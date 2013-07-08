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Несерьезные истории

Ужасы после смерти

На прошлой неделе у меня произошло большое горе. Я потеряла самое дорогое, что у меня было в жизни - это моего самого любимого, самого красивого, самого ненаглядного сыночка - моего котика Аркашеньку. Его насмерть забили камнями на даче живодеры-мучители, эта компания безбашенных отморозков, которые шляются по ночам возле нашей дачи. Я котика своего нашла с утра растерзанным, с проломленной головой и отбитыми почками. Как я рыдала слышала вся деревня, моя подруга Шура даже скорую мне вызывала. А потом случилось вообще страшное, у меня начался летаргический сон.

Снилось мне, как будто Аркашенька-то мой воскрес, пришел ко мне обратно домой, но почему-то стал гадить по углам. Я его гоняла во сне поганой метлой, которой мы с Шуронькой подметаем туалет. Он прятался от меня под кровать, я его пыталась достать шваброй, но он сопротивлялся и рычал на меня, а от страха гадил еще. Такие ужасти мне снилися три дня. Шура говорит, что я орала во сне, как ненормальная, чтоб Шурка его окружала, она снова вызывала скорую, но врачи нечего сделать не смогли. На третий день все прошло, и я очнулась.

Села я на кровати и тут увидела своего Аркашеньку живого и здорового. Я подумала, что поймаю его сейчас, но он верткий очень оказался и убежал. А я за ним-то метнулася и упала, разбилася вся, Шура меня опять в кровать еле уложила. И стала я Аркашеньку моего покойного видеть. Лежу и смотрю, как он по комнате гуляет. То на кровать ко мне прыгнет, то на стол, чтоб пожрать стащить. А вчерась смотрю, а он сел в угол и нафурил. Вот гад! Я Шуру-то позвала и рассказала ей. Она сперва наорала на меня, говорит, что сдох мой кот, закопала она Аркашеньку-то, а потом поближе подошла, а рядом с моей кроватью куча и лужи по всем углам. Тут она мне поверила, что, и правда, Аркашенька вернулся к нам в виде фантома и вредит всячески. Он, наверное, таким образом дает понять, что он тут с нами, вечно живой. Только вот Шура его не видит совсем, только я. Это, наверное, у меня дар открылся после сна-то летаргического. Я теперича могу покойных котов видать.

Вот и сейчас я пишу вам исторью, а ентот гад сидит на подоконнике и скалится. Я, если честно, его боюсь. Это уже не мой котик, а какое-то его привиденье. Надо сказать Шурке, чтоб пошла и вбила ему в могилу осиновый кол! Вдруг он вампир и меня сожрет?

Вот такие вот дела у нас происходят. Не судите строго, я больной человек, как поправлюсь, напишу вам еще историю. А пока до свиданья. Ваша баба Клава.

Новость отредактировал catberry - Вчера, 13:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:30 by Баба КлаваПросмотров: 609Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Сон кот привидение авторская история

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Комментарии

#1 написал: PUFIK
Вчера, 14:47
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1115|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 655
Доброго здоровьичка, Клавдия Афанасьевна, давненько не было Вас. Соболезную Вашей утрате, жалко котика. Наверное, так он Вас сильно любил, что не может уйти в мир иной кошачий, вот и продолжает приходить и гадить, тем самым показывая - не переживай хозяйка, я с тобой. Сон-то, конечно, странный Вам приснился, животинку поганой метлой гонять не можно. Хорошо хоть Шура Вас не оставила, в трудный момент рядом оказалась. Плюс за историю, ну и страсти у Вас творятся)))
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#2 написал: Веснянка
Вчера, 15:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (666|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 261
Почему-то вспомнила повесть "Ночной молочник", когда кот не умер, а наоборот, приобрёл особые способности. Коты мне самой не снились... a снилась убитая собака, которая мчалась через поле, - снова живая, здоровая и весёлая.
+
Зарегистрирован: 30.01.2016
#3 написал: Tigger power
Вчера, 15:27
+6
Группа: Посетители
Репутация: (70|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 373
А мне вспомнилось "Кладбище домашних животных", может Шура не там закопала? Расстроили Вы меня своей несерьезной историей, котиньку жалко.+
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: ELEMAT
Вчера, 20:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1349|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 534
Жалко котика, если честно.
Но и Бабу Клаву жалко - ну-ка ходить да подтирать за приведением кота...
У нас тоже котик умер, теперь вот тень какая-то нет-нет да и прошмыгнёт то там, то сям. И оставшаяся старая кошка шугается...
За историю плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#5 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:51
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1143|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 753
Плюс уже поставила, рада видеть! Я думала из-за описания, что Аркаша муж.)))
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#6 написал: Эвиллс
Вчера, 23:01
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1529|2)
Публикаций: 90
Комментариев: 2 636
Печально всё. Расстроили Вы меня своей историей. Для моральной поддержки плюсую. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#7 написал: ebegen31
Сегодня, 02:09
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 98
Диссонанс между любовью к коту и "поганой метлой". И еще - разве привидение может так уверенно присутствовать в вашей жизни да еще и оставлять материальные следы? И опять-таки - пренебрежительный тон, в котором вы описываете его поведение, диссонирует с любовью к коту и его страшной смертью.

Тем не менее, если история правдивая - я очень вам сочувствую. Мужайтесь, время лечит.
Зарегистрирован: 5.10.2012
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