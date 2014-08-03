Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Взгляд сквозь стекло

У меня есть для вас странная история. Я работаю охранником уже четыре года, все официально: лицензия, пятый разряд, регулярное повышение квалификации. Можете не верить, но зарабатываю довольно прилично. Здесь главное не тупить и не застрять навечно на кассах какого-нибудь ашана. Я и не застрял.

Месяца два назад получил долгожданное «блатное» назначение, прошел инструктаж, и с тех пор патрулирую определенные этажи высотки в Москва-сити. Объект называется «башня Меркурий», бронзового цвета небоскреб; место реально замечательное, сидят там очень серьезные конторы, поэтому как зарплата, так и требования соответствующие. Штрафы в случае косяков тоже конские. С улицы, понятно, попасть туда нельзя, но я на хорошем счету в крупной частной охранной компании (название не скажу), и мы третий год подряд выигрываем тендер у владельцев нескольких зданий на услуги охранников по субподряду — не полный комплекс, а только физическая охрана, так как система безопасности там своя. Попасть в сити хотят все, у меня вот получилось, и знали б вы, как сейчас об этом жалею.
Когда получал назначение, была возможность выбрать между пятидневкой с выходными среди недели и вахтой с ночными сменами (день-сутки-выходной). Взял, конечно, ночные — кто в ЧОПе работал, тот поймет. И спокойнее, и надбавка есть небольшая. Это еще одна моя ошибка.

По ночам на смену заступает только один охранник, и оба этажа оказываются в его полном распоряжении. Честно говоря, это было мое любимое время. Основной свет гасишь, провожаешь тех, кто задержался. Две-три шишки имеют право на круглосуточный доступ в офис, но на моей памяти ни разу этим не пользовались, никто тут не перерабатывает. И тихо так становится, спокойно, только кондеи жужжат и за окнами во всю стену огни города мерцают. Спать, правда, нельзя — запалят и вылетишь со свистом. Сидишь себе в своем углу за пультом, на двадцать втором, пьешь халявный кофе, читаешь что-нибудь, каждый час на обход. Можно потрепаться с ребятами по рации, если старший смены не лютует. Обходы пропускать тоже нельзя — на маршруте есть контрольные точки, и к ним надо прикладывать пропуск, чтобы дежурный всегда знал, кто где находится. И приложить надо в течение минуты, иначе система поднимет тревогу (датчик движения сработал, а охранник свою личность не подтвердил). Сначала на моем пульте лампочка загорится, а потом у дежурного. Короче, все серьезно.

Я месяц отработал совершенно спокойно, даже ни одной вздрючки от старшего не получив. А недели три назад началась та хрень, о которой и собираюсь рассказать. Запрос о моем переводе уже лежит в кадрах, а если откажут (хотя вряд ли) — уйду по собственному. В запросе сослался на внезапно открывшуюся боязнь высоты, что, мол, условия работы для меня крайне некомфортны. Это еще очень мягко сказано, но высота тут не при чем, конечно же. Виноваты ночные смены.

На обходах по ночам заняться особо нечем, и как-то от нефиг делать я посчитал ступени между своими этажами, пока поднимался и спускался. А дня через два, сбегая по лестнице на другом этаже, почуял подвох. Ёкнуло. Походил туда-сюда — да, реально, на один пролет почему-то меньше, чем у меня. Проверил еще на двух случайных этажах — меньше ступеней! А высота потолков одинаковая. Спросил ребят — плечами пожали. Ну, я и забил. Планировка тут вообще странная.

Вот недели три назад, за полночь, сидел за пультом с книгой и клевал носом, когда этажом выше раздался удар — словно уронили гирю и протащили немного по полу. Глухо, еле слышно, но тишина ведь полнейшая. Подскочил, проверил мониторы — никого, и движения не зафиксировано. Поднялся, проверил — все нормально.

Но не послышалось. Через смену, во время обхода, практически над головой — отдаленный гулкий удар, как по листу железа. Вернулся на пост (на камерах — чисто), доложил старшему, что слышал странный звук с двадцать третьего. В первый раз-то не стал докладывать, мало ли что. Но тут уже система. Попросил узнать у сменщиков, было что в их дежурство или нет. Поднялся на лифте, проверил — ничего. Пришла на ум разная длина лестниц. Назавтра же набрал одному мужику из нашей конторы, который раньше прорабом на стройке таджиков гонял. Ну, и выяснил как бы между делом, может ли быть просвет какой-то между этажами.

