина ента их живьем жрала? Она их сперва в труп превращала.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#5 написал: Lynx
Сегодня, 00:02
+4
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2890|0)
Публикаций: 273
Комментариев: 1 683
Баба Клава
Конечно Ленобласть, тока с юга. В другие то губернии у меня денег на билет нету, я не ездию.


А может, их несколько? Я даже тогда разглядеть толком не успела, но неслось оно с офигеть какой скоростью.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 00:02
+6
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Репутация: (746|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 734
Может и в деревню прийти, живыми не побрезгует как жрать захочет. Боюсь упырь у вас там орудует:
"Упырь размножается, оставляя не до конца обглоданные трупы своих жертв, которые поднимаются новыми упырями."
Так что как бы восстания мертвецов у вас там не было, спаси Господи. Держите Шуру всегда под рукой, все таки в этих делах то она сведуща, отвара от упырей может наварит или траву какую в нос ему сунет)) За интересную историю +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#7 написал: Космонасть
Сегодня, 00:03
+5
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Публикаций: 0
Комментариев: 366
Главное,с первых слов истории заметно, с какой нежностью и трепетом бабушка относится к жителям деревни))но написано очень увлекательно ,легко, и мне кажется, такой стиль наиболее уместен для такого рода историй- ведь жути достатрчно и в самом факте,что что-то или кто-то пожирает трупы. Я с такими товарищами незнакома ,но по описанию я сразу вспомнила историю,прочитанную здесь,про ликантропа или лекантропа, очень похоже, но может я не права, в той истории оно на живых нападало
Зарегистрирован: 2.11.2017
#8 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:03
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Репутация: (2354|-2)
Публикаций: 40
Комментариев: 1 853
Цитата: Estellan
Жаль мужики его не сфотографировали.

Какие там им карточки? У них и аппарату то нету. Пропили давно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#9 написал: Estellan
Сегодня, 00:05
+5
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Публикаций: 102
Комментариев: 930
Баба Клава
Телефоны сейчас по-моему у всех есть))
Но мужикам скорей всего не до того было, самогон, водовка...)))
Коты, говорите пропадали. А собаки? Куры?
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#10 написал: Летяга
Сегодня, 00:09
+6
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Комментариев: 6 323
Точно не чупакабра, той живую кровь надо. Мёртвые тушки ей без надобности.
Цитата: Tigger power
Боюсь упырь у вас там орудует:
"Упырь размножается, оставляя не до конца обглоданные трупы своих жертв, которые поднимаются новыми упырями."


Вот эта версия мне больше нравится! А то чуть что - чупакабра. Ей чужих грехов не надо, ей своих вполне достаточно)))
+++++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#11 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:10
+5
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Публикаций: 40
Комментариев: 1 853
Цитата: Lynx
А может, их несколько? Я даже тогда разглядеть толком не успела, но неслось оно с офигеть какой скоростью.

Можбыть. Живу и боюся.
Цитата: Tigger power
Так что как бы восстания мертвецов у вас там не было, спаси Господи.

Ты меня доча не пугай... Через скока время они повылезти все должны знаешь? Подготовиться надо на всякий случай.
Цитата: Космонасть
лавное,с первых слов истории заметно, с какой нежностью и трепетом бабушка относится к жителям деревни))

Вот! Даже посторонний человек понял енто, а они не понимают моей любви и заботы.
Цитата: Космонасть
вспомнила историю,прочитанную здесь,про ликантропа или лекантропа, очень похоже, но может я не права, в той истории оно на живых нападало

Ты знаешь, с голодухи и не такое сожрёшь. Мож мутация какая?
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#12 написал: Космонасть
Сегодня, 00:12
+5
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Репутация: (59|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 366
Цитата: Tigger power
Может и в деревню прийти, живыми не побрезгует как жрать захочет. Боюсь упырь у вас там орудует:
"Упырь размножается, оставляя не до конца обглоданные трупы своих жертв, которые поднимаются новыми упырями."
Так что как бы восстания мертвецов у вас там не было, спаси Господи. Держите Шуру всегда под рукой, все таки в этих делах то она сведуща, отвара от упырей может наварит или траву какую в нос ему сунет)) За интересную историю +++++++

А причем там обглоданные трупы? Мужики ведь видели нечто собакоподобное на полусогнутых ,скорее на оборотня похоже, ну или как там их

Цитата: Estellan
Трупоеды!! Шикарно. Видимо где-то в соседней деревне или городке шугнули с кладбища, или залетный приблудился. Правда они вроде живых котов не едят. Жаль мужики его не сфотографировали.

