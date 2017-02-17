Немного о жизни в доме с привидениями.

Летяга Просмотров: 204 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 16:03 by

Это будет история в истории, о том, как мне дважды довелось жить в "плохом" доме. Я живу в такой квартире прямо сейчас и есть у меня интересный рассказ о том, почему я отсюда не уезжаю. :)Этим летом нам с парнем пришлось искать жилье в центре Львова, потому как парень нашел работу с графиком 7-23 (через 2 дня) и ездить в такую рань через полгорода стало невыносимо.Оценив стоимость квартир в центре, мы изрядно приуныли. Но потом знакомый риелтор мне внезапно предложил квартирку буквально в 4 минутах ходьбы от ратуши. Стоило чудо каких то смешных денег. Нет, правда, в этом районе убитые насмерть студенческие квартиры стартуют с 5000 гривен в месяц, а с ремонтом они же стоят от 8000-15000 в месяц и далее до бесконечности. Исторический центр, хуле.Наша квартира стоила 3000. Косметический ремонт, все необходимое. Немного запущенная, но в целом отличная квартирка в невообразимо роскошном месте - с видом на вековой парк и практически без соседей. Дому несколько сотен лет и он считается малоквартирным - тишина, трехметровые стены, высокие потолки... Что еще нужно человеку, который работает дома? На том и порешили - мне тишина и покой, парню - 6 минут пешком до работы.Потом я узнала, что дом некогда построили для себя местные евреи, нижние этажи сдавались жильцам, а на верхних жили сами хозяева. В 30е годы (могу ошибаться) тут произошел погром и хозяев дома перебили, на их место вселились какие-то поляки. Которых в свою очередь выкосили в середине 40х уже советские ребята, заселив в дом с еще "теплыми" вещами переселенцев из России. История моя не о том, но это важный момент.На второй же день после переезда соседская бабушка (как раз последняя из тех переселенцев) заботливо рассказала мне, что за последний год из этой квартиры свалили то ли 7 то ли 8 жильцов, причем некоторые не задержались и на неделю. Две девы даже ломились ночевать к соседям посреди ночи. А утром уже удирали, наплевав на крупный залог. Вот и причина такой цены на квартиру - ее отчаянно пытались сдать больше года.Бабушка причитала, что квартира нехорошая и горящими от любопытства глазами пожирала кухню за мой спиной, бабуле явно было отчаянно интересно, от чего же все бегут.Какое милое начало, да?...Масла в огонь подливало то, что хозяйка в каждый приход беспричинно нервничала и часто смотрела куда-то в угол или потолок, словно пыталась тут кого то выследить. Еще лучше. Мне было жутко любопытно, что же здесь такое.В чем тут дело я поняла в первую же неделю жизни тут. Началось всё с того, что я шла через комнату и заметила на террасе мужчину, который стоял в углу, опершись на перила и курил сигарету (на фото это место). Обычный такой дядечка, лет 37-40, усатый, одет в военную форму и плащ, но все какое-то несовременное, скорее годов 20х. Я тормознула у окна, вернулась - никакого дядечки там не было."Привидение вышло покурить, ну и что?" - подумала я и пошла по своим делам.За два месяца я наблюдала там каких-то людей больше 30 раз. Чаще всего это был усатый военный, раза 4 - худая черноволосая женщина, одетая в подвенечное платье. Остальные разы детали рассмотреть не удалось - какие то темные сгорбленные фигуры, высокие и низки. Иногда просто тени. И каждый раз в углу балкона. Таких жильцов в доме просто нет, да и пропадали они при малейшем осознанном взгляде в окно.При этом в утренние часы (с 4 до 11, в разное время), в квартире часто слышны "обычные" бытовые шумы. Я неоднократно просыпалась от того, что в кухне кто-то пьет чай. Звук ложечки, мешающей сахар, глоток, причмокивание... Потом шаги и тишина. Иногда слышно, как кто-то резко встает с дивана или подвигает стул. Или открывает окно. Обычные такие бытовые звуки, необычными их делает только то, что в квартире живут двое людей и все они сейчас точно не в кухне... Меня это не пугает, скорее мне грустно, что тут столько всего случилось и дом так болезненно цепляется за эти образы.