Взгляд сквозь стекло

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:28

Captain_Adair Просмотров: 1 154 Комментарии: 11 +22 Вчера, 10:28 by

У меня есть для вас странная история. Я работаю охранником уже четыре года, все официально: лицензия, пятый разряд, регулярное повышение квалификации. Можете не верить, но зарабатываю довольно прилично. Здесь главное не тупить и не застрять навечно на кассах какого-нибудь ашана. Я и не застрял.Месяца два назад получил долгожданное «блатное» назначение, прошел инструктаж, и с тех пор патрулирую определенные этажи высотки в Москва-сити. Объект называется «башня Меркурий», бронзового цвета небоскреб; место реально замечательное, сидят там очень серьезные конторы, поэтому как зарплата, так и требования соответствующие. Штрафы в случае косяков тоже конские. С улицы, понятно, попасть туда нельзя, но я на хорошем счету в крупной частной охранной компании (название не скажу), и мы третий год подряд выигрываем тендер у владельцев нескольких зданий на услуги охранников по субподряду — не полный комплекс, а только физическая охрана, так как система безопасности там своя. Попасть в сити хотят все, у меня вот получилось, и знали б вы, как сейчас об этом жалею.Когда получал назначение, была возможность выбрать между пятидневкой с выходными среди недели и вахтой с ночными сменами (день-сутки-выходной). Взял, конечно, ночные — кто в ЧОПе работал, тот поймет. И спокойнее, и надбавка есть небольшая. Это еще одна моя ошибка.По ночам на смену заступает только один охранник, и оба этажа оказываются в его полном распоряжении. Честно говоря, это было мое любимое время. Основной свет гасишь, провожаешь тех, кто задержался. Две-три шишки имеют право на круглосуточный доступ в офис, но на моей памяти ни разу этим не пользовались, никто тут не перерабатывает. И тихо так становится, спокойно, только кондеи жужжат и за окнами во всю стену огни города мерцают. Спать, правда, нельзя — запалят и вылетишь со свистом. Сидишь себе в своем углу за пультом, на двадцать втором, пьешь халявный кофе, читаешь что-нибудь, каждый час на обход. Можно потрепаться с ребятами по рации, если старший смены не лютует. Обходы пропускать тоже нельзя — на маршруте есть контрольные точки, и к ним надо прикладывать пропуск, чтобы дежурный всегда знал, кто где находится. И приложить надо в течение минуты, иначе система поднимет тревогу (датчик движения сработал, а охранник свою личность не подтвердил). Сначала на моем пульте лампочка загорится, а потом у дежурного. Короче, все серьезно.Я месяц отработал совершенно спокойно, даже ни одной вздрючки от старшего не получив. А недели три назад началась та хрень, о которой и собираюсь рассказать. Запрос о моем переводе уже лежит в кадрах, а если откажут (хотя вряд ли) — уйду по собственному. В запросе сослался на внезапно открывшуюся боязнь высоты, что, мол, условия работы для меня крайне некомфортны. Это еще очень мягко сказано, но высота тут не при чем, конечно же. Виноваты ночные смены.На обходах по ночам заняться особо нечем, и как-то от нефиг делать я посчитал ступени между своими этажами, пока поднимался и спускался. А дня через два, сбегая по лестнице на другом этаже, почуял подвох. Ёкнуло. Походил туда-сюда — да, реально, на один пролет почему-то меньше, чем у меня. Проверил еще на двух случайных этажах — меньше ступеней! А высота потолков одинаковая. Спросил ребят — плечами пожали. Ну, я и забил. Планировка тут вообще странная.Вот недели три назад, за полночь, сидел за пультом с книгой и клевал носом, когда этажом выше раздался удар — словно уронили гирю и протащили немного по полу. Глухо, еле слышно, но тишина ведь полнейшая. Подскочил, проверил мониторы — никого, и движения не зафиксировано. Поднялся, проверил — все нормально.Но не послышалось. Через смену, во время обхода, практически над головой — отдаленный гулкий удар, как по листу железа. Вернулся на пост (на камерах — чисто), доложил старшему, что слышал странный звук с двадцать третьего. В первый раз-то не стал докладывать, мало ли что. Но тут уже система. Попросил узнать у сменщиков, было что в их дежурство или нет. Поднялся на лифте, проверил — ничего. Пришла на ум разная длина лестниц. Назавтра же набрал одному мужику из нашей конторы, который раньше прорабом на стройке таджиков гонял. Ну, и выяснил как бы между делом, может ли быть просвет какой-то между этажами.