Котлован

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:52

TiTaN_2017 Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:52 by

Живу я в Иркутской области уже 13 лет. За это время ни разу не менял квартиру. Спальный район, ближайшая более или менее крупная развязка в километре. Рядом с моим домом всегда стояло ещё три. Вместе они образовывали нечто вроде квадрата, в середине которого был большой пустырь. На этот пустырь часто ходила молодежь со всей округи. Днем там собирались скейтеры, которые рисовали граффити на различном мусоре. А по ночам, туда приходили любители выпить и послушать громкую музыку.В феврале 2014 года на пустыре началась стройка. Дом, высотой в 9 этажей, планировалась сдать к 2018-му. Предполагалось, что жить в этом доме будут многодетные семьи.10 марта 2014 года на стройке случилось несчастье: когда заливали фундамент, вниз упал один из рабочих – Алексей. Глубина котлована, на дне которого была арматура, составляла 3-4 метра. Его друг рассказывал, что они с Алексеем стояли у края котлована и разговаривали. Алексей рассказывал, что у него 3 дня назад умер отец. Потом они несколько минут помолчали. Вдруг Алексей повернулся к приятелю и сказал: «Папа меня зовет, я пойду!» – и сделал шаг в котлован. Никто из других рабочих, стоявших рядом, этого не слышал, поэтому к словам друга Алексея отнеслись с недоверием.Стройка была приостановлена – шли судебные разбирательства. Возобновилась она лишь в конце 2015 года. Котлован залили бетоном. О страшном происшествии стали понемногу забывать, из памяти стало стираться, что кровь одного из рабочих, смешавшись с бетоном, теперь навсегда останется в основании дома.О «несчастном случае», как его определили в ходе судебных тяжб, вспомнили в ноябре 2015 г.В 3-ем часу ночи меня разбудил звук отбойного молотка, который доносился со стройки. Я выглянул в окно и увидел, что многие соседи тоже проснулись от громкого звука – свет горел почти в каждой квартире.Я посмотрел на недостроенный дом, там никого не было, но звук все ровно был отчетливо слышен. Чуть позже я заметил фигуру человека, который как-то странно перемещался по стройке. Он ходил, если это можно так назвать, как-то слишком плавно и медленно. Пообщавшись утром с соседями, я узнал, что они тоже видели эту фигуру.Это мог быть бомж, обкуренный неформал или наркоман. Но вот появление после той ночи огромной ямы, выдолбленной в бетоне, как раз на месте падения рабочего, объяснить пока никто не в силах.

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