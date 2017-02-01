Коллега навела на меня порчу

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 181 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:34 by

Трудно не верить в сверхъестественные вещи, когда они с тобой постоянно происходят.Впервые с порчей я столкнулась в подростковом возрасте, стала сильно болеть, родители по врачам и больницам меня возили, всё без толку. Повезли к одной бабушке в какую-то дальнюю карельскую деревню, зима была, помню, что продукты ей везли, денег она не принимала. Бабушка та сразу сказала, что порча на смерть от какой-то подруги мамы и провела ритуал, долго что-то делала за спиной, шептала, жгла. И еще дома наказала кое-какие её наказы исполнить. Так вот спасла меня тогда эта ведунья.А несколько лет назад со мной стало твориться что-то непонятное: волосы выпадать стали клоками, тревожность появилась, по врачам прошлась, анализы сдала — нет никакой патологии. А состояние моральное ухудшается. И почти каждую ночь меня мучают кошмары и сонный паралич.Однажды ночью проснулась я случайно, глаза открыла и вижу в темноте, как у моей кровати сидит некий белый силуэт - ни глаз, ни носа не различить, и в лицо мне заглядывает. Я и раньше, с детства, эти силуэты-призраки изредка видала, поэтому сильно не испугалась, да и слабость была такая, что сил было только отвернуться лицом к стене и снова уснуть. На следующую ночь опять проснулась, около ног стоит белая фигура и смотрит на меня. Говорила мне моя бабушка-ведунья, что и она их видела, неупокоенные души. А еще говорила, что так порчу наводят — посылают духов тебя мучить. А если её снять, то эти сущности к ведьме той вернутся, её мучить начнут. Тут я поняла, что кто-то либо позавидовал, либо зол на меня. И вспомнила я, что коллега моя одна кареглазая женщина в возрасте по работе меня ревнует к своему любовнику — моему начальнику, постоянно ехидно улыбается и, знаете, как бывает, губы улыбаются, а глаза злые.Трижды я проводила ритуал выкатывания яйцом по бабушкиным записям. И как-то всё само собой прошло. В скором времени я и место работы сменила, чтобы не искушать судьбу.Автор: Лизавета.

Ключевые слова: Сверхъестественные вещи порча на смерть ритуал судьба

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