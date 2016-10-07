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Истории из жизни

Проклятая монета

Я только сейчас поняла откуда все пошло: все мои проблемы с финансами и здоровьем, проблемы у моего мужа и моих коллег по работе. Сначала я грешила на високосный год, но сейчас не сомневаюсь – это все были проделки старой монеты.

Как она появилась в моем доме? Достаточно банально. Муж ехал домой с работы и, когда стоял на остановке, заметил какого-то пьяницу, который всем прохожим предлагал купить старую монету за бесценок с целью опохмелиться. Все отказывались, но мой муж почему-то решил помочь бедолаге и приобрел монету за 200 рублей (как раз хватало пьянице на бутылку).

Придя домой, радостно сообщил мне о своем удачном, как на тот момент казалось, приобретении. Меня монета заинтересовала, т.к. я люблю старинные вещи, особенно узнавать их историю.

У моего коллеги по работе достаточно много связей, в том числе и среди нумизматов. На мою просьбу выяснить стоимость и происхождение монеты он откликнулся сразу.

В ходе нашего «расследования» было выяснено, что приобретенная монета является копией пробной монеты Николая I. Первый экземпляр находился в собственной княжеской коллекции, второй — в коллекции Эрмитажа, третий — в коллекции графа Толстого, а четвертый был в собрании коллекционера Минуса. Есть сведения и о пятой монете. Она была изъята из обращения в 1912 году.

Рубль 1845 года преподнесли Николаю II. Почему рубль был пробный и не пошел в тираж? Николаю I не понравился его портрет на лицевой стороне монеты, так как ему показалось, что его голова выглядит отрубленной, но пробные рубли он позволил сохранить.

Это все предыстория. Монета, которая попала к нам, оказалась копией этого пробного рубля, скорее всего серебряная, но сейчас я уже не могу это выяснить.

Буквально через пару дней после приобретения данного «сокровища» начались проблемы. Дело в том, что когда я жила с первым мужем, мы брали кредит, где я была поручителем. После развода он взял кредит на себя, а я за это освободила его от алиментов на ребенка. И тут выяснилось, что ко мне на работу принесли исполнительный лист от судебных приставов с вычетом 50% от зарплаты. Оказывается он не платил, да еще, до кучи, сел в тюрьму, так что банку было выгодно снимать деньги с работника бюджетной сферы!!! Сказать, что я была в шоке – ничего не сказать.

Дальше – больше. Буквально через неделю, перед 8 марта с моим теперешним мужем стало плохо.

Он редко употребляет спиртное: максимум в выходной день перед ужином рюмку водки, а тут ни с того ни с сего напился до беспамятства. Это было в мое отсутствие, и застала я его спящим дома.

Ну, ничего, подумала я, завтра оклемается. Действительно, на следующий день он не пошел на работу, но не пил, а отлеживался: ну с кем не бывает. Отлежался, пил всякие мной приготовленные травы и вроде отошел…

Ночь на 3-е марта я помню очень хорошо. Проваливаюсь в сон и слышу голос незнакомого мужчины, очень хорошо слышу. Он обращается к спящему рядом мужу со словами:

– Вставай, пойдем, сколько тебя можно ждать!
На что муж отвечает, что спит и пойдет позже.

Куда его звал голос, я не знаю. Просыпаюсь в холодном поту и понимаю, что мне все это показалось. Но почему так было похоже на реальность? Наверное, перенервничала, подумала я.

На следующее утро с мужем стало совсем плохо: случился приступ эпилепсии, пришлось вызывать скорую. Врач спросил, когда муж последний раз употреблял спиртное и сколько длится запой. Но он не был в запое!

На работу я, естественно, опоздала, и весь день прошел как в тумане. Вечером, придя домой, я обнаружила мужа у плиты. Он готовил ужин.

Как только он посмотрел на меня, с ним опять случился приступ! В момент падения он разбил голову. Вновь вызвали скорую, мужу сделали укол и забрали наложить швы на рассеченный лоб. Обо что он мог удариться, для меня до сих пор остается загадкой. Никаких острых углов рядом не было! Я в этот момент находилась рядом и прекрасно видела, что муж головой ни обо что не бился.