А что за трупоеды? Расскажите,пожалуйста
Зарегистрирован: 2.11.2017
#13 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:16
+3
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Публикаций: 40
Комментариев: 1 853
Цитата: Estellan
Баба Клава
Телефоны сейчас по-моему у всех есть))
Но мужикам скорей всего не до того было, самогон, водовка...)))
Коты, говорите пропадали. А собаки? Куры?

Кур у нас там мало кто держит, и вроде не жалобились. Собаки не пропадали тока коты. Потом засветло их домой загонять начали все, вроде перестали пропадать.
А телефоны у деревенских почти у всех дешёвые без камер. Может у молодёжи и есть конечно с камерами но я не спрашивала.

Цитата: Летяга
Точно не чупакабра, той живую кровь надо. Мёртвые тушки ей без надобности.

Во и я так думаю)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#14 написал: Lynx
Сегодня, 00:19
+2
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Комментариев: 1 683
Цитата: Баба Клава
Можбыть. Живу и боюся.

Я тоды за грибами боше и не поеду... В магазине куплю.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#15 написал: Estellan
Сегодня, 00:22
+3
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Публикаций: 102
Комментариев: 930
Космонасть
Вообще их много разнообразных подвидов во всевозможной мифологии, но самые распространенные - Упыри или Гули:
В доисламском фольклоре гули — оборотни, живущие в пустыне вдоль дорог и охотящиеся на путников, которых убивают, а затем пожирают. Также крадут детей, пьют кровь, воруют монеты, грабят могилы и поедают трупы. Постоянно меняют форму, превращаются в животных, в особенности в гиен, и в молодых привлекательных женщин.

Баба Клава
Понятно. Хотя вряд ли успели бы снять, в любом случае)
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#16 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:24
+7
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Публикаций: 40
Комментариев: 1 853
Цитата: Lynx
Я тоды за грибами боше и не поеду... В магазине куплю.

Я давно уже за ними ходить боюсь. В прошлом году телепортнулась. Да и соседка ужасов нарассказывала про наш лес. Теперича ента гадина. А еще я змею видала в прошлом году, большую, черную, длинную, с руку толщиной. Как вспомню-сердце колет. Какой там лес? Одна аномалия, всё отравили капиталисты проклятые.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#17 написал: Tigger power
Сегодня, 00:26
+3
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Комментариев: 1 734
Цитата: Баба Клава
Через скока время они повылезти все должны знаешь?

Скоро повылезут. Но если бетонными плитами позакрывали все могилы - то нескоро)
Цитата: Космонасть
А причем там обглоданные трупы?

Ну там же разрытые могилы начали находить с обглоданными трупами?) А кто в лицо(морду) Упыря видел и может сказать точно он это или не он?))
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#18 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:28
+4
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Комментариев: 1 853
Цитата: Estellan
Постоянно меняют форму, превращаются в животных, в особенности в гиен, и в молодых привлекательных женщин.

А разные привлекательные женчины в чудовища могут превращаться? Я уж тут всякое думаю.

Цитата: Tigger power
А кто в лицо(морду) Упыря видел и может сказать точно он это или не он?))

