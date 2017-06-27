Мой знакомый подвозил девушку, которая вдруг обернулась дряхлой старухой

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:46

Сделано_в_СССР Просмотров: 660 Комментарии: 9 +8 Сегодня, 10:46 by

Году в 1975-м моя младшая сестра встречалась с парнем по имени Николай. А он одно время находился на практике в отдаленном селе и ездил в райцентр к моей сестре на свидание на мотоцикле. Расстояние приличное, около 20 километров. Николай на своем «Восходе» выезжал вечером, после работы, а утром, к началу трудового дня, возвращался обратно.И вот однажды, дело было осенью, он выехал от моей сестры часов в шесть утра. Едет по дороге и вдруг видит, как из-за дерева вышла девушка и призывно подняла руку, просит Николая остановиться. Ничего необычного в этом не было, поскольку автобусное сообщение между таежными селами отсутствовало и люди обычно добирались на попутном транспорте.Необычной была лишь одежда девушки - слишком легкое для осени темное платье. Ни вещей, ни какой-нибудь сумочки в руках. Николай решил, что эта девушка, видимо, была в райцентре на танцах в доме культуры, а утром возвращалась домой. Местная молодежь иногда так делала.Николай остановил мотоцикл. С интересом оглядел девушку: молоденькая, лет восемнадцати, темные волосы заплетены в тяжелую косу, которая опускалась ниже спины. Темное платьице облегало стройную точеную фигуру.У Николая даже дыхание сбилось - до того красивой была девушка. Она села сзади, крепко обвила парня руками, прижалась к его спине горячим телом и, касаясь губами его уха, прошептала:- Поехали, касатик.Николай уже плохо соображал, сам не понимал, как вел мотоцикл по грунтовой дороге среди полей и густых березовых рощ. Мысли были только об этой девушке, что сидела у него за спиной. В голове роились шальные юношеские фантазии. Но его ухо вновь обдало горячим дыханием:- Даже не мечтай, касатик. Ох, погублю я тебя, миленький!У Николая руль едва не вырвался из рук. Ему было жутко неудобно оттого, что девушка как бы прочла его мысли. Он почувствовал, что лицо пылает жарким огнем, а пот струится между лопаток.Километров за пять до нужного села мотоцикл вдруг заглох. Немного прокатился по инерции и остановился посреди величественного соснового бора. Девушка соскочила с сиденья, отошла на несколько шагов в сторону. А Николай склонился над мотором, пытаясь найти неполадку.Вдруг он услышал за спиной какой-то шорох, и старческий скрипучий голос произнес:- Спасибо тебе, касатик, подвез меня до дома!Николай удивленно оглянулся: перед ним стояла древняя старуха в каких-то лохмотьях. Опираясь на суковатую палку, она смотрела на него красными глазами. Поднесла к лицу корявую ладонь, поправила седые спутанные волосы, что выбивались из-под платка.- Не мучай своего коня, касатик, а иди-ка лучше своей дорогой да не оглядывайся. А то как бы не погубила я тебя, миленький! - прошамкала беззубым ртом страшная старуха.Как Николай поднял с земли мотоцикл и как катил его до села по дороге через сосновый бор, он уж и не помнил. Очнулся только возле общежития, где уже собрались перед выходом на работу его друзья-приятели. Они с трудом оторвали парня от мотоцикла, в который тот вцепился мертвой хваткой. Под руки завели в общежитие, уложили на койку.Только к вечеру Николай стал понемногу приходить в себя. Приятели пытались выяснить: что же с ним приключилось, коли он со всех ног бежал из соснового бора, катя мотоцикл, и потом пролежал целый день, глядя в потолок остекленевшими глазами? Но Николай молчал.Потом приходил деревенский бригадир Михалыч, который объяснил парням, что, скорее всего, Николай повстречался в лесу с оборотнем. Оказывается, такие случаи иногда происходили в тех местах: то свинья за одиноким путником погонится, то лошадь всю дорогу преследует. Трактористы на полях иногда видели, как в сумерках ходит странная женщина в белом. Пробовали ее догнать, но она неожиданно растворялась в воздухе.Вот такая история приключилась с моим знакомым. А смеяться над ним никто и не думал. Только перестал Николай ездить на свидания к моей сестре. Да и другие парни поодиночке в лес уже не совались. Кто его знает: вдруг оборотень встретится? Зачем испытывать судьбу?

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