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Истории из жизни

Никогда не собирайте ягоды на кладбище

Летом 88 года я, студентка 2 курса мединститута, поехала в стройотряд с студентами педагогического вуза. Они тянули асфальт, я при них была медсестрой. Жили мы в вагончиках, по 2 девочки в комнате, так же и пацаны жили. Девчонок нас было всего четверо, пацанов 10 человек, все старшекурсники. В обеденный перерыв девочки прогуливались по деревне и забрели на кладбище, насобирали там клубники и притащили мне. Я эту клубнику, узнав откуда она, есть не стала, да ещё и на девчонок наорала, что никто не ест ягоды с кладбища. Они поржали и всё слопали.
И вот ночью случилось. Я спала возле окошка и первая услышала как кто-то ходит вокруг, потом раздался вой, жуткий, девчонки все проснулись, стали орать. Слышно было, что вокруг вагончика кто-то непрерывно бегает и шумно дышит, а второй запрыгнул на крышу и стал жутко скрестись и выть. Девки все урыдались от страха, я хотела в окно выглянуть или добежать до вагона мальчиков, но они заорали на меня и я не стала ничего делать. Хорошо, что летом рассвет уже в 3 часа начинается, вот с рассветом всё и прекратилось, мы уснули. Утром рассказали всё пацанам, они не поверили и весь день высмеивали нас. Нам и самим смешно было днём. Но на ночь мы попросили старшего по строяку поночевать с нами.
Вот и ночь, улеглись. Всё повторилось, только теперь не двое, а трое бегало вокруг вагончика, один на крыше выл и скрябался, второй круги нарезал вокруг, а третий стал в дверь ногтями скрестись. Вагон ходил ходуном, мы думали в живых не останемся. Наступил рассвет и всё пропало. Мы всех подняли и тут один студент сказал, что он не спал, наблюдал за нашим вагончиком, но никого не было, никто не бегал, не сидел на крыше и не выл.
Утром в столовой, где нас кормили, поварихи стали смеяться над нами, говорили — девки, вы что такие помятые, всю ночь с мальчиками провели. А я взяла и рассказала им, что происходит по ночам. Поварихи обе побелели, одна сбросила фартук и убежала куда-то, а вторая хотела что-то рассказать нам, уже даже и начала — а вы знаете, что было раньше в нашей деревне… Но тут привезли машину горячего асфальта и все убежали его класть. Через полтора часа на мотоцикле приехал поп с кадилом, брат той поварихи, которая убежала после моего рассказа, и всё кругом освятил, все вагончики, всю площадь стройотрядовского лагеря. Больше ничего не повторялось.
НО. Прошло много много лет, я приехала в родной город, и мама мне рассказала, что девочки из строяка все умерли. Одна спилась и замёрзла на улице, вторую прибил муж, а третья попала под машину.

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 20:41
Сегодня, 20:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 166Комментарии: 6
-8

Ключевые слова: Стройотряд вагончик кладбище ягоды раздался вой жуткий мы думали в живых не останемся

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:44
+3
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Комментариев: 1 611
Как говорится, на самом интересном месте. Вот хоть что говорите, бред по мне полнейший. Да везде может быть кладбище. Так что нигде не собирайте ягод, грибов, и даже цветов. А то сопьетесь, прибьет муж и далее, по списку
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Estellan
Сегодня, 20:47
+4
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Комментариев: 876
Вот же глупые люди. Надо было на сибиреязвенном скотомогильнике собирать. А то кладбище это как-то мелко. Учитывая сколько народу в земле похоронено так или иначе, почти любой клочок земли это в той или иной мере кладбище.
Все бы давно вымерли.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#3 написал: Летяга
Сегодня, 21:05
+5
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Комментариев: 6 259
Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет,
Что звали меня Мариной,
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед,—
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь,
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

М. Цветаева


Добавить мне нечего.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#4 написал: Maxim80
Сегодня, 21:15
+2
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Комментариев: 246
Пиндец! Наверное девчата ещё и грибочками усугубили помимо ягодок...Надо было пацанам тоже дать-мол потипу-...А давай вместе боятся!... yaaah
Зарегистрирован: 14.04.2017
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:17
+1
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Комментариев: 1 340
Цитата: Летяга
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

хорошо написано! good
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#6 написал: Космонасть
Сегодня, 21:36
0
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 279
Цитата: Летяга
Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет,
Что звали меня Мариной,
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед,—
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь,
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

М. Цветаева


Добавить мне нечего.

Боже,как же я ее люблю!
Зарегистрирован: 2.11.2017
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