Ой, да чего они там могут сказать? Сами от пьянки на упырей ентих самых похожие уже стали.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#19 написал: Estellan
Сегодня, 00:30
+3
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Публикаций: 102
Комментариев: 930
Баба Клава
У нас на фосторе, в историях, что ни красивая женщина то как минимум или ведьма, или вурдалак или демоница.))
Сказка - ложь, да в ней намек)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#20 написал: Lynx
Сегодня, 00:35
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Комментариев: 1 683
Цитата: Estellan
Баба Клава
У нас на фосторе, в историях, что ни красивая женщина то как минимум или ведьма, или вурдалак или демоница.))
Сказка - ложь, да в ней намек)))


Не только в историях))) кто знает, что за аватарой-то скрывается stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#21 написал: Космонасть
Сегодня, 00:36
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Комментариев: 366
Цитата: Estellan
Баба Клава
У нас на фосторе, в историях, что ни красивая женщина то как минимум или ведьма, или вурдалак или демоница.))
Сказка - ложь, да в ней намек)))

Да канеш ,это просто некрасивые завидуют)
Зарегистрирован: 2.11.2017
#22 написал: Лешик
Сегодня, 00:36
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Это же кошмар наяву!
Приходишь, такой нарядненький, утречком дедуле цветочки возложить, но так, воотчию, увидеть уже не расчитываешь. А его кто то жрал scream и недожратого оставил на любование. Так и свежих могилок быстро прибавлялось, поди.
Зарегистрирован: 15.04.2017
#23 написал: Космонасть
Сегодня, 00:37
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Цитата: Tigger power
Цитата: Баба Клава
Через скока время они повылезти все должны знаешь?

Скоро повылезут. Но если бетонными плитами позакрывали все могилы - то нескоро)
Цитата: Космонасть
А причем там обглоданные трупы?

Ну там же разрытые могилы начали находить с обглоданными трупами?) А кто в лицо(морду) Упыря видел и может сказать точно он это или не он?))

А чиво они шерстяные тогда,как собаки?
Зарегистрирован: 2.11.2017
#24 написал: Tigger power
Сегодня, 00:45
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Цитата: Lynx
Не только в историях))) кто знает, что за аватарой-то скрывается

Во-во, все как с упырями)))
Цитата: Космонасть
А чиво они шерстяные тогда,как собаки?

В магазин не пускают, а ночью зябко трупы на могилах жрать, вот и отращивают)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#25 написал: Nadezhda9
Сегодня, 00:51
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Жуть+++++++====
Зарегистрирован: 4.10.2016
#26 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:55
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Цитата: Tigger power
В магазин не пускают, а ночью зябко трупы на могилах жрать, вот и отращивают)))

Во во. Я вот тоже подумываю, чтобы валенки на зиму не покупать- не буду больше депиляцию ног себе устраивать. По крайней мере до весны.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#27 написал: Tigger power
Сегодня, 01:03
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 734
Цитата: Баба Клава
чтобы валенки на зиму не покупать- не буду больше депиляцию ног себе устраивать. По крайней мере до весны.

laughing И правильно! с двух сторон экономия.
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#28 написал: Oblomschik
Сегодня, 01:10
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Комментариев: 14
Ночью не шатайтесь по погостам просто так – Вас поймает, разорвёт и съест ночной дурак – Вурдалак!(с) ))
Зарегистрирован: 6.04.2017
#29 написал: Космонасть
Сегодня, 01:13
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Цитата: Tigger power
Цитата: Lynx
Не только в историях))) кто знает, что за аватарой-то скрывается

Во-во, все как с упырями)))
Цитата: Космонасть
А чиво они шерстяные тогда,как собаки?

В магазин не пускают, а ночью зябко трупы на могилах жрать, вот и отращивают)))

Лучше бы себе подштанники купили)))

Цитата: Баба Клава
Цитата: Tigger power
В магазин не пускают, а ночью зябко трупы на могилах жрать, вот и отращивают)))

Во во. Я вот тоже подумываю, чтобы валенки на зиму не покупать- не буду больше депиляцию ног себе устраивать. По крайней мере до весны.

Бабуль,а если не устраивать депиляции не только ног,то на шерстяных трусах можно тоже сэкономить)))
Зарегистрирован: 2.11.2017
#30 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:16
0
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Хорошая история и отличные комментарии.++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
        

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