Оказалось, еще как может. Когда строят высотки, часто закладывают дополнительный этаж, низкий, без окон, про который и сами жильцы не знают, и попасть туда просто так не могут, лифт там не останавливается. Это называется технический этаж, для всякого оборудования, для компенсации нагрузки на несущие балки от разницы температур и прочего. Может, и в вашем доме такой есть, а вы ни сном ни духом. А в моей башне, как Паша сказал, наверняка предусмотрено несколько таких техэтажей на разной высоте.

А долбит, значит, на этом секретном техэтаже между моими двумя. И даже старший про него не в курсе, иначе сказал бы. Такие дела. Я, конечно, стал искать, как туда попасть.

Оказалось несложно — простучал стенки на лестницах. Они облицованы декоративными панелями, один кусок просто поворачивается на петлях, а за ним — железная дверь без ручки с магнитным замком, типа подъездной. Приложил свою карточку для пробы — подошла, пикнуло. Толкнул слегка — да, открыто. Утро уже было, пришли уборщики, так что закрыл, как было. Но на следующую ночную смену вернулся.

У меня был свой интерес: я ведь курю. Отлучаться с поста нельзя, спать нельзя, курить охота жутко. Может, получится на техэтаж бегать покурить. Так и вышло.

Пару ночей я его с фонарем обследовал бетонные залы, все пересеченные толстенными балками крест-накрест. Можно в полный рост стоять спокойно. Стоят вентиляторы, гудят довольно громко, так что звукоизоляция, видать, хорошая. Ветер гуляет, пылища — капец. Трубы какие-то, манометры, электрошкафы здоровые — все коммуникации там, рай диверсанта. Снаружи это дело замаскировано, я смотрел с земли, но стены не сплошные, щелястые — воздухозабор идет. При желании можно и вниз прыгнуть. Оттого и ветер. Что в пол долбило — так и не нашел, зато хоть накурился всласть, в углу, где дым сразу вытягивало.

Короче, стал каждую ночь туда забегать по нескольку раз — в «свой» угол. А неделю назад зашел как обычно и увидел следы на бетонном полу, не свои следы. Как волокли что-то, а не как если бы голубь-подранок ходил. След с одной стороны уходил под приподнятые над полом койлы, а щель там узкая для человека, не пролезть. С другой стороны след нарезал круги вокруг моего угла, потом шел к двери, параллельно протоптанной мной тропинке, и — под балками в темные дальние помещения.

Тут мне как-то поплохело. Понимаете, да? Я не один на техэтаже, а на стальной двери изнутри остались глубокие царапины. Раньше вроде не было. Присмотрелся — а ведь и старые царапины есть, и свежие появились — в свежих металл еще блестит. Как будто кто-то взял зубило и строго по циркулю бил: несколько концентрических кругов, все не выше метра от пола, но в разных местах. Что-то ело эту сранную дверь.

Когда выскочил на лестничную клетку, раз десять проверил, что дверь заперлась. Лучше бы я терпел до утра с сигаретами своими. С тех пор и терплю. Но знаете, что покоя не дает? Ладно, дверь эту не прогрызть. И лестницы другие есть, пройдусь, не проблема. Звуки сверху — похрену, переживу. Нет меня тут, я в домике. Наушники надену. Но вот стены на техэтаже — стены там не сплошные. И если оно в щели пролезает, то и наружу... Поняли. Окна тут нигде не открываются. Стекло толстенное, как иллюминатор на подлодке. Зато эти окна — они повсюду, от пола до потолка, вся внешняя стена прозрачная, внутри часть перегородок тоже стеклянные, так... От обходов не отвертишься. Взгляд спину сквозь стекло буравит. Обернешься резко — это что, тень мелькнула, или глючит уже с недосыпу? А тросы, которые промальпинисты на ночь оставили, они от ветра так раскачиваться стали? Один на всем этаже, свет тусклый. Идешь мимо стеклянной стены, чуть отвернешься — и мурашки по позвоночнику, мышцы сводит. Смотрит. Снаружи. Сначала пореже, а потом — маршрут моего обхода можно ведь и запомнить. Отклоняться я не могу, все по часам. И повсюду это стекло.

