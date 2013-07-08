Ужасы после смерти

Новость отредактировал catberry - Вчера, 13:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Баба Клава Просмотров: 609 Комментарии: 7 +4 Вчера, 13:30 by

На прошлой неделе у меня произошло большое горе. Я потеряла самое дорогое, что у меня было в жизни - это моего самого любимого, самого красивого, самого ненаглядного сыночка - моего котика Аркашеньку. Его насмерть забили камнями на даче живодеры-мучители, эта компания безбашенных отморозков, которые шляются по ночам возле нашей дачи. Я котика своего нашла с утра растерзанным, с проломленной головой и отбитыми почками. Как я рыдала слышала вся деревня, моя подруга Шура даже скорую мне вызывала. А потом случилось вообще страшное, у меня начался летаргический сон.Снилось мне, как будто Аркашенька-то мой воскрес, пришел ко мне обратно домой, но почему-то стал гадить по углам. Я его гоняла во сне поганой метлой, которой мы с Шуронькой подметаем туалет. Он прятался от меня под кровать, я его пыталась достать шваброй, но он сопротивлялся и рычал на меня, а от страха гадил еще. Такие ужасти мне снилися три дня. Шура говорит, что я орала во сне, как ненормальная, чтоб Шурка его окружала, она снова вызывала скорую, но врачи нечего сделать не смогли. На третий день все прошло, и я очнулась.Села я на кровати и тут увидела своего Аркашеньку живого и здорового. Я подумала, что поймаю его сейчас, но он верткий очень оказался и убежал. А я за ним-то метнулася и упала, разбилася вся, Шура меня опять в кровать еле уложила. И стала я Аркашеньку моего покойного видеть. Лежу и смотрю, как он по комнате гуляет. То на кровать ко мне прыгнет, то на стол, чтоб пожрать стащить. А вчерась смотрю, а он сел в угол и нафурил. Вот гад! Я Шуру-то позвала и рассказала ей. Она сперва наорала на меня, говорит, что сдох мой кот, закопала она Аркашеньку-то, а потом поближе подошла, а рядом с моей кроватью куча и лужи по всем углам. Тут она мне поверила, что, и правда, Аркашенька вернулся к нам в виде фантома и вредит всячески. Он, наверное, таким образом дает понять, что он тут с нами, вечно живой. Только вот Шура его не видит совсем, только я. Это, наверное, у меня дар открылся после сна-то летаргического. Я теперича могу покойных котов видать.Вот и сейчас я пишу вам исторью, а ентот гад сидит на подоконнике и скалится. Я, если честно, его боюсь. Это уже не мой котик, а какое-то его привиденье. Надо сказать Шурке, чтоб пошла и вбила ему в могилу осиновый кол! Вдруг он вампир и меня сожрет?Вот такие вот дела у нас происходят. Не судите строго, я больной человек, как поправлюсь, напишу вам еще историю. А пока до свиданья. Ваша баба Клава.

Ключевые слова: Сон кот привидение авторская история

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