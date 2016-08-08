Дружба с домовым

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 607 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 08:18 by

Моя подруга Леся – простая деревенская девушка из Ивантеевского района Саратовской области. Односельчане Леси поговаривали, что её прабабушка, Марья Федоровна, была ведьмой. Она постоянно собирала травки разные, скотина у неё никогда не болела, дом стоял, как крепость каменная, хоть и был простым деревянным. Бывало, что по селу ураган пронесётся, всем доставит забот: у одних заборы повалит, у других крыши унесёт, у третьих дерево с корнями вырвет и все провода оборвёт, а домик Марьи Фёдоровны целёхонький стоит. Все беды её обходили.Леська особо не верила в эти слухи: мало ли что деревенские от зависти болтают. И магических способностей она у себя не находила, кроме одной: Леся дружила с домовыми. Впервые с домовым она столкнулась в раннем детстве, когда Лесе было около 2-х лет. Её семья тогда только купила дом в Казахстане. В планах была большая стройка и долгая жизнь на новом месте.В тот день мама Леси стряпала на кухне, оставив дочку в детской кроватке с кучей игрушек. Девочка спокойно играла в куклы, как вдруг, взглянув сквозь решетки кроватки, она заметила маленького дедушку с лопаткой. Встав на ножки, Леся взглянула через бортик кроватки – уж очень ей хотелось рассмотреть интересного бородатого дедушку, но его там не оказалось. Леся вновь села и посмотрела сквозь решетки: загадочный дед опять появился. Она с интересом рассматривала то, как бородатый дед в широких штанах и красной рубашонке с поясом как будто что-то копал. Казалось, он пытался лопаткой выкопать цветочки, изображенные на ковре. Через пару минут в комнату вошла мама, а загадочный маленький гость с лопаткой сразу исчез.Леся, захлёбываясь от впечатлений, рассказала маме об увиденном. Несмотря на возраст дочери, мать очень серьезно отнеслась к ее истории. На семейном совете было решено, что надо идти к местной знахарке. Так и поступили. Знахарка выслушала всю эту историю и сказала:- Девочка у вас не простая. Ведующая она. Будет развивать способности – станет хорошей ведьмой, травницей, людям сможет помогать и с духами общаться. А домовой предупреждал так о скором переезде...Мама Леси сильно удивилась! Семья только начала обживаться на новом месте, строительство планировали большое, в доме маленький ремонт затеяли. И тут вдруг переезд?А через пару месяцев распался Советский Союз. Прошло еще чуть больше года, и весной 1993-го семья Леси уехала в Россию, так как из Казахстана русских начали выживать: их дома громили, их отлавливали на улице и избивали. Выход был один: бежать в Россию.Больше домовых Леся не видела, но всегда чувствовала их присутствие, где бы она ни жила.Однажды домовой разбудил Лесю, похлопав по плечу, когда она не услышала будильник и чуть не опоздала на собеседование. Домовой помогал ей найти потерянные в квартире ключи и кошельки. А может, сам их прятал и веселился, наблюдая за тем, как Леська старательно ищет пропажу.Когда я бываю у неё в гостях, то частенько вижу блюдце с хлебом и кружку с молоком на столе. Леська говорит, что так она задабривает свою «живность».«Хлеб должен быть свежим, а молоко деревенским и сладким – городское из пакетов обязательно окажется на полу...» – говорит моя подруга. С недавних пор и я решила попробовать подружиться с домовым и стала оставлять на ночь угощение для незримого хозяина дома.Автор: Елена Морозова.

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