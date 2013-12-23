Никогда не собирайте ягоды на кладбище

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 20:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 166 Комментарии: 6 -8 Сегодня, 20:38 by

Летом 88 года я, студентка 2 курса мединститута, поехала в стройотряд с студентами педагогического вуза. Они тянули асфальт, я при них была медсестрой. Жили мы в вагончиках, по 2 девочки в комнате, так же и пацаны жили. Девчонок нас было всего четверо, пацанов 10 человек, все старшекурсники. В обеденный перерыв девочки прогуливались по деревне и забрели на кладбище, насобирали там клубники и притащили мне. Я эту клубнику, узнав откуда она, есть не стала, да ещё и на девчонок наорала, что никто не ест ягоды с кладбища. Они поржали и всё слопали.И вот ночью случилось. Я спала возле окошка и первая услышала как кто-то ходит вокруг, потом раздался вой, жуткий, девчонки все проснулись, стали орать. Слышно было, что вокруг вагончика кто-то непрерывно бегает и шумно дышит, а второй запрыгнул на крышу и стал жутко скрестись и выть. Девки все урыдались от страха, я хотела в окно выглянуть или добежать до вагона мальчиков, но они заорали на меня и я не стала ничего делать. Хорошо, что летом рассвет уже в 3 часа начинается, вот с рассветом всё и прекратилось, мы уснули. Утром рассказали всё пацанам, они не поверили и весь день высмеивали нас. Нам и самим смешно было днём. Но на ночь мы попросили старшего по строяку поночевать с нами.Вот и ночь, улеглись. Всё повторилось, только теперь не двое, а трое бегало вокруг вагончика, один на крыше выл и скрябался, второй круги нарезал вокруг, а третий стал в дверь ногтями скрестись. Вагон ходил ходуном, мы думали в живых не останемся. Наступил рассвет и всё пропало. Мы всех подняли и тут один студент сказал, что он не спал, наблюдал за нашим вагончиком, но никого не было, никто не бегал, не сидел на крыше и не выл.Утром в столовой, где нас кормили, поварихи стали смеяться над нами, говорили — девки, вы что такие помятые, всю ночь с мальчиками провели. А я взяла и рассказала им, что происходит по ночам. Поварихи обе побелели, одна сбросила фартук и убежала куда-то, а вторая хотела что-то рассказать нам, уже даже и начала — а вы знаете, что было раньше в нашей деревне… Но тут привезли машину горячего асфальта и все убежали его класть. Через полтора часа на мотоцикле приехал поп с кадилом, брат той поварихи, которая убежала после моего рассказа, и всё кругом освятил, все вагончики, всю площадь стройотрядовского лагеря. Больше ничего не повторялось.НО. Прошло много много лет, я приехала в родной город, и мама мне рассказала, что девочки из строяка все умерли. Одна спилась и замёрзла на улице, вторую прибил муж, а третья попала под машину.

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