Но девушки, пересмотревшие ужастики, видимо съехали отсюда ввиду того, что количества отложенных кирпичей уже хватало на строительство своего особняка :)Жести добавляет ещё то, что при всех этих явлениях начинает истерично выть соседская собака.Неоднократно уже я слышала вопрос, почему мы отсюда не уедем к чертовой матери, мало ли что будет дальше...А вот об этом вторая часть истории, и тут будет самая крипота.Дело в том, что я сама выросла в "проклятом" доме и жила там аж до 12 лет. И проблемы там были отнюдь не в деликатном поскрипывании полов и безобидных тенях за окном, там творился пипец в духе Сайлент хилла. И, памятуя детство, мне эти скрипы кажутся детскими играми на лужайке. Еще и за такую выгодную плату. :)Об этом доме и будет основная история.Мой дед купил дом с дурной славой в самом конце 80х годов. Красивый новенький дом под Киевом, с огромным садом, полями, летней кухней, баней, еще и в 40 минутах езды от столицы. Свое детство я в основном провела там, на воспитании у деда. Детство мое было практически идеальным, если бы не этот треклятый дом...Наш дом многие обходили стороной, потому как за десятилетие до описанных событий, там обитала большая семья, где старшей была сельская ведьма по имени Евдокия. Дама была крайне сурового нрава и известная своей мстительностью - про нее до сих пор рассказывают ужасы, хоть и столько лет прошло. Как она изводила людей и домашний скот, являлась в кошмарах и прочая деревенская крипота.Одна ее фишка, кажется, до сих пор работает - кто бы ни сунулся в дом, обязательно падал у калитки. На ровном месте растягивался на земле, даже если старательно шел и смотрел под ноги.Ведьма умерла, не передав свой дар никому, а ее наследники после смерти матери подозрительно быстро свалили из дома и продали его очень дешево. Ходили слухи, что после ее смерти они там стали люто болеть и умирать один за другим.В общем, дом достался нам.Что же там было такого?В этом доме всегда было темно. Темнота там не перебивалась ни электрическим, ни каким-либо другим светом - даже очень яркие лампочки светили словно через промасленную бумагу. Освещение в стиле винтажных фильтров для фото :) Это очень странно, я такого больше нигде и никогда не видела, когда ты включаешь свет, а по углам он как бы не расходится почти. А еще там всегда было холодно, даже в жару в доме было зябко.А еще в доме всем очень трудно и плохо спалось.Причин было две. Во первых, по ночам постоянно мучало ощущение, что за дверями комнаты кто то стоит. Стоит, мнется, шуршит одеждой, иногда чуть заглядывает в комнату или просовывает руку за двери, и снова скрывается за дверным косяком. И так всю ночь. Опсихеть можно было от страха, при том что ОНО так ни разу ни к кому и не зашло.Да, сейчас все умные и много раз видели такое в кино, вот только это был примерно 94-96й год, мне было, соответственно, 4-6 лет и я ни разу в жизни не смотрела даже триллеры. И отправлялась спать часов в 10 вечера. Книжек страшных мне тоже не читали. Происходящее в доме меня беспокоило, но другой жизни я не знала и воспринимала эти аномалии как неизбежное зло.Один раз к моей бабушке приезжал племянник-дальнобойщик, ехал мимо со своей группкой и решил заночевать. Здоровые, жизнерадостные молодые атеисты, откушав с дедом водки, посмеялись над предупреждением о чудесах в доме... И легли спать.К утру все здоровые, жизнерадостные молодые атеисты обнаружились по кабинам своих фур в мрачном настроении. На вопрос, почему перебрались ночевать в транспорт, торопливо что то буркали и свалили еще до обеда.Вторая причина - там всем снились какие-то невообразимо жуткие и мерзкие кошмары. Кошмары в состоянии сонного паралича, когда вроде и не спишь, а в голове крутится "кино" в жанре j-хоррор. Годы спустя моя мать призналась, что ей было настолько страшно в том доме, что она там оставалась только в самом крайнем случае. И ее там что-то душило по ночам...