Позавчера видел что-то, снаружи темно, но оно распласталось рожей по стеклу, растеклось, городские огни закрыло. Как рыба-прилипала в аквариуме, только я внутри, а не снаружи. Сорвался, побежал. Вчера выходил в день, дошел до места — с той стороны глубокие царапины, кругами. Маленькие трещинки от них во все стороны. Больше с ресепшена на первом не подымался. Сегодня опять выходить в ночь, ребята меняться сменами не хотят, глаза отводят. Господи, пусть меня уже переведут скорее, хоть в тот же Ашан на кассы. Но сегодня придется выйти. Надеюсь, в последний раз.

Автор неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:28
Вчера, 10:28 by Captain_AdairПросмотров: 1 154Комментарии: 11
+22

Ключевые слова: Москва-сити тварь взгляд сквозь стекло охрана

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 12:59
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (7652|-1)
Публикаций: 187
Комментариев: 5 823
По сайту-источнику я поняла, что история творческая. И она мне нравится.
Так что плюс)
Только я не поняла, как зубами концентрические круги нарезать можно. Может, кто объяснит?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#2 написал: Ахма
Вчера, 13:25
+8
Группа: Посетители
Репутация: (551|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 226
Ух ты, уже про "Москву-Сити" начали истории появляться. С месяц назад мне попадалась вакансия как раз про помывку башни "Меркурий" - отказалась, работодатель верёвками не обеспечивал, а у меня самая длинная только 100м (нужны были до трёхсот). А в 2011 году довелось повисеть на соседней, которая "Москва", когда "Меркурий" ещё достраивали.

Удары и волочащиеся гири можно списать на деформации от разницы суточных температур. Такое и в панельках бывает, но часто списывается на соседей. В пустой башне, когда вас там человек пять на все этажи, на соседей не спишешь. Здание огромное и гулкое, слышно хорошо.

Следы на техэтаже могут принадлежать техникам. Если там установлены всякие шкафы, набитые электроникой, то кто-то должен её проверять, калибровать и чинить. Обход делается минимум один раз в сутки. На башне "Москва", где была я, эти этажи со шкафами, воздуховодами и щелястыми стенами как раз были на уровне балконов, с которых мы вывешивались. Верёвки, кстати, привязывались как раз к этим щелястым рёбрышкам, обводя их штук по пять за раз. Снизу тоже привязывались; страховочная верёвка максимально туго, основная с небольшим запасом (иначе не спустишься). Если не привязать, ветром замотает вокруг башни,а ветра там ого-го. Вот, кстати, и ответ, почему качались оставленные верёвки.

В царапины на стекле и металле не очень верится.

А вот взгляды и неприятные ощущения - это уже вполне вероятно. Возможно, дело в том, что на каждой башне при строительстве было по несколько смертей, которые, само собой, скрыли. Куда девали тела погибших гастарбайтеров - неизвестно. Даже мне рассказали историю про китайца, который нёс по крыше какой-то башни лист фанеры два на два над головой. Порывом ветра его якобы приподняло и выкинуло за край. На этом парашютные свойства листа фанеры закончились, и китаец разбился.

Итого: история интересная, но немного приукрашенная.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#3 написал: фергю сон
Вчера, 22:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (11|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 289
Технические этажи еще называют кэт-волками.
Зарегистрирован: 8.12.2014
#4 написал: Arhip
Вчера, 22:27
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 94
Цитата: Летяга
Только я не поняла, как зубами концентрические круги нарезать можно. Может, кто объяснит?

Я думаю слово ПРОГРЫЗТЬ тут не в прямом смысле упомянуто. Может когтями что-то скребло, а может еще чем.
А история понравилась +
Хотя я бы не стал так поспешно увольняться, попытался бы приглядеться сперва к этому нечто. Вреда оно вроде не нанесло пока? Хотя фраза "Но сегодня придется выйти. Надеюсь, в последний раз." звучит двусмысленно
Зарегистрирован: 29.08.2017
#5 написал: Tigger power
Вчера, 22:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (526|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 336
Цитата: Arhip
Хотя я бы не стал так поспешно увольняться, попытался бы приглядеться сперва к этому нечто.

Так оно же лицом об стекло с той стороны растеклось, а это ужас-разужас, срывы психические начались)
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#6 написал: Arhip
Вчера, 22:36
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 94
Цитата: Tigger power
Цитата: Arhip
Хотя я бы не стал так поспешно увольняться, попытался бы приглядеться сперва к этому нечто.