Видимо, из-за травмы головы мой супруг стал плохо спать. Ему постоянно слышались голоса, он терялся в пространстве, не понимал, где он находится: на работе или дома, пытался вывести свои синяки ацетоном...

Снова скорая. Врач поставил диагноз «белая горячка» – результат длительного запоя. Мужа пришлось положить в клинику на принудительное лечение. Когда он собирался в больницу, то прихватил с собой и монету. В приемном покое она выпала из кармана супруга, и, когда я хотела ее подобрать, он резко перехватил мою руку и посмотрел мне в глаза. Это был ужасный взгляд, полный безумия и ненависти.

Позже врач передал мне монету, так как больным в клинике не разрешается иметь личные вещи.

Находясь после всего этого в полной растерянности, я позвонила своей подруге, у которой брат практикует в качестве экстрасенса, и на мою просьбу о помощи они согласились приехать и во всем разобраться.

Мои подозрения о пагубном влиянии этой проклятой монеты Андрей – брат подруги, подтвердил сразу. Сказал, что на монету было наложено проклятье. Затем она была зарыта в землю. Но кто-то ее нашел, и она пошла по рукам, принося несчастье всем, кто с ней так или иначе контактировал. Он посоветовал избавиться от монеты, что я и сделала незамедлительно.

Андрей сказал, что проклятье коснулось и меня. Он провел какие-то ритуалы, чтоб снять порчу. И вы знаете, помогло. Я стала спать гораздо спокойнее, и даже мои коты стали вновь приходить ко мне в комнату, а до этого на порог боялись зайти и чурались меня.

Но что же будет дальше с моим мужем? Ведь пагубное влияние этой монеты с него пока снять не удалось, так как он в больнице и к нему не пускают. Я очень сильно переживаю.

Вы можете во все это не верить, но те, кто был в контакте с этой злосчастной монетой, тоже пострадали в разной степени.

К примеру, тот коллега, который любезно согласился выяснить стоимость и ценность монеты, недавно попал в аварию, хотя всегда водил очень аккуратно, а его жену положили в больницу с гриппом и риском осложнений.

Возможно, все это не больше, чем совпадения, но верится мне в это слабо. Ведь все проблемы начались с появления этой проклятой монеты в нашем доме.

Автор: Мария.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 836Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Проблемы с финансами и здоровьем приобрел монету за 200 рублей влияние этой проклятой монеты

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 17:02
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 117
Что-то такое где-то читала: там парень случайно на рыбалке нашел старинную монету, и несчастья на него посыпались как из рога изобилия. Но там все простенько кончилось - монетку потерял, всё наладилось.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#2 написал: Karl Georglin
Вчера, 18:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 255
Эх, подарить бы Гундяю монетку)) Но такое г. имунно к проклятьям. Как проклятому может повредить проклятье? Бес бесу в глаз не двинет)
Зарегистрирован: 25.10.2016
#3 написал: az.ecmb
Вчера, 20:22
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1642|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 034
Опять мне скептиком выступать.

Пардонте за мой французский, но фуфел нам задвинули. Причем, слабали его с этой статьи. Даже речевые обороты не подредачили.

Ну а далее набор несуразиц:
1. Монетка эта стоит 566 тыщ рублей на нынешний сентябрь
2. Поручителей банки с миром не отпускают, что, кстати, обыграно в дальнейшем. Зачем только чушь мутить?
Ну и далее по списку.
Видать сочинитель всех поголовно невежественнее себя считает.

Статья без оценки,
а Сделано в СССР всё равно молодец за многие интересные рассказки
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#4 написал: Летяга
Вчера, 21:53
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7567|-1)
Публикаций: 179
Комментариев: 5 775
Цитата: az.ecmb
Сделано в СССР всё равно молодец за многие интересные рассказки

Согласна. Так же, как и с тем, что данный рассказ - редкостная чушь, к жизни отношения не имеющая.
Цитата: az.ecmb
Видать сочинитель всех поголовно невежественнее себя считает.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
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