Оказалось, еще как может. Когда строят высотки, часто закладывают дополнительный этаж, низкий, без окон, про который и сами жильцы не знают, и попасть туда просто так не могут, лифт там не останавливается. Это называется технический этаж, для всякого оборудования, для компенсации нагрузки на несущие балки от разницы температур и прочего. Может, и в вашем доме такой есть, а вы ни сном ни духом. А в моей башне, как Паша сказал, наверняка предусмотрено несколько таких техэтажей на разной высоте.А долбит, значит, на этом секретном техэтаже между моими двумя. И даже старший про него не в курсе, иначе сказал бы. Такие дела. Я, конечно, стал искать, как туда попасть.Оказалось несложно — простучал стенки на лестницах. Они облицованы декоративными панелями, один кусок просто поворачивается на петлях, а за ним — железная дверь без ручки с магнитным замком, типа подъездной. Приложил свою карточку для пробы — подошла, пикнуло. Толкнул слегка — да, открыто. Утро уже было, пришли уборщики, так что закрыл, как было. Но на следующую ночную смену вернулся.У меня был свой интерес: я ведь курю. Отлучаться с поста нельзя, спать нельзя, курить охота жутко. Может, получится на техэтаж бегать покурить. Так и вышло.Пару ночей я его с фонарем обследовал бетонные залы, все пересеченные толстенными балками крест-накрест. Можно в полный рост стоять спокойно. Стоят вентиляторы, гудят довольно громко, так что звукоизоляция, видать, хорошая. Ветер гуляет, пылища — капец. Трубы какие-то, манометры, электрошкафы здоровые — все коммуникации там, рай диверсанта. Снаружи это дело замаскировано, я смотрел с земли, но стены не сплошные, щелястые — воздухозабор идет. При желании можно и вниз прыгнуть. Оттого и ветер. Что в пол долбило — так и не нашел, зато хоть накурился всласть, в углу, где дым сразу вытягивало.Короче, стал каждую ночь туда забегать по нескольку раз — в «свой» угол. А неделю назад зашел как обычно и увидел следы на бетонном полу, не свои следы. Как волокли что-то, а не как если бы голубь-подранок ходил. След с одной стороны уходил под приподнятые над полом койлы, а щель там узкая для человека, не пролезть. С другой стороны след нарезал круги вокруг моего угла, потом шел к двери, параллельно протоптанной мной тропинке, и — под балками в темные дальние помещения.Тут мне как-то поплохело. Понимаете, да? Я не один на техэтаже, а на стальной двери изнутри остались глубокие царапины. Раньше вроде не было. Присмотрелся — а ведь и старые царапины есть, и свежие появились — в свежих металл еще блестит. Как будто кто-то взял зубило и строго по циркулю бил: несколько концентрических кругов, все не выше метра от пола, но в разных местах. Что-то ело эту сранную дверь.Когда выскочил на лестничную клетку, раз десять проверил, что дверь заперлась. Лучше бы я терпел до утра с сигаретами своими. С тех пор и терплю. Но знаете, что покоя не дает? Ладно, дверь эту не прогрызть. И лестницы другие есть, пройдусь, не проблема. Звуки сверху — похрену, переживу. Нет меня тут, я в домике. Наушники надену. Но вот стены на техэтаже — стены там не сплошные. И если оно в щели пролезает, то и наружу... Поняли. Окна тут нигде не открываются. Стекло толстенное, как иллюминатор на подлодке. Зато эти окна — они повсюду, от пола до потолка, вся внешняя стена прозрачная, внутри часть перегородок тоже стеклянные, так... От обходов не отвертишься. Взгляд спину сквозь стекло буравит. Обернешься резко — это что, тень мелькнула, или глючит уже с недосыпу? А тросы, которые промальпинисты на ночь оставили, они от ветра так раскачиваться стали? Один на всем этаже, свет тусклый. Идешь мимо стеклянной стены, чуть отвернешься — и мурашки по позвоночнику, мышцы сводит. Смотрит. Снаружи. Сначала пореже, а потом — маршрут моего обхода можно ведь и запомнить. Отклоняться я не могу, все по часам. И повсюду это стекло.Позавчера видел что-то, снаружи темно, но оно распласталось рожей по стеклу, растеклось, городские огни закрыло. Как рыба-прилипала в аквариуме, только я внутри, а не снаружи. Сорвался, побежал. Вчера выходил в день, дошел до места — с той стороны глубокие царапины, кругами. Маленькие трещинки от них во все стороны. Больше с ресепшена на первом не подымался. Сегодня опять выходить в ночь, ребята меняться сменами не хотят, глаза отводят. Господи, пусть меня уже переведут скорее, хоть в тот же Ашан на кассы. Но сегодня придется выйти. Надеюсь, в последний раз.Автор неизвестен.

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