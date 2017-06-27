Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Мой знакомый подвозил девушку, которая вдруг обернулась дряхлой старухой

Году в 1975-м моя младшая сестра встречалась с парнем по имени Николай. А он одно время находился на практике в отдаленном селе и ездил в райцентр к моей сестре на свидание на мотоцикле. Расстояние приличное, около 20 километров. Николай на своем «Восходе» выезжал вечером, после работы, а утром, к началу трудового дня, возвращался обратно.


И вот однажды, дело было осенью, он выехал от моей сестры часов в шесть утра. Едет по дороге и вдруг видит, как из-за дерева вышла девушка и призывно подняла руку, просит Николая остановиться. Ничего необычного в этом не было, поскольку автобусное сообщение между таежными селами отсутствовало и люди обычно добирались на попутном транспорте.

Необычной была лишь одежда девушки - слишком легкое для осени темное платье. Ни вещей, ни какой-нибудь сумочки в руках. Николай решил, что эта девушка, видимо, была в райцентре на танцах в доме культуры, а утром возвращалась домой. Местная молодежь иногда так делала.

Николай остановил мотоцикл. С интересом оглядел девушку: молоденькая, лет восемнадцати, темные волосы заплетены в тяжелую косу, которая опускалась ниже спины. Темное платьице облегало стройную точеную фигуру.

У Николая даже дыхание сбилось - до того красивой была девушка. Она села сзади, крепко обвила парня руками, прижалась к его спине горячим телом и, касаясь губами его уха, прошептала:

- Поехали, касатик.

Николай уже плохо соображал, сам не понимал, как вел мотоцикл по грунтовой дороге среди полей и густых березовых рощ. Мысли были только об этой девушке, что сидела у него за спиной. В голове роились шальные юношеские фантазии. Но его ухо вновь обдало горячим дыханием:

- Даже не мечтай, касатик. Ох, погублю я тебя, миленький!

У Николая руль едва не вырвался из рук. Ему было жутко неудобно оттого, что девушка как бы прочла его мысли. Он почувствовал, что лицо пылает жарким огнем, а пот струится между лопаток.

Километров за пять до нужного села мотоцикл вдруг заглох. Немного прокатился по инерции и остановился посреди величественного соснового бора. Девушка соскочила с сиденья, отошла на несколько шагов в сторону. А Николай склонился над мотором, пытаясь найти неполадку.

Вдруг он услышал за спиной какой-то шорох, и старческий скрипучий голос произнес:

- Спасибо тебе, касатик, подвез меня до дома!

Николай удивленно оглянулся: перед ним стояла древняя старуха в каких-то лохмотьях. Опираясь на суковатую палку, она смотрела на него красными глазами. Поднесла к лицу корявую ладонь, поправила седые спутанные волосы, что выбивались из-под платка.

- Не мучай своего коня, касатик, а иди-ка лучше своей дорогой да не оглядывайся. А то как бы не погубила я тебя, миленький! - прошамкала беззубым ртом страшная старуха.

Как Николай поднял с земли мотоцикл и как катил его до села по дороге через сосновый бор, он уж и не помнил. Очнулся только возле общежития, где уже собрались перед выходом на работу его друзья-приятели. Они с трудом оторвали парня от мотоцикла, в который тот вцепился мертвой хваткой. Под руки завели в общежитие, уложили на койку.

Только к вечеру Николай стал понемногу приходить в себя. Приятели пытались выяснить: что же с ним приключилось, коли он со всех ног бежал из соснового бора, катя мотоцикл, и потом пролежал целый день, глядя в потолок остекленевшими глазами? Но Николай молчал.

Потом приходил деревенский бригадир Михалыч, который объяснил парням, что, скорее всего, Николай повстречался в лесу с оборотнем. Оказывается, такие случаи иногда происходили в тех местах: то свинья за одиноким путником погонится, то лошадь всю дорогу преследует. Трактористы на полях иногда видели, как в сумерках ходит странная женщина в белом. Пробовали ее догнать, но она неожиданно растворялась в воздухе.

Вот такая история приключилась с моим знакомым. А смеяться над ним никто и не думал. Только перестал Николай ездить на свидания к моей сестре. Да и другие парни поодиночке в лес уже не совались. Кто его знает: вдруг оборотень встретится? Зачем испытывать судьбу?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 660Комментарии: 9
+8

Ключевые слова: Младшая сестра Николай девушка оборотень мотоцикл

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 11:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (130|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 378
Я пожалуй тоже не поеду к ней! Ну его на фиг, вдруг оборотня встречу! 383
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#2 написал: Космонасть
Сегодня, 11:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 221
Парень кобелина та еще - от одной ехал , другую встретил, так его сразу колбасить на дороге начало, как- будто он женщин лет десять не видел, в оконцовке так перепугался ,что теперь наверное никуда не выходит
Зарегистрирован: 2.11.2017
#3 написал: Maxim80
Сегодня, 12:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (141|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 241
Ну ладно оборотень...Ток к чему это переодевание? Сазочка ,конечно,не ахти...
Зарегистрирован: 14.04.2017
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 12:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (130|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 378
Мне тут подумалось, что очень удобно это, внешность менять. Надо, допустим куда-то доехать, раз - и ты молодая красавица! Приехали.... Опа! И ведь никто слова не скажет, вцепятся в руль и трястись!
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 544
Цитата: ПИК НИК
Мне тут подумалось, что очень удобно это, внешность менять. Надо, допустим куда-то доехать, раз - и ты молодая красавица! Приехали.... Опа! И ведь никто слова не скажет, вцепятся в руль и трястись!

Я б не отказалась так
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#6 написал: Летяга
Сегодня, 13:57
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8310|-3)
Публикаций: 248
Комментариев: 6 211
Цитата: ПИК НИК
очень удобно это, внешность менять.

Цитата: зелёное яблочко
Я б не отказалась так

И я тоже)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (108|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 544
А история очень-очень знакомая
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#8 написал: ПИК НИК
Сегодня, 14:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (130|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 378
Цитата: зелёное яблочко
А история очень-очень знакомая

Все новое, хорошо забытое старое. Где нить в архивах фостора, да не одна.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 15:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (688|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 608
Оборотень - разлучник проклятый, совсем перестал парень ездить то? не понятно. Умение конечно зачетное из молодки в старуху переворачиваться, или в свинью там, лошадь, в зависимости от ситуации)) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.