Так оно же лицом об стекло с той стороны растеклось, а это ужас-разужас)


Ну растеклось и пусть себе дальше течет :-) Разужасов я повидал и похуже. Меня больше пугало как эти здания на последнем этаже при сильном ветре качаются. Вот это ужас. Для меня по крайней мере. (Я там охрану в свое время ставил)
Зарегистрирован: 29.08.2017
#7 написал: Tigger power
Вчера, 22:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (526|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 336
Цитата: Arhip
эти здания на последнем этаже при сильном ветре качаются.

А если все вместе - это просто цугундер)
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 75
Комментариев: 579
Цитата: Arhip
Цитата: Летяга
Только я не поняла, как зубами концентрические круги нарезать можно. Может, кто объяснит?

Я думаю слово ПРОГРЫЗТЬ тут не в прямом смысле упомянуто. Может когтями что-то скребло, а может еще чем.
А история понравилась +
Хотя я бы не стал так поспешно увольняться, попытался бы приглядеться сперва к этому нечто. Вреда оно вроде не нанесло пока? Хотя фраза "Но сегодня придется выйти. Надеюсь, в последний раз." звучит двусмысленно

Это точно - двусмысленно! Боится парень,что "НЕЧТО" может появиться из неоткуда и конец дежурству. wink
Зарегистрирован: 19.08.2017
   
#9 написал: Snejnay
Сегодня, 07:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (1080|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 386
А у меня фобии) Высоты боюсь. А Сити вообще не долюбливаю. Башни красивые... Но... Мне всегда кажется что они рухнут или что то обвалится. Стоят они на на набережной,возле воды.. Под ними метро.... . Т. Е пустота.... И стоят на достаточно близком расстоянии к друг другу... Это очень большая нагрузка на грунт под ними... +
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#10 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:18
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 75
Комментариев: 579
Цитата: Snejnay
А у меня фобии) Высоты боюсь. А Сити вообще не долюбливаю. Башни красивые... Но... Мне всегда кажется что они рухнут или что то обвалится. Стоят они на на набережной,возле воды.. Под ними метро.... . Т. Е пустота.... И стоят на достаточно близком расстоянии к друг другу... Это очень большая нагрузка на грунт под ними... +

Вся Москва стоит на воздушной подушке.Страшно представить,что может случиться например при некотором резком толчке земли,как например при землетрясении.Жуть.Воздушный город или воздушный замок,типа того. blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
   
#11 написал: Arhip
Сегодня, 09:12
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 94
Цитата: Snejnay
А у меня фобии) Высоты боюсь. А Сити вообще не долюбливаю. Башни красивые... Но... Мне всегда кажется что они рухнут или что то обвалится. Стоят они на на набережной,возле воды.. Под ними метро.... . Т. Е пустота.... И стоят на достаточно близком расстоянии к друг другу... Это очень большая нагрузка на грунт под ними... +


Метро под ними не проходит. Если только новую ветку не провели за последние 10 лет. Набережная там надежная, не то что в Строгино, где элитный комплекс Алые паруса. Он на плавуне стоит и лет через 20 должен в реку уйти. А когда небоскребы строили, я видел какой они там котлован под фундамент выкопали. Впечатляет

Цитата: Сделано_в_СССР
ся Москва стоит на воздушной подушке.Страшно представить,что может случиться например при некотором резком толчке земли,как например при землетрясении.Жуть.Воздушный город или воздушный замок,типа того. blush


Ну землетрясениев я 35 лет в Москве не видел. А что видел - наверное отголоски сильного землетрясения где-то вдалеке. Наверное 1-2 балла было. Люстра качалась, мебель тряслась но в принципе ничего страшного. Москва это не сейсмоактивная зона. Например на Камчатке (вроде, могу ошибаться) там стык континентальных плит и землетрясения норма. Один знакомый оттуда рассказывал - приезжих сразу узнаешь - они при землетрясении из домов выбегают. А местным пофиг. Привыкли.
А стоит Москва на карствовых пещерах. Я сам видел дом, который посередине треснул и одна его половина на этаж в землю ушла. Ну еще подземные коммуникации. Некоторых даже на секретных картах нет. Ну и теперь еще транспортные развязки замутили как-то хитро. Ленинградское шоссе наверное провалится - там туннель на туннеле. Один раз уже провалилось кстати
Зарегистрирован: 29.08.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.