Кошмары же там были роскошные, хватит не на один годный сценарий.Опишу парочку, чтоб не быть голословной. Напомню, мне это всё снилось в 5-7 лет примерно.Я сижу на стуле, передо мной - небольшой коридор, который заканчивается дверями и я знаю что там морг. Знаете двери где 70% - ребристое непрозрачное стекло? Снизу кусок фанеры, а сверху только рама. И стекло не прозрачное, а рифленое. То есть конкретно ничего не видно, но силует легко просматривается. Вот такая дверь. И под дверью еще зазор см 15 от пола. В реальности ее не было.Я сижу и вдруг слышу противный скрипящий звук - как ржавые колесики едут. И смотрю на дверь.И вижу как в зазоре медленно появляются колесики каталки-труповозки. На ней кто-то лежит. Каталка с истошным скрипом и невыносимо медленно подкатывает к двери и я вижу за стеклом как с нее кто то тяжело встает и садится. Меня начинает душить страх. Звук скрипа колесиков усиливается, он уже давит на мозги. Мертвец с трудом садится, потом медленно встает и я вижу в зазор окровавленные синие ноги. Встает и медленно подходит к двери и начинает тянуть к стеклу руку. Скрип делается невыносимо громким, к нему подмешивается звук пенопласта по стеклу. Я вижу только контур тела через стекло, но подошедший внезапно резко приложил к стеклу лицо, как бы распластав лицо и я увидела, что у него нет глаз. На минуточку, мне было 7 лет и мне стало так страшно что я чуть не задохнулась. Наверное я бы и сейчас отложила кирпичный заводик средних размеров.Второй сон был примерно в том же возрасте.Я во дворе дома, солнечный день. Иду к летней кухне и слышу странные звуки. Захожу в сарай, а там как-то неестественно темно и холодно. И весь сарай заставлен детскими ванночками, полными костей. Свежие кости, с остатками мяса, плавают в кровавой воде. Ванночек много, штук 15. Костей, соответственно, с нескольких десятков людей.Посреди сарая сидит лысый мужчина, жуткий, худой, с черными глазами. И скоблит ножом эти кости. Замечает меня (я от страха уже в параличе полном), показывает на меня пальцем, открывает рот и начинает издавать всё тот же звук скрипящих колес и пенопласта.Лысого чувака, кстати, я чаще всего видела в снах, он прятался или в бане, или на чердаке, и вечно бросался меня душить, на чем я и просыпалась.Последний сон я помню так же четко, будто смотрела его вчера. Это было в начале нулевых.Я иду по двору, вокруг все какое-то тусклое, в тумане, никого живого не видно. То ли ранние сумерки, то ли раннее утро. И вижу двух мертвых собак, прямо разорванных в куски и частично сгнивших. Они, однако, сидят у дверей сарая и грозно рычат на меня.Да да, до Обители Зла оставалось года 2, а образы, увиденные тогда, прямо таки врезались в память и потом при просмотре фильма я совершенно обалдела, увидев собак-зомби на экране :)Я в панике отступаю в сад, забегаю за угол, а там на дороге стоит женщина. Лет 50. Одета в украинский народный костюм (юбка, плахта, вышитая рубашка и кожаная жилетка), но всё почему-то черное, даже вышивка и платок. Смотрит на меня, потом поднимает руку и показывает в меня пальцем молча.Я просыпаюсь.Через несколько месяцев в летней кухне случился пожар, сгорело всё здание. Через месяц после этого умер мой дед и дом мы продали, чтобы никогда туда больше не вернуться. Снов таких я тоже потом не видела.С того последнего сна за мной тянется что-то очень интересное, но это совсем другая история.И вот, спустя 15 лет, кто-то меня спрашивает, почему я не съезжаю с "плохой" квартиры, где явно что-то обитает помимо нас... Я затрудняюсь ответить. С одной стороны, это ностальгия. С другой стороны - ну курит этот чувак на балконе, ну и что? Видали и похуже. В конце концов, спать он мне не мешает и кости кровавые по ночам не моет... Поэтому я загадочно улыбаюсь и говорю что на другое жилье денег нет :)

Ключевые слова: Квартира призраки звуки дом ведьма кошмары

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